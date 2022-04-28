Речная прогулка на стильной яхте-ресторане «Palma De Сочи»

Полюбоваться панорамами Москвы с трехпалубной яхты и пообедать в стильном зале

Групповая
Приглашаем вас в гастрономическое путешествие по Москве-реке на яхте класса люкс.

Вы с комфортом расположитесь на борту «Palma De Сочи» вместимостью до 150 человек, проплывете через весь центр столицы, рассматривая достопримечательности — от Московского Кремля до Киевского вокзала.

И конечно, оцените шикарную местную кухню и современный дизайн банкетного зала.
Речная прогулка на стильной яхте-ресторане «Palma De Сочи»
Речная прогулка на стильной яхте-ресторане «Palma De Сочи»
Речная прогулка на стильной яхте-ресторане «Palma De Сочи»
Речная прогулка на стильной яхте-ресторане «Palma De Сочи»
Речная прогулка на стильной яхте-ресторане «Palma De Сочи»
Речная прогулка на стильной яхте-ресторане «Palma De Сочи»
Речная прогулка на стильной яхте-ресторане «Palma De Сочи»
Речная прогулка на стильной яхте-ресторане «Palma De Сочи»
Речная прогулка на стильной яхте-ресторане «Palma De Сочи»
Речная прогулка на стильной яхте-ресторане «Palma De Сочи»
Речная прогулка на стильной яхте-ресторане «Palma De Сочи»
Речная прогулка на стильной яхте-ресторане «Palma De Сочи»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Круиз по Москве-реке. На современной трехпалубной яхте вы проплывете по центру Москвы, рассматривая ее главные достопримечательности. Судно стартует от популярного причала «Киевский вокзал», пройдет мимо ЦПКиО им. Горького, памятника императору Петру I, Московского Кремля и ландшафтного парка «Зарядье», а затем проследует обратно.

Обед или ужин в стильном ресторане. На нижней палубе яхты располагается ресторан, на верхней палубе — бар, третья палуба — lounge-зона. Для пассажиров есть уютные диваны и столики с отличной расстановкой для светской беседы и для романтического вечера.

Меню обеда/ужина для билета с питанием

Сет № 1: брускетта с грунтовыми томатами (125 г), спагетти Болоньезе (250 г), кекс морковный с апельсином (100 г), чай/ кофе/сок/морс (250 мл), бокал вина (150 мл)

Сет № 2: салат с запечённый тыквой и адыгейским сыром (125 г), ризотто с лесными грибами (250 г), торт шоколадно-ягодный (100 г), чай/кофе/сок/морс (250 мл), бокал вина (150 мл)

Сет меню VIP № 1: зелёный салат с форелью (125 г), стейк архангельской трески с капустой романеско (250 г), торт брауни (100 г), чай/кофе/сок/морс (250 мл), бокал вина (150 мл)

Сет меню VIP № 2: салат из молодой спаржи и голубики (125 г), стейк Стриплойн с овощами гриль (250 г), чизкейк «Нью-Йорк» (100 г), чай/кофе/сок/морс (250 мл), бокал вина (150 мл)

Организационные детали

  • Круиз проходит на теплоходе Palma De Сочи, где с комфортом могут разместиться до 150 человек
  • Меню обеда/ужина включено в стоимость соответствующего билета с питанием
  • Сопровождения гида не предполагается

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от причала «Киевский вокзал»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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