Что вас ожидает

Круиз по Москве-реке. На современной трехпалубной яхте вы проплывете по центру Москвы, рассматривая ее главные достопримечательности. Судно стартует от популярного причала «Киевский вокзал», пройдет мимо ЦПКиО им. Горького, памятника императору Петру I, Московского Кремля и ландшафтного парка «Зарядье», а затем проследует обратно.

Обед или ужин в стильном ресторане. На нижней палубе яхты располагается ресторан, на верхней палубе — бар, третья палуба — lounge-зона. Для пассажиров есть уютные диваны и столики с отличной расстановкой для светской беседы и для романтического вечера.

Меню обеда/ужина для билета с питанием

Сет № 1: брускетта с грунтовыми томатами (125 г), спагетти Болоньезе (250 г), кекс морковный с апельсином (100 г), чай/ кофе/сок/морс (250 мл), бокал вина (150 мл)

Сет № 2: салат с запечённый тыквой и адыгейским сыром (125 г), ризотто с лесными грибами (250 г), торт шоколадно-ягодный (100 г), чай/кофе/сок/морс (250 мл), бокал вина (150 мл)

Сет меню VIP № 1: зелёный салат с форелью (125 г), стейк архангельской трески с капустой романеско (250 г), торт брауни (100 г), чай/кофе/сок/морс (250 мл), бокал вина (150 мл)

Сет меню VIP № 2: салат из молодой спаржи и голубики (125 г), стейк Стриплойн с овощами гриль (250 г), чизкейк «Нью-Йорк» (100 г), чай/кофе/сок/морс (250 мл), бокал вина (150 мл)

Организационные детали