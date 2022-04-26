Храм Христа Спасителя (посадка) — Крымский мост — разворот — Кремль — Собор Василия Блаженного — Высотка на Котельнической набережной — Краснохолмский мост — разворот — Храм Христа Спасителя (высадка).
Теплоход: двухпалубный теплоход «Индиго».
Условия поездки:
Администрация сайта и теплоходов уведомляет Вас, что в программу могут быть внесены некоторые изменения без сокращения объема и стоимости предоставляемых услуг.
Мероприятие состоится при составе группы не менее 15 человек, в противном случае оно может быть перенесено на другую дату, о чем мы обязательно оповестим всех участников мероприятия.
Билет на мероприятие считается использованным даже в том случае, если участник на мероприятие не явился и не сообщил о своем желании переноса экскурсии минимум за сутки до дня проведения мероприятия.
В случае изменения погодных условий рейсы могут быть перенесены.
На теплоходах работает бар (за дополнительную плату).
Уважаемые клиенты! На борт теплохода запрещается проносить продукты питания, прохладительные напитки и пиво. Персонал теплохода вправе отказать в обслуживании посетителям теплохода при несоблюдении этого правила.
На борт теплоходов разрешается приносить крепкую алкогольную продукцию только при наличии чека о покупке из магазина. На теплоходы «Ривер Палас» (River Palace), «Ривер Лаунж» (River Lounge), «Palma De Сочи», Елизавета, Организатор и Морис КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается пронос продуктов и алкоголя!
Посадка на борт в нетрезвом состоянии строго запрещена.
Дети до 5-х лет (включительно) бесплатно.
Ответы на вопросы
Что входит
Бургер из мраморной говядины
Бокал пива или любого другого напитка на выбор
Прогулка на теплоходе
Аудио экскурсия
Место начала и завершения?
Патриарший мост
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:40, 14:40, 16:40, 18:40
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 12:40, 14:40, 16:40, 18:40
Дарим — ваш гид в Москве
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