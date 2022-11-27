Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Речная прогулка на теплоходе «Морис» от причала Нескучный сад

Полюбоваться самым сердцем Москвы с борта дизайнерского теплохода

Приглашаем вас на трехчасовой променад по центру столицы.

На уютном теплоходе люкс-класса в группе до 120 человек вы насладитесь видами на московские набережные и самые главные достопримечательности столицы. Для вас будут работать панорамный ресторан-лаундж и открытая смотровая площадка на верхней палубе. Отвлекитесь от забот и насладитесь красотой любимого города.
Речная прогулка на теплоходе «Морис» от причала Нескучный сад
Речная прогулка на теплоходе «Морис» от причала Нескучный сад
Речная прогулка на теплоходе «Морис» от причала Нескучный сад
Речная прогулка на теплоходе «Морис» от причала Нескучный сад
Речная прогулка на теплоходе «Морис» от причала Нескучный сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Стильно, красиво, вкусно

Восхищаться открывающимися красотами вокруг Москвы-реки вы будете на дизайнерском теплоходе люкс-класса. Вас ждет зона отдыха с диванчиками и столиками, интерьер, отделанный под дерево, многочисленные цветы и коллекция оригинальных картин. На нижней палубе расположен ресторан-лаунж, где вам предложат напитки и основные блюда с оригинальной подачей. С борта теплохода вы полюбуетесь зеленым покрывалом Воробьевых гор, футуристичной красотой Парящего моста, величием Московского Кремля и другими визитными карточками столицы.

Маршрут прогулки

Причал «Нескучный сад» — Киевский вокзал — Воробьевы горы — Памятник Петру Первому — Кремль — Парк Зарядье — Причал «Нескучный сад»

Организационные детали

  • Прогулка пройдет на теплоходе «Морис» вместимостью до 120 пассажиров
  • На борту есть все удобства, кондиционер и теплые пледы
  • Сопровождения гида не предполагается
  • Блюда в ресторане оплачиваются дополнительно
  • На борт нельзя подниматься со своей едой и напитками

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у причала «Нескучный сад»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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