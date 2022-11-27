Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Приглашаем вас на трехчасовой променад по центру столицы. На уютном теплоходе люкс-класса в группе до 120 человек вы насладитесь видами на московские набережные и самые главные достопримечательности столицы. Для вас будут работать панорамный ресторан-лаундж и открытая смотровая площадка на верхней палубе. Отвлекитесь от забот и насладитесь красотой любимого города.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Стильно, красиво, вкусно

Восхищаться открывающимися красотами вокруг Москвы-реки вы будете на дизайнерском теплоходе люкс-класса. Вас ждет зона отдыха с диванчиками и столиками, интерьер, отделанный под дерево, многочисленные цветы и коллекция оригинальных картин. На нижней палубе расположен ресторан-лаунж, где вам предложат напитки и основные блюда с оригинальной подачей. С борта теплохода вы полюбуетесь зеленым покрывалом Воробьевых гор, футуристичной красотой Парящего моста, величием Московского Кремля и другими визитными карточками столицы.

Маршрут прогулки

Причал «Нескучный сад» — Киевский вокзал — Воробьевы горы — Памятник Петру Первому — Кремль — Парк Зарядье — Причал «Нескучный сад»

Организационные детали