Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Восхищаться открывающимися красотами вокруг Москвы-реки вы будете на дизайнерском теплоходе люкс-класса. Вас ждет зона отдыха с диванчиками и столиками, интерьер, отделанный под дерево, многочисленные цветы и коллекция оригинальных картин. На нижней палубе расположен ресторан-лаунж, где вам предложат напитки и основные блюда с оригинальной подачей. С борта теплохода вы полюбуетесь зеленым покрывалом Воробьевых гор, футуристичной красотой Парящего моста, величием Московского Кремля и другими визитными карточками столицы.
Причал «Нескучный сад» — Киевский вокзал — Воробьевы горы — Памятник Петру Первому — Кремль — Парк Зарядье — Причал «Нескучный сад»