Речная прогулка от Москворецкой набережной

4
3 оценки
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Ответы на вопросы
Речная прогулка от Москворецкой набережной
Ближайшие даты:
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Двухчасовой маршрут по всему центру столицы от Устьинского моста до Воробьёвых гор и обратно. Линию обслуживают комфортабельные двухпалубные теплоходы. Отправившись от причала Крымский мост, теплоход пройдет водным путем по центру столицы, с борта теплохода откроются виды с необычного ракурса на достопримечательности Москвы — Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, памятник Петру Первому на стрелке Москва-реки, и многие другие. Совершив короткие остановки на основных центральных

Четверг - воскресенье: 11:35, 13:35, 15:35, 17:35, 19:35.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
Что не входит
  • Услуги гида
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
причал «Большой Устьинский мост» (м. Китай-Город)
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг - воскресенье: 11:35, 13:35, 15:35, 17:35, 19:35.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
1
2
1
Е
23 июля 2019
l
1 июля 2019
m
25 июня 2019

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