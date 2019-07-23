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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Двухчасовой маршрут по всему центру столицы от Устьинского моста до Воробьёвых гор и обратно. Линию обслуживают комфортабельные двухпалубные теплоходы. Отправившись от причала Крымский мост, теплоход пройдет водным путем по центру столицы, с борта теплохода откроются виды с необычного ракурса на достопримечательности Москвы — Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, памятник Петру Первому на стрелке Москва-реки, и многие другие. Совершив короткие остановки на основных центральных
Четверг - воскресенье: 11:35, 13:35, 15:35, 17:35, 19:35.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Что не входит
- Услуги гида
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- причал «Большой Устьинский мост» (м. Китай-Город)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг - воскресенье: 11:35, 13:35, 15:35, 17:35, 19:35.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
23 июля 2019
l
lariva03
1 июля 2019
m
mukhamed
25 июня 2019
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