Речная прогулка по центру Москвы от Новоспасского моста

Увидеть с воды достопримечательности яркой столицы, слушая аудиогид (с горячим ланчем по желанию)

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Ответы на вопросы
Гостям и жителям Москвы мы предлагаем полюбоваться городом с одного из лучших ракурсов — проходя по Москве-реке на двухпалубном теплоходе. В этом 2-часовом маршруте будут парки, храмы, известные здания и Кремль: всё под рассказы аудиогида. Кроме того, вы можете выбрать билет с вкусным горячим ланчем.
Речная прогулка по центру Москвы от Новоспасского моста
Речная прогулка по центру Москвы от Новоспасского моста
Речная прогулка по центру Москвы от Новоспасского моста
Речная прогулка по центру Москвы от Новоспасского моста
Речная прогулка по центру Москвы от Новоспасского моста
Речная прогулка по центру Москвы от Новоспасского моста
Речная прогулка по центру Москвы от Новоспасского моста
Речная прогулка по центру Москвы от Новоспасского моста
Речная прогулка по центру Москвы от Новоспасского моста
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы разместитесь на нижней крытой палубе или верхней открытой с навесом на случай летнего зноя — и отправитесь в водное путешествие по городу. За пару часов вы соберёте золотую коллекцию достопримечательностей: увидите пряничный собор Василия Блаженного, ландшафтный парк «Зарядье», башни Кремля, златоглавый Храм Христа Спасителя и стадион «Лужники», полюбуетесь зеленью Парка Горького и Воробьёвых гор.

Маршрут прогулки

Причал «Новоспасский Мост» — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Московский театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский) мост — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — разворот — Высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Причал «Новоспасский мост»

Организационные детали

  • При бронировании вы можете выбрать билет с ланчем или без ланча (меню — 2 круассана с сыром, ветчиной или курицей на выбор, чёрный или зелёный чай 0,4 л).
  • Приносить свои продукты питания на борт не разрешается. Но можно брать алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков).

Как проходит прогулка

  • На теплоходе «Москва-21», «Москва-24» или «Москва-46» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная и кафе-бар.
  • Сопровождение гида не предполагается

ежедневно в 12:15, 14:30, 16:45 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Новоспасский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:15, 14:30, 16:45 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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