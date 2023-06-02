Увидеть с воды достопримечательности яркой столицы, слушая аудиогид (с горячим ланчем по желанию)
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Описание
Что вас ожидает
Вы разместитесь на нижней крытой палубе или верхней открытой с навесом на случай летнего зноя — и отправитесь в водное путешествие по городу. За пару часов вы соберёте золотую коллекцию достопримечательностей: увидите пряничный собор Василия Блаженного, ландшафтный парк «Зарядье», башни Кремля, златоглавый Храм Христа Спасителя и стадион «Лужники», полюбуетесь зеленью Парка Горького и Воробьёвых гор.
Маршрут прогулки
Причал «Новоспасский Мост» — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Московский театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский) мост — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — разворот — Высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Причал «Новоспасский мост»
Организационные детали
- При бронировании вы можете выбрать билет с ланчем или без ланча (меню — 2 круассана с сыром, ветчиной или курицей на выбор, чёрный или зелёный чай 0,4 л).
- Приносить свои продукты питания на борт не разрешается. Но можно брать алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков).
Как проходит прогулка
- На теплоходе «Москва-21», «Москва-24» или «Москва-46» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная и кафе-бар.
- Сопровождение гида не предполагается
ежедневно в 12:15, 14:30, 16:45 и 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Новоспасский мост»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:15, 14:30, 16:45 и 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.