На теплоходе «Вдохновение» мимо главных достопримечательностей столицы
Как собрать коллекцию символов Москвы и при этом отдохнуть? Отправиться на речную прогулку! Вы разместитесь на открытой или закрытой палубе и на теплоходе пройдёте мимо парков «Музеон» и «Зарядье», златоглавого храма Христа Спасителя, пряничного храма Василия Блаженного и Кремля. Прогулку сопровождают комментарии аудиогида на борту.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Маршрут
Причал «Парк Горького» — Крымский мост — ЦДХ (Новая Третьяковка) — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Дом на набережной — Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» (разворот) — Причал «Парк Горького»
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Вдохновение» вместимостью до 50 пассажиров. Открытая и закрытая палубы, есть туалет.
- На борту работает аудиогид. Сопровождение гида не предполагается.
- Прогулка доступна для гостей с детскими колясками
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале ЦПКиО (Парк Горького)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 3595 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве и Санкт-Петербурге. Экскурсии по Москве-реке, рекам и каналам Петербурга — отличная возможность увидеть с воды главные символы города. На комфортабельных теплоходах вы проплывете мимо Московского Кремля и небоскребов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов. Наши причалы расположены в центре города, в самых удобных местах для жителей и гостей обеих столиц.
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