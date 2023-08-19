Речная прогулка по центру Москвы от Парка Горького (1 час)

На теплоходе «Вдохновение» мимо главных достопримечательностей столицы

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Как собрать коллекцию символов Москвы и при этом отдохнуть? Отправиться на речную прогулку! Вы разместитесь на открытой или закрытой палубе и на теплоходе пройдёте мимо парков «Музеон» и «Зарядье», златоглавого храма Христа Спасителя, пряничного храма Василия Блаженного и Кремля. Прогулку сопровождают комментарии аудиогида на борту.
Речная прогулка по центру Москвы от Парка Горького (1 час)
Речная прогулка по центру Москвы от Парка Горького (1 час)
Речная прогулка по центру Москвы от Парка Горького (1 час)
Речная прогулка по центру Москвы от Парка Горького (1 час)
Речная прогулка по центру Москвы от Парка Горького (1 час)
Речная прогулка по центру Москвы от Парка Горького (1 час)
Речная прогулка по центру Москвы от Парка Горького (1 час)
Речная прогулка по центру Москвы от Парка Горького (1 час)
Речная прогулка по центру Москвы от Парка Горького (1 час)
Ближайшие даты:
19
авг
20
авг
21
авг
22
авг
23
авг
24
авг
25
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Маршрут

Причал «Парк Горького» — Крымский мост — ЦДХ (Новая Третьяковка) — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Дом на набережной — Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» (разворот) — Причал «Парк Горького»

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Вдохновение» вместимостью до 50 пассажиров. Открытая и закрытая палубы, есть туалет.
  • На борту работает аудиогид. Сопровождение гида не предполагается.
  • Прогулка доступна для гостей с детскими колясками

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале ЦПКиО (Парк Горького)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Ночные
Летние
На теплоходе
Для студентов
Обзорные
По рекам и каналам
Парк Горького
Популярные места
Речные прогулки
Парки
Природа и пейзажи

Похожие туры из Москвы

Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (1 час)
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (1 час)
Полюбоваться символами столицы с борта двухпалубного теплохода «Вдохновение»
на причале «Зарядье» (метро Китай-город)
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
600 за человека
Речная прогулка по центру Москвы от храма Христа Спасителя (1 час)
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
Речная прогулка по центру Москвы от храма Христа Спасителя (1 час)
Полюбоваться центром столицы с борта теплохода «Вдохновение»
на причале «Патриарший»
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
600 за человека
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Устьинского моста
⛴ На теплоходе
Групповая
2.5 часа
3 отзыва
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Устьинского моста
Проплыть по Москва-реке и насладиться красотой столицы из окна ресторана на воде
на причале "Китай-город / Устьинский" (сектор "B")
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
1 890 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ