Маршрут: Большой Устьинский Мост — Высотка на Котельнической набережной — Парк 🌳 Зарядье — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру — Крымский мост — Парк Горького — Андреевский мост — Большой Каменный мост — Стадион 🏟️ «Лужники» — Андреевский монастырь — Нескучный сад — Министерство обороны Российской Федерации — Парк Музеон — Новодевичий монастырь — Воробьевы горы ⛰️ — Российская Академия Наук — Театр Эстрады — Патриарший мост — Большой Устьинский Мост
Компания «Мегафлот» предлагает гостям путешествовать на комфортабельных двухпалубных теплоходах «Алина Браво» и «Алина Прима». На борту в течение всей прогулки работает экскурсовод, который успеет рассказать вам о достопримечательностях 🏛️ на берегу.
Вы увидите:
московскую архитектуру, памятники и парки;
живописные природные пейзажи;
ключевые столичные здания.
Среди прочего можно увидеть Воробьёвы горы, столичный Кремль, установленный на стрелке Москвы-реки памятник Петру, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя. Доброжелательная атмосфера на борту позволит, ни на что не отвлекаясь, наслаждаться живописными видами.
Начать круиз можно с причалов «Воробьёвы горы» или «Парк Горького», чтобы совершить речную прогулку 👣 по полному маршруту, а затем вернуться на тот же причал, с которого вы отправились.
Кроме «Воробьёвых гор», можно начать круиз с причалов «Б. Устьинский мост» или «Парк Горького», чтобы совершить прогулку по полному маршруту и вернуться на тот же причал, с которого вы начнёте путешествие.
До встречи на борту!
Что входит
Речная прогулка
Услуги экскурсовода
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Начало и место завершения
🚩 причал Большой Устьинский Мост
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.