  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Речная прогулка с экскурсоводом на борту «Прима Столицы»

3.9
19 отзывов
Мегафлот М.
Мегафлот М. – Гид из Москвы
Добро пожаловать на борт двухпалубного теплохода.

Мы отправляемся в путешествие по Москве! Капитан покажет нам центр столицы ⭐️ от Китай-города до Воробьевых гор ⛰️.

Уже знакомые достопримечательности 🏛️ проплывут буквально рядом с вами… Кремль, собор Василия Блаженного, памятник Петру I, Парк 🌳 Горького.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 690 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Речная прогулка с экскурсоводом на борту «Прима Столицы»
Речная прогулка с экскурсоводом на борту «Прима Столицы»

Что вы увидите

  • Высотка на Котельнической набережной
  • Парк Зарядье
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру
  • Крымский мост
  • Парк Горького
  • Андреевский мост
  • Большой Каменный мост
  • Стадион «Лужники»
  • Андреевский монастырь
  • Нескучный сад
  • Министерство обороны Российской Федерации
  • Парк Музеон
  • Новодевичий монастырь
  • Воробьевы горы
  • Российская Академия Наук
  • Театр Эстрады
  • Патриарший мост
  • Большой Устьинский Мост
Маршрут: Большой Устьинский Мост — Высотка на Котельнической набережной — Парк 🌳 Зарядье — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру — Крымский мост — Парк Горького — Андреевский мост — Большой Каменный мост — Стадион 🏟️ «Лужники» — Андреевский монастырь — Нескучный сад — Министерство обороны Российской Федерации — Парк Музеон — Новодевичий монастырь — Воробьевы горы ⛰️ — Российская Академия Наук — Театр Эстрады — Патриарший мост — Большой Устьинский Мост
Компания «Мегафлот» предлагает гостям путешествовать на комфортабельных двухпалубных теплоходах «Алина Браво» и «Алина Прима». На борту в течение всей прогулки работает экскурсовод, который успеет рассказать вам о достопримечательностях 🏛️ на берегу.

Вы увидите:

  • московскую архитектуру, памятники и парки;
  • живописные природные пейзажи;
  • ключевые столичные здания.
  • Среди прочего можно увидеть Воробьёвы горы, столичный Кремль, установленный на стрелке Москвы-реки памятник Петру, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя. Доброжелательная атмосфера на борту позволит, ни на что не отвлекаясь, наслаждаться живописными видами.
  • Начать круиз можно с причалов «Воробьёвы горы» или «Парк Горького», чтобы совершить речную прогулку 👣 по полному маршруту, а затем вернуться на тот же причал, с которого вы отправились.
  • Кроме «Воробьёвых гор», можно начать круиз с причалов «Б. Устьинский мост» или «Парк Горького», чтобы совершить прогулку по полному маршруту и вернуться на тот же причал, с которого вы начнёте путешествие.
До встречи на борту!
Что входит
  • Речная прогулка
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Начало и место завершения
🚩 причал Большой Устьинский Мост
Речная прогулка с экскурсоводом на борту «Прима Столицы»
Речная прогулка с экскурсоводом на борту «Прима Столицы»
Речная прогулка с экскурсоводом на борту «Прима Столицы»
Речная прогулка с экскурсоводом на борту «Прима Столицы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мегафлот М.
Мегафлот М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

19 отзывов оставили туристы

Мегафлот М. проводит ещё 5 экскурсий

«Жемчужина Москвы» — речная прогулка с экскурсией на борту (весь центр за час)
590
1 час
«Жемчужина Москвы» — речная прогулка с экскурсией на борту (весь центр за час)
18 отзывов
«Три парка на выбор» — утренний круиз от Коломенской (буд)
129
2 часа
«Три парка на выбор» — утренний круиз от Коломенской (буд)
14 отзывов
«Крымский мост» — прогулка на речном трамвайчике с экскурсионной программой
590
2.5 часа
«Крымский мост» — прогулка на речном трамвайчике с экскурсионной программой
13 отзывов
обзорная прогулка на комфортабельных теплоходах «Парк Горького малый»
590
1 час
обзорная прогулка на комфортабельных теплоходах «Парк Горького малый»
11 отзывов
Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Парк Детства»
690
2.5 часа
Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Парк Детства»
7 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
513 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов