Мегафлот М. – Гид из Москвы

Добро пожаловать на борт двухпалубного теплохода.



Мы отправляемся в путешествие по Москве! Капитан покажет нам центр столицы ⭐️ от Китай-города до Воробьевых гор ⛰️.



Уже знакомые достопримечательности 🏛️ проплывут буквально рядом с вами… Кремль, собор Василия Блаженного, памятник Петру I, Парк 🌳 Горького.