Компания «Мегафлот» предлагает гостям путешествовать на комфортабельных двухпалубных теплоходах «Алина Браво» и «Алина Прима». На борту в течение всей прогулки работает экскурсовод, который успеет рассказать вам о достопримечательностях 🏛️ на берегу.
Вы увидите:
московскую архитектуру, памятники и парки;
живописные природные пейзажи;
ключевые столичные здания.
Среди прочего можно увидеть Воробьёвы горы ⛰️, столичный Кремль, установленный на стрелке Москвы-реки памятник Петру, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя. Доброжелательная атмосфера на борту позволит, ни на что не отвлекаясь, наслаждаться живописными видами.
Кроме «Воробьёвых гор», можно начать круиз с причалов «Б. Устьинский мост» или «Парк Горького», чтобы совершить прогулку 👣 по полному маршруту и вернуться на тот же причал, с которого вы начнёте путешествие.
До встречи на борту!
Что входит
Речная прогулка
Услуги экскурсовода
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.