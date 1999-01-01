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Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Воробьевы горы»

3.5
5 отзывов
Мегафлот М.
Мегафлот М. – Гид из Москвы
Речные прогулки по Москва-реке с экскурсией от причала Воробьевы горы ⛰️.

По центральной круизной линии Москвы речная прогулка 👣 «Воробьёвы горы» проходит самый живописный маршрут от причала Воробьевы горы до Большого Устьинского моста, а затем обратно.

По маршруту курсируют комфортабельные двухпалубные теплоходы «Вещий Олег», «М.

Сеспель», «Алина Браво», «Алина Прима», «Егорий», «Лоцман»
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 690 ₽ за человека

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Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Воробьевы горы»
Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Воробьевы горы»

Что вы увидите

  • Воробьевы горы
  • Андреевский мост
  • Крымский мост
  • Памятник Петру
  • Большой Каменный мост
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Парк Зарядье
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Парк Горького
  • Стадион «Лужники»
  • Новодевичий монастырь
  • Андреевский монастырь
  • Нескучный сад
  • Парк Музеон
  • Российская Академия Наук
  • Министерство обороны Российской Федерации
  • Патриарший мост
  • Большой Устьинский Мост
  • Театр Эстрады

Маршрут:

    Воробьевы горы ⛰️ — Андреевский мост — Крымский мост — Памятник Петру — Большой Каменный мост — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк 🌳 Зарядье — Высотка на Котельнической набережной — Парк Горького — Воробьевы горы — Стадион 🏟️ «Лужники» — Новодевичий монастырь — Андреевский монастырь — Нескучный сад — Парк Музеон — Российская Академия Наук — Министерство обороны Российской Федерации — Патриарший мост —Большой Устьинский Мост —Театр Эстрады
    Воробьевы горы
    С 1935 по 1999 год Воробьевы горы носили название Ленинские горы. Лесопарк простирается от устья реки Сетунь, до Андреевского моста Московской железной дороги. В своей восточной части соседствует с Нескучным садом. Высота холма парка над Москва-рекой составляет 80 метров.
    Это один из красивейших парков города, который по праву пользуется популярностью как у туристов, так и у местных жителей. В парке расположена самая известная смотровая площадка города, а также высшее заведение №1 в России - МГУ. В парке есть прокат роликов и велосипедов, а также дорожка с хорошим асфальтированным покрытием, идущая вдоль набережной, чтобы кататься на всем этом.
    На экскурсии 🧭 вас ждёт
    По расписанию организованны двухчасовые экскурсионные рейсы на теплоходах «Алина Браво», «Алина Прима», «Егорий» в 12:10, 13:10, 13:40, 14:40, 15:30, 16:15, 17:10, 18:00, 18:40, 19:40 где опытный экскурсовод расскажет все самое интересное и познавательное! На борту работает кафе-буфет.
    Круиз продолжается от 2 часов до 2, 5 — отличный повод получить свежие впечатления. Вы увидите столичный Кремль, памятник Петру, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Парк Зарядье, Высотку на Котельнической набережной, Парк Горького и другие достопримечательности 🏛️. О каждом здании экскурсовод рассказывает гостям на борту.
    Кроме «Воробьёвых гор», можно начать круиз с причалов «Б. Устьинский мост» или «Парк Горького», чтобы совершить прогулку 👣 по полному маршруту и вернуться на тот же причал, с которого вы начнёте путешествие.
    До встречи на борту!
    Что входит
    • Речная прогулка
    • Услуги экскурсовода
    Что не входит
    • Личные расходы (питание, напитки и пр. )
    Начало и место завершения
    🚩 причал Воробьевы горы
    Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Воробьевы горы»
    Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Воробьевы горы»
    Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Воробьевы горы»
    Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Воробьевы горы»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Мегафлот М.
    Мегафлот М.
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    5 отзывов оставили туристы

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