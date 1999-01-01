Маршрут:

Воробьевы горы ⛰️ — Андреевский мост — Крымский мост — Памятник Петру — Большой Каменный мост — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк 🌳 Зарядье — Высотка на Котельнической набережной — Парк Горького — Воробьевы горы — Стадион 🏟️ «Лужники» — Новодевичий монастырь — Андреевский монастырь — Нескучный сад — Парк Музеон — Российская Академия Наук — Министерство обороны Российской Федерации — Патриарший мост —Большой Устьинский Мост —Театр Эстрады

Воробьевы горы

С 1935 по 1999 год Воробьевы горы носили название Ленинские горы. Лесопарк простирается от устья реки Сетунь, до Андреевского моста Московской железной дороги. В своей восточной части соседствует с Нескучным садом. Высота холма парка над Москва-рекой составляет 80 метров.

Это один из красивейших парков города, который по праву пользуется популярностью как у туристов, так и у местных жителей. В парке расположена самая известная смотровая площадка города, а также высшее заведение №1 в России - МГУ. В парке есть прокат роликов и велосипедов, а также дорожка с хорошим асфальтированным покрытием, идущая вдоль набережной, чтобы кататься на всем этом.

На экскурсии 🧭 вас ждёт

По расписанию организованны двухчасовые экскурсионные рейсы на теплоходах «Алина Браво», «Алина Прима», «Егорий» в 12:10, 13:10, 13:40, 14:40, 15:30, 16:15, 17:10, 18:00, 18:40, 19:40 где опытный экскурсовод расскажет все самое интересное и познавательное! На борту работает кафе-буфет.

Круиз продолжается от 2 часов до 2, 5 — отличный повод получить свежие впечатления. Вы увидите столичный Кремль, памятник Петру, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Парк Зарядье, Высотку на Котельнической набережной, Парк Горького и другие достопримечательности 🏛️. О каждом здании экскурсовод рассказывает гостям на борту.

Кроме «Воробьёвых гор», можно начать круиз с причалов «Б. Устьинский мост» или «Парк Горького», чтобы совершить прогулку 👣 по полному маршруту и вернуться на тот же причал, с которого вы начнёте путешествие.

До встречи на борту!