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Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Парк Детства»

4.6
7 отзывов
Мегафлот М.
Мегафлот М. – Гид из Москвы
Желаете полюбоваться великолепными видами и увидеть весь центр Москвы всего за 2 - 2.

5 часа? Мы предлагаем великолепную речную прогулку 👣 с выбором сервиса на борту! В круиз отправляются теплоходы каждые 20 минут с 12:00 до 20:00 часов с причала «Парк Горького».

Хотите путешествовать без лишнего шума и самостоятельно подбирать программу развлечений? Тогда прогулка «Парк Детства» — то, что вы ищете.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 690 ₽ за человека

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Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Парк Детства»
Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Парк Детства»

Что вы увидите

  • ЦПКиО им. Горького (Парк Культуры)
  • Крымский мост
  • Памятник Петру
  • Большой Каменный мост
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Андреевский мост
  • Андреевский монастырь
  • Стадион «Лужники»
  • Нескучный сад
  • Министерство обороны Российской Федерации
  • Парк Горького
  • Парк Музеон
  • Парк Зарядье
  • Новодевичий монастырь
  • Воробьевы горы
  • Российская Академия Наук
  • Патриарший мост
  • Театр Эстрады
  • Большой Устьинский Мост
Маршрут: ЦПКиО им. Горького (Парк Культуры — Крымский мост — Памятник Петру — Большой Каменный мост — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Высотка на Котельнической набережной — Андреевский мост — Андреевский монастырь — Стадион 🏟️ «Лужники» — Нескучный сад — Министерство обороны Российской Федерации — Парк 🌳 Горького — Парк Музеон — Парк Зарядье — Новодевичий монастырь — Воробьевы горы ⛰️ — Российская Академия Наук — Патриарший мост — Театр Эстрады — Большой Устьинский Мост

Что вас ожидает:

    Для самых любознательных и увлеченных историей 📖 Москвы по расписанию 12:50, 13:40, 14:10, 15:20, 16:20, 16:40, 17:50, 18:50, 19:15, 20:20 организованны двухчасовые экскурсионные рейсы с опытным гидом на борту теплоходы «Алина Браво», «Алина Прима», «Егорий» где для вас работает кафе-буфет!
    Каждые 30 минут с 12:00 до 20:30 отправляются в 2 - 2, 5 часовую прогулку 👣 теплоходы-рестораны. Компания «Мегафлот» приглашает гостей столицы ⭐️ на борт комфортабельных теплоходов-ресторанов «Вещий Олег», «Михаил Сеспель», «Лоцман».
    Прогулка относится к гастрономическому круизу и будет интересна как взрослым, так и детям. На теплоходах работает ресторан.
    Что входит
    • Речная прогулка
    Что не входит
    • Личные расходы (питание, напитки и пр. )
    Начало и место завершения
    🚩 ЦПКиО им. Горького (малый причал)
    Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Парк Детства»
    Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Парк Детства»
    Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Парк Детства»
    Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Парк Детства»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Мегафлот М.
    Мегафлот М.
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    7 отзывов оставили туристы

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