Маршрут: ЦПКиО им. Горького (Парк Культуры — Крымский мост — Памятник Петру — Большой Каменный мост — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Высотка на Котельнической набережной — Андреевский мост — Андреевский монастырь — Стадион 🏟️ «Лужники» — Нескучный сад — Министерство обороны Российской Федерации — Парк 🌳 Горького — Парк Музеон — Парк Зарядье — Новодевичий монастырь — Воробьевы горы ⛰️ — Российская Академия Наук — Патриарший мост — Театр Эстрады — Большой Устьинский Мост

Что вас ожидает:

Для самых любознательных и увлеченных историей 📖 Москвы по расписанию 12:50, 13:40, 14:10, 15:20, 16:20, 16:40, 17:50, 18:50, 19:15, 20:20 организованны двухчасовые экскурсионные рейсы с опытным гидом на борту теплоходы «Алина Браво», «Алина Прима», «Егорий» где для вас работает кафе-буфет!

Каждые 30 минут с 12:00 до 20:30 отправляются в 2 - 2, 5 часовую прогулку 👣 теплоходы-рестораны. Компания «Мегафлот» приглашает гостей столицы ⭐️ на борт комфортабельных теплоходов-ресторанов «Вещий Олег», «Михаил Сеспель», «Лоцман».

Прогулка относится к гастрономическому круизу и будет интересна как взрослым, так и детям. На теплоходах работает ресторан.