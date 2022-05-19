Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Вы разместитесь на нижней закрытой или верхней открытой палубе — и перед вами предстанут живописные и фактурные виды столицы. Теплоход проплывет по акватории Западного речного порта и вдоль природного памятника Серебряный бор, под Шелепихинским и Дорогомиловским мостами, а также пройдет через шлюз № 9 Канала имени Москвы.
Причал «Троице-Лыково» — Серебряный Бор — Рублевский лес — Бездонное озеро — Крылатское — Живописный мост — Поселок «Речник» — Карамышевский разлив — Прохождение шлюза № 9 Канала имени Москвы — Филёвская пойма — Москва Сити — Мост «Багратион» — Причал «Международная выставка»