Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Речная прогулка Строгино - Москва-Сити

За 2 часа проплыть на теплоходе от уютного уголка столицы до ее современных небоскребов

На двухпалубном теплоходе «Москва», где с комфортом могут разместиться до 150 человек, вы отправитесь в мини-круиз на западе столицы.

Увидите зеленые берега Серебряного бора и Рублевского леса, вдохнете свежий воздух, посмотрите на массивные мосты и небоскребы, пройдете через шлюз и сделаете отличные фото.

А рассказы гида дополнят прогулку.
Речная прогулка Строгино - Москва-Сити
Речная прогулка Строгино - Москва-Сити
Речная прогулка Строгино - Москва-Сити
Речная прогулка Строгино - Москва-Сити
Речная прогулка Строгино - Москва-Сити
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Речная прогулка на западе Москвы

Вы разместитесь на нижней закрытой или верхней открытой палубе — и перед вами предстанут живописные и фактурные виды столицы. Теплоход проплывет по акватории Западного речного порта и вдоль природного памятника Серебряный бор, под Шелепихинским и Дорогомиловским мостами, а также пройдет через шлюз № 9 Канала имени Москвы.

Маршрут прогулки

Причал «Троице-Лыково» — Серебряный Бор — Рублевский лес — Бездонное озеро — Крылатское — Живописный мост — Поселок «Речник» — Карамышевский разлив — Прохождение шлюза № 9 Канала имени Москвы — Филёвская пойма — Москва Сити — Мост «Багратион» — Причал «Международная выставка»

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Москва» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан.
  • На теплоходе работает экскурсовод
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Приносить продукты питания на борт не разрешается.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Троице-Лыково» (метро Деловой Центр или Выставочная)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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