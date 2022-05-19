Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Прогулки на теплоходе — Организатор в Москве

Провёл 91 экскурсию для 92 туристов

Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Москве. Экскурсии по Москве-реке — отличная возможность увидеть с воды главные символы города. На комфортабельных теплоходах вы проплывете мимо Московского Кремля и небоскребов Москва-Сити, парка Горького и Зарядья, отправитесь загород в Заозерье и Покровский монастырь. Наши причалы расположены в центре города, в самых удобных местах для жителей и гостей столицы.