Приглашаем посмотреть салют в День Победы с борта комфортабельного теплохода «Москва» от Китай-города! Праздничный рейс по Москве-реке 9 мая будет включать в себя вечернюю речную прогулку через центр города, изумительные виды на главные достопримечательности Москвы в ночной иллюминации, а также праздничный салют, который можно будет увидеть с лучшей точки обзора — с акватории Москвы-реки.
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Что вас ожидает:
- Достопримечательности Москвы с воды по маршруту
- Праздничный салют
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждёт:
- Салюта с борта теплохода — это не только лучшие виды на грандиозное шоу, но и целое путешествие по Москве-реке на комфортабельном судне. Вас ждёт замечательная речная прогулка по праздничной столице, живописные виды центра города и в кульминации вечера — грандиозный праздничный салют, который вы увидите прямо с борта теплохода.
- Начнётся круиз от причала Международной выставки и будет проходить по самому центру праздничной столицы. Во время круиза для Вас будет работать бар с широким ассортиментом закусок и напитков.
9 мая в 20:11
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка по центру столицы
- Просмотр праздничного салюта
- Аудиогид
- Что не входит
- Трансфер до/от места проведения
- Питание, напитки
- Место начала и завершения?
- Причал «Китай-город / Устьинский»
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9 мая в 20:11Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Okkras
16 мая 2022
Экскурсия рассчитана на 2, 5 часа. Из них около 1,5 часа плыли, около 20 мин был салют. А остальное время корабль просто стоял рядом с с мостом
Г
Губарькова
13 мая 2021
P
Polina
12 мая 2021
A
Anastasia
12 мая 2021
М
Михальченко
12 мая 2021
М
Михаил
12 мая 2021
А
Алексей
12 мая 2021
O
Olga
11 мая 2021
М
Мария
10 мая 2021
А
Андрей
10 мая 2021
З
Зобнев
10 мая 2021
Сама идея просмотра салюта с воды удачная, маршрут организатором в одностороннем порядке был изменен, но тоже неплохой. Об "организации" ниже:
А
Аркадий
10 мая 2021
P
Pristupa
10 мая 2021
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