Речная прогулка в День Победы с Салютом с борта теплохода «Москва»

4.7
13 отзывов
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Приглашаем посмотреть салют в День Победы с борта комфортабельного теплохода «Москва» от Китай-города! Праздничный рейс по Москве-реке 9 мая будет включать в себя вечернюю речную прогулку через центр города, изумительные виды на главные достопримечательности Москвы в ночной иллюминации, а также праздничный салют, который можно будет увидеть с лучшей точки обзора — с акватории Москвы-реки.
Речная прогулка в День Победы с Салютом с борта теплохода «Москва»
Речная прогулка в День Победы с Салютом с борта теплохода «Москва»
Речная прогулка в День Победы с Салютом с борта теплохода «Москва»
Речная прогулка в День Победы с Салютом с борта теплохода «Москва»
Речная прогулка в День Победы с Салютом с борта теплохода «Москва»
Речная прогулка в День Победы с Салютом с борта теплохода «Москва»
Ближайшие даты:
9
мая

Что вас ожидает:

  • Достопримечательности Москвы с воды по маршруту
  • Праздничный салют
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждёт:

  • Салюта с борта теплохода — это не только лучшие виды на грандиозное шоу, но и целое путешествие по Москве-реке на комфортабельном судне. Вас ждёт замечательная речная прогулка по праздничной столице, живописные виды центра города и в кульминации вечера — грандиозный праздничный салют, который вы увидите прямо с борта теплохода.
  • Начнётся круиз от причала Международной выставки и будет проходить по самому центру праздничной столицы. Во время круиза для Вас будет работать бар с широким ассортиментом закусок и напитков.

9 мая в 20:11

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка по центру столицы
  • Просмотр праздничного салюта
  • Аудиогид
Что не входит
  • Трансфер до/от места проведения
  • Питание, напитки
Место начала и завершения?
Причал «Китай-город / Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 20:11
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
2
2
1
O
16 мая 2022
Экскурсия рассчитана на 2, 5 часа. Из них около 1,5 часа плыли, около 20 мин был салют. А остальное время корабль просто стоял рядом с с мостом
Г
13 мая 2021
P
12 мая 2021
A
12 мая 2021
М
12 мая 2021
М
12 мая 2021
А
12 мая 2021
O
11 мая 2021
М
10 мая 2021
А
10 мая 2021
З
10 мая 2021
Сама идея просмотра салюта с воды удачная, маршрут организатором в одностороннем порядке был изменен, но тоже неплохой. Об "организации" ниже:
А
10 мая 2021
P
10 мая 2021

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