  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Речной круиз по центральному маршруту от причала «Киевский вокзал»

3.4
40 отзывов
Теплоход
Теплоход – Гид из Москвы
Москва — огромный мегаполис с многовековой историей 📖.

На улицах города старинные постройки соседствуют со стеклянными небоскребами.

У вас не хватит и дня, чтобы обойти весь город 🏙️.

Но мы нашли выход — теплоходная прогулка 👣 по центру столицы ⭐️.

У вас будет 2, 5 часа, чтобы увидеть все многообразие Москвы.

Стены Кремля и собор Василия Блаженного, сталинские высотки и парк 🌳 «Зарядье»…
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная

  • 490 ₽ за человека

    Купить билеты
Речной круиз по центральному маршруту от причала «Киевский вокзал»
Речной круиз по центральному маршруту от причала «Киевский вокзал»

Что вы увидите

  • Причал «Киевский вокзал»
  • Площадь Европы
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион «Лужники»
  • Воробьёвы горы
  • Малый причал ЦПКиО им. Горького
  • Нескучный сад
  • Крымский мост
  • Памятник Петру Первому
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Парящий мост
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Причал «Большой Устьинский мост»
Теплоходы
Речная прогулка 👣 осуществляется на комфортабельных прогулочных теплоходах, где имеются открытая смотровые площадки, бар 🍹, камбуз, WC и мн. др. Современные системы навигации и опытный экипаж обеспечат безопасность и комфортную прогулку гостям.
маршрут речной прогулки
  • Причал «Киевский вокзал» (посадка и высадка)
  • Площадь Европы
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион «Лужники»
  • Канатная дорога на Воробьёвых горах
  • Воробьёвы горы
  • Нескучный сад
  • Крымский мост
  • Памятник Петру Первому
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Ландшафтный парк 🌳 «Зарядье»
  • Парящий мост
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Причал «Большой Устьинский мост» (посадка и высадка)
Организационные моменты
  • Билеты не действуют на рейсы с программой и просмотром салютов!
  • Маршрут позволяет увидеть все основные достопримечательности 🏛️ можете выбрать для прогулки любой рейс в расписании в рамках указанной на нем даты.
  • Прогулка по центральному прогулочному маршруту одна из самых востребованных.
  • Теплоходы ходят весь день с 10:00 до 21:30. Стоянка на причале 10 минут.
  • При оплате «постпей» принимаются только наличные.
  • Дети до 6 лет допускаются бесплатно.
Что входит
  • Речная прогулка продолжительностью 2 часа 20 минут
Что не входит
  • Услуги гида
  • Еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 Причал Киевский вокзал
Речной круиз по центральному маршруту от причала «Киевский вокзал»
Речной круиз по центральному маршруту от причала «Киевский вокзал»
Речной круиз по центральному маршруту от причала «Киевский вокзал»
Речной круиз по центральному маршруту от причала «Киевский вокзал»

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Теплоход
Теплоход
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

40 отзывов оставили туристы

Теплоход проводит ещё 3 экскурсии

Прогулка по Москве-реке с питанием от малого причала «ЦПКиО им. Горького»
1 190
2.5 часа
Прогулка по Москве-реке с питанием от малого причала «ЦПКиО им. Горького»
7 отзывов
Прогулка по Москве-реке с питанием от причала «Киевский вокзал»
1 190
2.5 часа
Прогулка по Москве-реке с питанием от причала «Киевский вокзал»
3 отзыва
Прогулка по Москве-реке с питанием от причала «Устьинский мост»
1 190
2.5 часа
Прогулка по Москве-реке с питанием от причала «Устьинский мост»

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
513 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов