Теплоход – Гид из Москвы

Москва — огромный мегаполис с многовековой историей 📖.



На улицах города старинные постройки соседствуют со стеклянными небоскребами.



У вас не хватит и дня, чтобы обойти весь город 🏙️.



Но мы нашли выход — теплоходная прогулка 👣 по центру столицы ⭐️.



У вас будет 2, 5 часа, чтобы увидеть все многообразие Москвы.



Стены Кремля и собор Василия Блаженного, сталинские высотки и парк 🌳 «Зарядье»…