Речная прогулка 👣 осуществляется на комфортабельных прогулочных теплоходах, где имеются открытая смотровые площадки, бар 🍹, камбуз, WC и мн. др. Современные системы навигации и опытный экипаж обеспечат безопасность и комфортную прогулку гостям.
маршрут речной прогулки
Причал «Киевский вокзал» (посадка и высадка)
Площадь Европы
Новодевичий монастырь
МГУ им. М. В. Ломоносова
Стадион «Лужники»
Канатная дорога на Воробьёвых горах
Воробьёвы горы
Нескучный сад
Крымский мост
Памятник Петру Первому
Храм Христа Спасителя
Московский Кремль
Собор Василия Блаженного
Ландшафтный парк 🌳 «Зарядье»
Парящий мост
Высотка на Котельнической набережной
Причал «Большой Устьинский мост» (посадка и высадка)
Организационные моменты
Билеты не действуют на рейсы с программой и просмотром салютов!
Маршрут позволяет увидеть все основные достопримечательности 🏛️ можете выбрать для прогулки любой рейс в расписании в рамках указанной на нем даты.
Прогулка по центральному прогулочному маршруту одна из самых востребованных.
Теплоходы ходят весь день с 10:00 до 21:30. Стоянка на причале 10 минут.
При оплате «постпей» принимаются только наличные.
Дети до 6 лет допускаются бесплатно.
Что входит
Речная прогулка продолжительностью 2 часа 20 минут
Что не входит
Услуги гида
Еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 Причал Киевский вокзал
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