Marina проводит ещё 4 экскурсии

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Романтическая прогулка по Тверскому бульвару в канун Рождества

Открыть сюжеты любимого уголка московской аристократии

Marina
Marina – Гид из Москвы
В декабре Тверской зажигается тысячами огней — и эти нарядные праздничные инсталляции под стать самому великосветскому из бульваров Москвы.

На экскурсии 🧭 вы рассмотрите особняки Тверского, представите времена балов, вспомните писателей, актеров, музыкантов и художников, узнаете о русской Шанель и вдохновитесь элегантно-новогодним духом бульвара.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🥰Романтическая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

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Романтическая прогулка по Тверскому бульвару в канун Рождества
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару в канун Рождества

Что вас ожидает

Самый респектабельный и праздничный из бульваров
Прогуливаясь по сияющему Тверскому, вы зарядитесь новогодним настроением — и перенесетесь в 19 век, когда первый московский бульвар очень скоро после появления стал любимым местом бомонда. Перед вами возникнут образы: вот девушки на выданье и их шепчущиеся мамы, высматривающие достойных женихов; вот сами женихи — модные офицеры и чиновники; вот деловые встречи и непринужденные беседы в кафе. Еще я расскажу, по каким признакам узнавали истинного денди и научу вас «без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка».

Что помнят особняки и деревья
Путешествие в прошлое начнется на площади Никитские ворота: вы полюбуетесь храмом, где Пушкин венчался с Натали, и узнаете, где и как проходили танцевальные вечера для светской молодежи. А на Тверском бульваре мы:

  • Прикоснемся к его старейшему дереву и загадаем желание;
  • Увидим дом, где, по воспоминаниям современников рождался футуризм;
  • Поговорим о легендарной Романовке — общежитии для студентов Консерватории — и о музыкальном салоне, где проходили репетиции труппы Художественного театра;
  • Увидим здание, в котором жила русская Шанель — модельер начала 20 века;
  • Поговорим о московской моде и истории 📖 «Дома под юбкой», завершающего бульвар.
Начало и место завершения
🚩 на площади Никитские ворота
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару в канун Рождества
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару в канун Рождества
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару в канун Рождества
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару в канун Рождества
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару в канун Рождества
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару в канун Рождества
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару в канун Рождества
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару в канун Рождества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Marina
Marina
Коренная москвичка, аккредитованный экскурсовод, образование высшее, дополнительное образование по специальности «История искусства». Увлекаюсь разными видами искусства — музыкой, архитектурными стилями, историей Москвы, иконографией. Постоянно занимаюсь повышением квалификации — посещаю мастер-классы и тематические лекции по интересующим меня вопросам истории, искусствоведения и архитектуры. В любой деятельности считаю главным наличие творческого начала, увлеченности. Для меня работа экскурсовода — это живое общение с людьми, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства и истории города. Стремлюсь заинтересовать и увлечь аудиторию в процессе экскурсии, дать ощущение совместного творчества. Хочу быть востребованным, высокообразованным экскурсоводом, способным вдохновлять людей красотой произведений искусства.
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Marina проводит ещё 4 экскурсии

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