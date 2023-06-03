Начало XX века – время необыкновенно бурного развития. В культурно-духовной жизни этот период принято называть Серебряным веком. Интересным образом он отозвался не только в литературе, науке, живописи, но и в архитектуре – появился удивительный стиль Модерн. Именно тогда в Москве строятся гостиницы, воплотившие в себе веяния наступающего века и определившие исторический облик центра столицы.

В сегодняшней Москве осталось три ретро-отеля: Националь, Метрополь, Савой.

В ходе нашей экскурсии в центре внимания окажется Савой, но мы обсудим также знаменитые фасады Метрополя, увидим здание гостиницы Альпийская Роза, ресторан Альпенроз.

Осмотрим легендарный бар Эрмитаж, каминный зал Альпийская Роза, насладимся великолепным интерьером ресторана, единственного в Москве, оформленным в стиле рококо и украшенным фонтаном по эскизам Врубеля. Узнаем, почему мифологический зверь саламандра стал символом отеля.

Меню обеда:

Борщ столичный с чесночными тостами.

Бефстроганов из мраморной говядины с картофельным муссом.

Фирменное печенье.

Хлебная тарелка.

Минеральная вода.

Чай/кофе на выбор.

Важная информация:

Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.