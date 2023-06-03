Познакомимся с удивительной историей гостиницы Савой, с ее знаменитыми гостями, окажемся в обстановке изысканности и комфорта, где исторические интерьеры органически вписаны в современную среду. По окончании экскурсии вас ожидает изысканный аристократический обед от шеф-повара.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гостиницы Метрополь
- Савой
- Альпийская Роза
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Начало XX века – время необыкновенно бурного развития. В культурно-духовной жизни этот период принято называть Серебряным веком. Интересным образом он отозвался не только в литературе, науке, живописи, но и в архитектуре – появился удивительный стиль Модерн. Именно тогда в Москве строятся гостиницы, воплотившие в себе веяния наступающего века и определившие исторический облик центра столицы.
В сегодняшней Москве осталось три ретро-отеля: Националь, Метрополь, Савой.
В ходе нашей экскурсии в центре внимания окажется Савой, но мы обсудим также знаменитые фасады Метрополя, увидим здание гостиницы Альпийская Роза, ресторан Альпенроз.
Осмотрим легендарный бар Эрмитаж, каминный зал Альпийская Роза, насладимся великолепным интерьером ресторана, единственного в Москве, оформленным в стиле рококо и украшенным фонтаном по эскизам Врубеля. Узнаем, почему мифологический зверь саламандра стал символом отеля.
Меню обеда:
- Борщ столичный с чесночными тостами.
- Бефстроганов из мраморной говядины с картофельным муссом.
- Фирменное печенье.
- Хлебная тарелка.
- Минеральная вода.
- Чай/кофе на выбор.
Важная информация:
Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Обед в ресторане Савой
- Место начала и завершения?
- Фонтан на Театральной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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