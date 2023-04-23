Стремительная урбанизация, новые художественные стили и формы досуга — рубеж 19 и 20 веков недаром называют Серебряным веком или belle epoque. Я раскрою этот удивительный период через взаимовлияние различных сфер: науки и искусства, промышленности и архитектуры. Вместе мы сделаем шаг навстречу прошлому, чтобы отдать должное гениям «русского века».

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Описание

Что вас ожидает

О русском капитале, театре и электричестве

«Стрёкот аэропланов! Бег автомобилей! Ветропросвист экспрессов!» — это строки Игоря Северянина как нельзя лучше передают, что чувствовали люди на рубеже 19 и 20 веков. Города росли и менялись, совмещая старый и новый уклад жизни. А самое удивительное, что многие из примет той эпохи целы и по сей день.

Исследуя окрестности Тверской улицы, мы попробуем представить, как в Москве впервые зажглись электрические фонари. Как столица «обрастала» промышленными предприятиями, и какие новые приёмы использовались в городской среде. Я расскажу, кто стоял у истоков российской электротехнической мысли и чем прославился Станиславский, помимо основания МХТ. Покажу архитектурные чудеса, олицетворяющие «прекрасную эпоху»:

древнейший Георгиевский монастырь, где появилась первая в 19 веке московская электростанция;

изящное Саввинское подворье, словно с открыток наших прабабушек;

палаты Троекурова и место, где стояла церковь Параскевы Пятницы;

здание Центрального телеграфа, относящееся к стилю рациональный модерн.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.