Россия на рубеже 19-20 вв: триумф «русского чуда»

Пересечь границы между историей технического прогресса и прорывными течениями в искусстве

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Стремительная урбанизация, новые художественные стили и формы досуга — рубеж 19 и 20 веков недаром называют Серебряным веком или belle epoque.

Я раскрою этот удивительный период через взаимовлияние различных сфер: науки и искусства, промышленности и архитектуры. Вместе мы сделаем шаг навстречу прошлому, чтобы отдать должное гениям «русского века».
Россия на рубеже 19-20 вв: триумф «русского чуда»
Россия на рубеже 19-20 вв: триумф «русского чуда»
Россия на рубеже 19-20 вв: триумф «русского чуда»
Россия на рубеже 19-20 вв: триумф «русского чуда»
Россия на рубеже 19-20 вв: триумф «русского чуда»
Россия на рубеже 19-20 вв: триумф «русского чуда»
Россия на рубеже 19-20 вв: триумф «русского чуда»
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Описание

Что вас ожидает

О русском капитале, театре и электричестве

«Стрёкот аэропланов! Бег автомобилей! Ветропросвист экспрессов!» — это строки Игоря Северянина как нельзя лучше передают, что чувствовали люди на рубеже 19 и 20 веков. Города росли и менялись, совмещая старый и новый уклад жизни. А самое удивительное, что многие из примет той эпохи целы и по сей день.

Исследуя окрестности Тверской улицы, мы попробуем представить, как в Москве впервые зажглись электрические фонари. Как столица «обрастала» промышленными предприятиями, и какие новые приёмы использовались в городской среде. Я расскажу, кто стоял у истоков российской электротехнической мысли и чем прославился Станиславский, помимо основания МХТ. Покажу архитектурные чудеса, олицетворяющие «прекрасную эпоху»:

  • древнейший Георгиевский монастырь, где появилась первая в 19 веке московская электростанция;
  • изящное Саввинское подворье, словно с открыток наших прабабушек;
  • палаты Троекурова и место, где стояла церковь Параскевы Пятницы;
  • здание Центрального телеграфа, относящееся к стилю рациональный модерн.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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