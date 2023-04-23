Пересечь границы между историей технического прогресса и прорывными течениями в искусстве
Я раскрою этот удивительный период через взаимовлияние различных сфер: науки и искусства, промышленности и архитектуры. Вместе мы сделаем шаг навстречу прошлому, чтобы отдать должное гениям «русского века».
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Описание
Что вас ожидает
О русском капитале, театре и электричестве
«Стрёкот аэропланов! Бег автомобилей! Ветропросвист экспрессов!» — это строки Игоря Северянина как нельзя лучше передают, что чувствовали люди на рубеже 19 и 20 веков. Города росли и менялись, совмещая старый и новый уклад жизни. А самое удивительное, что многие из примет той эпохи целы и по сей день.
Исследуя окрестности Тверской улицы, мы попробуем представить, как в Москве впервые зажглись электрические фонари. Как столица «обрастала» промышленными предприятиями, и какие новые приёмы использовались в городской среде. Я расскажу, кто стоял у истоков российской электротехнической мысли и чем прославился Станиславский, помимо основания МХТ. Покажу архитектурные чудеса, олицетворяющие «прекрасную эпоху»:
- древнейший Георгиевский монастырь, где появилась первая в 19 веке московская электростанция;
- изящное Саввинское подворье, словно с открыток наших прабабушек;
- палаты Троекурова и место, где стояла церковь Параскевы Пятницы;
- здание Центрального телеграфа, относящееся к стилю рациональный модерн.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Охотный ряд»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.