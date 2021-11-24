Батюшка Ростов встретит вас яркими красками и узорами знаменитой финифти, белоснежным обликом древнего кремля и ароматными пряниками купца Смыслова. Отличный Новогодний выходной с подарками и праздничным весельем.

Пряничное заведение купцов Смысловых приглашает вас на Рождественский прием. Для почтенной публики развернется настоящее театральное действо в интерьерах пряничного заведения, в котором вы будете и зрителями и участниками.

Поздравить вас с Новым годом и Рождеством выйдет чета Смысловых. Они расскажут о пряничных традициях и покажут старинную утварь, которую использовали для приготовления уникальных ростовских пряников.

В чайном зале, где для вас уже приготовлено угощение, вы услышите городские новости от бойкой свахи, а уж какие забавные истории сорока на хвосте принесла, заслушаешься!

Главный предмет в русском доме - огромная печь. Потрескивают поленья, в воздухе стоит запах заморских пряностей, а статный молодец - пекарь рассказывает о кулинарных секретах, любоваться и слушать - одно удовольствие!

А вот и тесто подоспело! Самое время показать свое умение в мастер классе по выпечке медовой рашели.

Уходить не хочется! Только если с подарком - набором рождественских пряников от купца Смыслова!

Древний Ростовский кремль покоряет с первого взгляда: мощью своих стен, изящными башнями, знаменитой звонницей (самый большой колокол весит 32 тонны. ) и великолепными музеями, самый красивый мы посетим - музей ростовской финифти.

Яркие сочные краски, замысловатый рисунок - любоваться можно бесконечно. На нашей экскурсии в музее мы услышим историю возникновения этого красивого промысла, узнаем, как он появился на ростовской земле и полюбуемся самыми лучшими изделиями ростовских мастеров.

На обзорной экскурсии по городу посетим красивый Спасо-Яковлевский монастырь, в судьбе которого сыграли значительную роль Петр I, граф Шереметьев, дочь Алексея Орлова, Анна.