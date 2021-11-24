Ростовский Новый год со Смыслом и сладким подарком. Яркая финифть и древний кремль

Ростовский Новый год со Смыслом и сладким подарком

Ростовский Новый год со Смыслом и сладким подарком.

Яркая финифть и древний кремль
Ростовский Новый год со Смыслом и сладким подарком. Яркая финифть и древний кремль
Ростовский Новый год со Смыслом и сладким подарком. Яркая финифть и древний кремль
Ростовский Новый год со Смыслом и сладким подарком. Яркая финифть и древний кремль
Ростовский Новый год со Смыслом и сладким подарком. Яркая финифть и древний кремль
Ростовский Новый год со Смыслом и сладким подарком. Яркая финифть и древний кремль
Ростовский Новый год со Смыслом и сладким подарком. Яркая финифть и древний кремль
Ростовский Новый год со Смыслом и сладким подарком. Яркая финифть и древний кремль

Что вы увидите 🤩

  • обзорная экскурсия по территории Ростовского кремля
  • экскурсия в музей финифти
  • обзорная экскурсия по Ростову с посещением Спасо-Яковслевского монастыря
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Батюшка Ростов встретит вас яркими красками и узорами знаменитой финифти, белоснежным обликом древнего кремля и ароматными пряниками купца Смыслова. Отличный Новогодний выходной с подарками и праздничным весельем.
Пряничное заведение купцов Смысловых приглашает вас на Рождественский прием. Для почтенной публики развернется настоящее театральное действо в интерьерах пряничного заведения, в котором вы будете и зрителями и участниками.
Поздравить вас с Новым годом и Рождеством выйдет чета Смысловых. Они расскажут о пряничных традициях и покажут старинную утварь, которую использовали для приготовления уникальных ростовских пряников.
В чайном зале, где для вас уже приготовлено угощение, вы услышите городские новости от бойкой свахи, а уж какие забавные истории сорока на хвосте принесла, заслушаешься!
Главный предмет в русском доме - огромная печь. Потрескивают поленья, в воздухе стоит запах заморских пряностей, а статный молодец - пекарь рассказывает о кулинарных секретах, любоваться и слушать - одно удовольствие!
А вот и тесто подоспело! Самое время показать свое умение в мастер классе по выпечке медовой рашели.
Уходить не хочется! Только если с подарком - набором рождественских пряников от купца Смыслова!
Древний Ростовский кремль покоряет с первого взгляда: мощью своих стен, изящными башнями, знаменитой звонницей (самый большой колокол весит 32 тонны. ) и великолепными музеями, самый красивый мы посетим - музей ростовской финифти.
Яркие сочные краски, замысловатый рисунок - любоваться можно бесконечно. На нашей экскурсии в музее мы услышим историю возникновения этого красивого промысла, узнаем, как он появился на ростовской земле и полюбуемся самыми лучшими изделиями ростовских мастеров.
На обзорной экскурсии по городу посетим красивый Спасо-Яковлевский монастырь, в судьбе которого сыграли значительную роль Петр I, граф Шереметьев, дочь Алексея Орлова, Анна.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • праздничная Рождественская программа у купцов Смысловых с угощением, мастер-классом и подарком
  • обзорная экскурсия по территории Ростовского кремля
  • экскурсия в музей финифти
  • обзорная экскурсия по Ростову с посещением Спасо-Яковслевского монастыря
  • обед
Что не входит?
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: м. ВДНХ (выход № 4), с правой стороны от гостиниц
    Завершение: м. ВДНХ
    Когда и сколько длится?
    Когда: 05.12 в 08:00
    Экскурсия длится около 14 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    05.12 в 08:00

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