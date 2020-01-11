8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Дома и люди — истории 📖 Тверской

Экскурсию ⛳ начнем на Тверском бульваре, осмотрим его старинные дома и поговорим о судьбах живших в них людей. Вы полюбуетесь декором первого гастронома — магазина купцов Елисеевых — а у здания мэрии услышите, как провернули грандиозную аферу и обвели вокруг пальца английского лорда.

Как отмечали праздник в России

От Столешникова переулка дойдем до Большого театра и вспомним самую новогоднюю сказку — «Щелкунчик» — и оперу «Снегурочка», которую впервые поставили именно на этой сцене.

Мы полюбуемся зданием ЦУМа, перевязанным ленточкой, словно подарок, и поговорим о том, где исторически покупали гостинцы москвичи. Я расскажу, когда стали отмечать Новый год в нашей стране, как украшали ёлку, как императорская семья «задала тон» для празднования Рождества — и как царские традиции распространились среди аристократии.

Рождественское застолье

Выйдем на Красную площадь: сияющий огнями ГУМ, нарядный каток и ярмарка — атмосфера здесь сказочная, а в воздухе витают ароматы пряников, блинов, горячего чая. Вы узнаете, что подавали к праздничному столу, и удивитесь разнообразию блюд. А во время прогулки по Никольской к слову придется рассказ о том, как зовут Дедушку Мороза в разных странах.

Организационные детали