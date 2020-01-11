8 отзывов оставили туристы

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Рождественская прогулка по Москве

Пройти по центру, услышать о людях и событиях, узнать о традициях праздника и ощутить его атмосферу

4.3
8 отзывов
Марина
Марина – Гид из Москвы
В этой прогулке 👣 город 🏙️ — не просто декорации, а полноправный участник разговора и настоящий друг.

Москва покажет вам самые интересные и значимые места, вспомнит прошлое и в душевной беседе поведает о настоящем.

А в канун Нового года и Рождества окутает атмосферой веселья и волшебства — вас ждет рассказ о всех гранях праздника на прогулке от Тверского бульвара до Красной площади.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Рождественская прогулка по Москве
Рождественская прогулка по Москве

Что вас ожидает

Дома и люди — истории 📖 Тверской
Экскурсию ⛳ начнем на Тверском бульваре, осмотрим его старинные дома и поговорим о судьбах живших в них людей. Вы полюбуетесь декором первого гастронома — магазина купцов Елисеевых — а у здания мэрии услышите, как провернули грандиозную аферу и обвели вокруг пальца английского лорда.

Как отмечали праздник в России
От Столешникова переулка дойдем до Большого театра и вспомним самую новогоднюю сказку — «Щелкунчик» — и оперу «Снегурочка», которую впервые поставили именно на этой сцене.

Мы полюбуемся зданием ЦУМа, перевязанным ленточкой, словно подарок, и поговорим о том, где исторически покупали гостинцы москвичи. Я расскажу, когда стали отмечать Новый год в нашей стране, как украшали ёлку, как императорская семья «задала тон» для празднования Рождества — и как царские традиции распространились среди аристократии.

Рождественское застолье
Выйдем на Красную площадь: сияющий огнями ГУМ, нарядный каток и ярмарка — атмосфера здесь сказочная, а в воздухе витают ароматы пряников, блинов, горячего чая. Вы узнаете, что подавали к праздничному столу, и удивитесь разнообразию блюд. А во время прогулки по Никольской к слову придется рассказ о том, как зовут Дедушку Мороза в разных странах.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с 8 декабря по 19 января
  • 1 января стоимость экскурсии 🧭 составляет 3500 руб.
Начало и место завершения
🚩 на Тверском бульваре
Рождественская прогулка по Москве
Рождественская прогулка по Москве
Рождественская прогулка по Москве
Рождественская прогулка по Москве
Рождественская прогулка по Москве
Рождественская прогулка по Москве
Рождественская прогулка по Москве
Рождественская прогулка по Москве
Рождественская прогулка по Москве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Здравствуйте! Меня зовут Марина. Я люблю города, люблю открывать новые и проверять их на «атмосферность». Москва — город, который вдохновляет и восхищает. И я хочу ее показать такой, какой вижу ее сама. О городе всегда нужно рассказывать и обязательно делиться тем, что есть в тебе.
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8 отзывов оставили туристы

11 января 2020
Были на Рождественской прогулке с Мариной. Экскурсия интересная, по красиво украшенной Москве. 9-летнему сыну было не все понятно и не так занимательно))) но нам, взрослым, и 15-летней дочери было все интересно. И мы были впервые на индивидуальной экскурсии и такой формат нам очень понравился! Ещё бы народа на улицах поменьше было, было бы замечательно.
10 января 2020
Согласна, что Марина очень приятная девушка, хороший рассказчик! Но это действительно -пробежка по Рождественской Москве! Совет-короче маршрут и побольше остановок для того чтобы все могли услышать!
8 января 2020
Хороший маршрут, но экскурсия неинтересная.
Марина
Ответ гида:Спасибо за отзыв! Маршрут был составлен по всем Рождественским местам, ярмаркам и самым, на мой взгляд, украшенным улицам столицы с тематически подобранными рассказами этих мест и с Рождественскими историями. Лидия, подскажите, что Вы ожидали и не было рассказано из описания Прогулки, я внесу изменения в описание, чтобы другим было интереснее.
8 января 2020
Не для Москвичей. Это не прогулка, а пробежка))
Марина
Ответ гида:Спасибо за отзыв: я отрегулировала время экскурсии, чтобы избежать людской поток и чтобы экскурсия проходила динамично, но без ощущения пробежек. Эта экскурсия для всех, кто хочет ощутить дух Рождества, как будто бы гуляя со старым другом, к которому приехали в гости и говоря о праздниках) Она атмосферная, ощущенческая, с настроением. Александр, подскажите, где Вы увидели в описании об исторических и литературных фактах, я откорректирую описание, чтобы не вводить других в заблуждение по поводу тематики прогулки.
1 января 2020
Прекрасная Экскурсия по предновогодней яркой красивой Москве. Марина - умница, прекрасный рассказчик. Нам очень понравилась Экскурсия, узнали много нового и интересного. Это седьмая Экскурсия с Трипстером в этом году - Берлин, Кёльн, Екатеринбург, Калининград, Москва. В апреле мы опять с Вами в Амстердаме, а осенью в Петербурге. До встречи!
31 декабря 2019
Экскурсия с Мариной прошла на одном дыхании. Мы даже не заметили как пролетело время. Сразу чувствуется, что Марина знает очень много о Москве. Нам было интересно и мы обязательно посоветуем её своим друзьям и знакомым. Спасибо.
23 декабря 2019
22 декабря 2019 мы попали в рождественскую сказку из детства. Прекрасная Москва встретила нас как дорогих и желанных гостей. Огромное спасибо хотим передать нашему гиду Марине, которая сделала нашу прогулку незабываемой- так легко, непринуждённо и интересно мы провели время. Узнали и увидели столько красоты. Это было невероятно насыщенное и интересное путешествие. Спасибо)))
23 декабря 2019
Интересно, динамично, по настоящему окунаешься в рождественское ощущения праздника. Рекомендую экскурсию. Вы получите заряд предпраздничного настроения!

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