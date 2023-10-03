Рождественский экспромт в Москве

4.7
3 отзыва
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В рождественские праздники Москва преображается до неузнаваемости! Искрящиеся улицы и бульвары, сияющие нарядные елки, световые арки и тоннели ― все это блестит, переливается и создает волшебное настроение.

Приглашаем вас посетить новогоднюю Москву и по желанию поучаствовать в экскурсиях: по Москве-реке, парку Зарядье и увидеть знаменитый Москвариум на ВДНХ.
Рождественский экспромт в Москве
Рождественский экспромт в Москве
Рождественский экспромт в Москве
Рождественский экспромт в Москве
Рождественский экспромт в Москве
Рождественский экспромт в Москве
Рождественский экспромт в Москве
Рождественский экспромт в Москве
Рождественский экспромт в Москве
Рождественский экспромт в Москве
Рождественский экспромт в Москве
Рождественский экспромт в Москве
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Москва праздничная
Москва праздничная
Мы проедем по набережным и улицам исторического города, а также пройдем по знаменитой брусчатке Красной площади
Прогулка по Москве-реке
Прогулка по Москве-реке
По желанию мы сможем поучаствовать в экскурсии по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» и увидим город с нового ракурса
Посещение Москвариума
Посещение Москвариума
У нас будет возможность поучаствовать в экскурсии по Москвариуму и понаблюдать за обитателями морей и океанов со всех уголков планеты

Программа тура по дням

1 день

Свободный день или прогулка по Москве-реке

В первый день тура прибытие в гостиницу самостоятельно.

С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.

Заселение в гостиницу после 14:00. Свои вещи вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

По желанию экскурсии на выбор за дополнительную плату.

Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»)с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса ― с воды.

Стоимость:

  • взрослые ― 2000 руб. /чел.;
  • льготный ― 1900 руб. /чел.;
  • дети до 12 лет ― 1800 руб. /чел.;
  • дети до 5 лет (включительно) ― бесплатно, если ребенок не занимает пассажирского места.

Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой». Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени.

Стоимость: взрослый ― 2 500 руб. /чел., школьники ― 2 000 руб.

Посещение «Москвариума» на ВДНХ. Крупнейший крытый океанариум в Европе, в котором живут 8 000 морских обитателей и пресноводных со всех концов света.

Стоимость: взрослые ― 1500 руб. /чел., дети до 12 лет ― 1100 руб.

Свободный день или прогулка по Москве-рекеСвободный день или прогулка по Москве-рекеСвободный день или прогулка по Москве-реке
2 день

Москва праздничная

Завтрак в гостинице.

Отъезд от гостиницы на автобусе в 11:00.

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному, Садовому кольцу и Кутузовскому проспекту.

Увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Вы увидите Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол.

Окончание программы в отеле не позднее 17:00.

Москва праздничнаяМосква праздничнаяМосква праздничная
3 день

Свободный день или посещение ВДНХ

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

По желанию экскурсии на выбор за дополнительную плату.

Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»)с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса ― с воды.

Стоимость:

  • взрослые ― 2000 руб. /чел.;
  • льготный ― 1900 руб. /чел.;
  • дети до 12 лет ― 1800 руб. /чел.;
  • дети до 5 лет (включительно) ― бесплатно, если ребенок не занимает пассажирского места.

Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой». Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени.

Стоимость: взрослый ― 2 500 руб. /чел., школьники ― 2 000 руб.

Посещение «Москвариума» на ВДНХ. Крупнейший крытый океанариум в Европе, в котором живут 8 000 морских обитателей и пресноводных со всех концов света.

Стоимость: взрослые ― 1500 руб. /чел., дети до 12 лет ― 1100 руб.

Свободный день или посещение ВДНХСвободный день или посещение ВДНХСвободный день или посещение ВДНХ
4 день

Свободный день или прогулка по парку Зарядье

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00. Вещи можно оставить в камере хранения или багажной комнате отеля.

Свободный день.

По желанию экскурсии на выбор за дополнительную плату.

Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»)с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса ― с воды.

Стоимость:

  • взрослые ― 2000 руб. /чел.;
  • льготный ― 1900 руб. /чел.;
  • дети до 12 лет ― 1800 руб. /чел.;
  • дети до 5 лет (включительно) ― бесплатно, если ребенок не занимает пассажирского места.

Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой». Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени.

Стоимость: взрослый ― 2 500 руб. /чел., школьники ― 2 000 руб.

Посещение «Москвариума» на ВДНХ. Крупнейший крытый океанариум в Европе, в котором живут 8 000 морских обитателей и пресноводных со всех концов света.

Стоимость: взрослые ― 1500 руб. /чел., дети до 12 лет ― 1100 руб.

Свободный день или прогулка по парку ЗарядьеСвободный день или прогулка по парку ЗарядьеСвободный день или прогулка по парку Зарядье

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаМесто в двухместном номереОсновное место ребенок до 14 летТретий в номереДоп. место ребенокОдноместный номер
Аэростар 4*890087007900760016000
Ибис Москва Динамо 3*9900970015000
Ибис Москва Павелецкая 3*105501025016400
Hampton By Hilton Москва Рогожский Вал 4*127501245021600
Холидей Инн Москва Сущевский 4*12950126507900770022000
Легендарный отель Советский 4*13950137509900960026100
Холидей Инн Москва Лесная 4*14950147507900760026100

Варианты проживания

Гостиница «Аэростар»

3 ночи

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».

Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»

Отель «Ибис Москва Динамо»

3 ночи

Для размещения отдыхающих предложены комфортабельные номера, которые включают в себя телевизор и систему кондиционирования. Стоит отметить, что предоставляется беспроводной доступ Wi-Fi. Собственные ванные комнаты оснащены феном и гигиеническими принадлежностями.

В ресторане постояльцев порадуют блюдами не только русской, но и европейской кухни. Высококвалифицированные повара приготовят изысканные десерты. В баре представлен широкий выбор напитков.

Отель «Ибис Москва Динамо»Отель «Ибис Москва Динамо»Отель «Ибис Москва Динамо»Отель «Ибис Москва Динамо»Отель «Ибис Москва Динамо»

Отель «Ибис Москва Павелецкая»

3 ночи

Гостям предлагается размещение в 147 комфортабельных номерах различных категорий. Все номера оборудованы необходимой мебелью и техникой, в числе удобств телевизор, бесплатный wi-fi, кондиционер, сейф, мини-холодильник.

Завтрак организован в ресторане при отеле, в формате шведского стола, с большим ассортиментом блюда русской и европейской кухни. Блюда «a la carte» можно заказать в круглосуточном лобби-баре.

Отель «Ибис Москва Павелецкая»Отель «Ибис Москва Павелецкая»Отель «Ибис Москва Павелецкая»Отель «Ибис Москва Павелецкая»Отель «Ибис Москва Павелецкая»

Отель «Hampton By Hilton Москва Рогожский Вал»

3 ночи

Номерной фонд представлен разными категориями, от стандарта до люкс, а также номерами для людей с ограниченными возможностями. Основные удобства, которые предоставляются гостям: рабочее место, телефон для обращения к персоналу и косметические принадлежности.

В гостинице оборудован свой бар, где есть детское меню. Гостям предоставляется завтрак по системе питания «шведский стол».

Отель «Hampton By Hilton Москва Рогожский Вал»Отель «Hampton By Hilton Москва Рогожский Вал»Отель «Hampton By Hilton Москва Рогожский Вал»Отель «Hampton By Hilton Москва Рогожский Вал»Отель «Hampton By Hilton Москва Рогожский Вал»

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»

3 ночи

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.

Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»

Легендарный отель Советский

3 ночи

Все номера оформлены индивидуальным дизайном и оснащены необходимым для комфортного отдыха. Здесь к вашим услугам скоростной Wi-Fi, автостоянка и химчистка.

Каждый день в ресторане отеля подаются завтраки для гостей. Рядом находится метро «Динамо» и «Белорусская».

Легендарный отель СоветскийЛегендарный отель СоветскийЛегендарный отель СоветскийЛегендарный отель СоветскийЛегендарный отель Советский

Гостиница «Холидей Инн Лесная»

3 ночи

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура ― шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт ― автобусы туристического класса
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
  • Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
Входит ли страховка в стоимость?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?

Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.

Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»).

Стоимость:

  • взрослые ― 2000 руб. /чел.;
  • льготный ― 1900 руб. /чел.;
  • дети до 12 лет ― 1800 руб. /чел.;
  • дети до 5 лет (включительно) ― бесплатно, если ребенок не занимает пассажирского места.

Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой».

Стоимость: взрослый ― 2 500 руб. /чел., школьники ― 2 000 руб. /чел.

Посещение «Москвариума» на ВДНХ. Крупнейший крытый океанариум в Европе, в котором живут 8 000 морских обитателей и пресноводных со всех концов света.

Стоимость: взрослые ― 1500 руб. /чел., дети до 12 лет ― 1100 руб. /чел.

Может ли измениться программа?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
3 окт 2023
Хорошая организация тура.
В
28 сен 2023
Всё понравилось, всём довольны, организация от начала тура до его окончания на высшем уровне. С самого начала всё подробно объяснили, потом встретили провели тур и проводили. Всё внимательные, доброжелательные. Всём огромное спасибо.
С
11 сен 2023
Хорошая организация, слаженно, профессионально.

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