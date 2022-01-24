Рождественское путешествие« Коломна - Музей Пастилы - Музей »Калачная

В группе
до 40 чел.
Рождественское путешествие« Коломна - Музей Пастилы - Музей »Калачная
Рождественское путешествие« Коломна - Музей Пастилы - Музей »Калачная
Рождественское путешествие« Коломна - Музей Пастилы - Музей »Калачная
Рождественское путешествие« Коломна - Музей Пастилы - Музей »Калачная
Рождественское путешествие« Коломна - Музей Пастилы - Музей »Калачная
Рождественское путешествие« Коломна - Музей Пастилы - Музей »Калачная

Что вы можете увидеть 🤩

  • Обзорная экскурсия по Коломне: башни Кремля, Соборная площадь, улицы Посадская и Арбатская дома купцов Луковниковых, Шевлягиных, Лажечниковых, Макеевых памятники водовозу, первому водопроводу Коломны («Шевлягинские бассейки»), настенные изображения коломенских гуляний на стене у Пятницких ворот церковь Николы Гостиного, дом соляного пристава Горлицына.
  • Музей Пастилы:
  • Театрализованная программа «Любовь к трём яблокам и одному апельсину»: в рождественском путешествии вы отведаете вкуснейшие истории, узнаете о том, какой урожай можно собрать с ёлки под Новый год, как связаны ангел и апельсин, и за какой пастилой лазал под ёлку император Александр III для своей «старенькой и дряхленькой» кормилицы.
  • Чаепитие с дегустацией пастилы.
  • Посещение Музея «Калачная» с театрализованной экскурсией и чаепитием.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Главный вход в кремль Коломны напоминает подкову – символ удачи и благополучия. И если вы пройдёте через эти ворота-подкову в Рождество и загадаете желание – оно сбудется! Предлагаем вам отпраздновать Рождество по-купечески и по-коломенски – чинно, благородно, сытно, познавательно и под звон коломенских колоколов. А вы знаете, о чём они звенят на Рождество?

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд на туристическом автобусе, экскурсионная программа (включая билеты в музеи), чаепитие, сопровождение гидом (путевая информация).
  • Скидка детям до 16 лет – 100 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Кузьминки (последний вагон из центра, выход № 8
Завершение: 20:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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