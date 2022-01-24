Что вы можете увидеть 🤩

Главный вход в кремль Коломны напоминает подкову – символ удачи и благополучия. И если вы пройдёте через эти ворота-подкову в Рождество и загадаете желание – оно сбудется! Предлагаем вам отпраздновать Рождество по-купечески и по-коломенски – чинно, благородно, сытно, познавательно и под звон коломенских колоколов. А вы знаете, о чём они звенят на Рождество?