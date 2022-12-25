Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете, за чем люди выстраивались в очереди в Верхних торговых рядах. Я расскажу, кто придумывал целые представления в витринах магазина, чтобы радовать детишек. Вспомним, откуда взялись Дед Мороз и Снегурочка. Поговорим о том, что москвичи любили выпивать накануне праздников и почему к традиции украшения домов ёлками долгое время относились плохо. Кроме того, представим, как москвичи развлекались на святки и какие гадания сводили молодых с ума.
Наш маршрут: Красная площадь — ГУМ — Чижевское подворье — Никольская улица — Метрополь — Театральная площадь — ЦУМ — Петровский пассаж.
Во время экскурсии можно и нужно задавать вопросы, рассказывать свои истории о любимом зимнем празднике и много улыбаться.
Жду вас, дорогие, и одевайтесь, пожалуйста, тепло!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе отеля Four Seasons
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Привет! Меня зовут Юля, я родом из маленького сибирского городка. В детстве я увлекалась балетом, баскетболом, альпинизмом, изучением английского, но настоящая моя страсть — это история. Гуляя по городу, я часто разбираю пространство по частям, читая о мелких деталях, за каждой из которых — целый мир. Все знать невозможно, но очень хочется — и это идеально обо мне. Я вожу экскурсии по Москве уже 6 лет, люблю людей и рассказывать истории. Приходите ко мне на экскурсии — и будем вместе постигать новое и невероятное:)