Готовиться к Рождеству заранее придумали давным-давно, ведь кто не любит этой приятной суеты? Выбирать подарки, ждать чудес, баловать себя вкусненьким, выходить за рамки бюджета — так развлекались москвичи и до революции. Именно об этом мы и поговорим, наслаждаясь морозным воздухом и гуляя по сверкающей Красной площади и ее окрестностям.

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Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете, за чем люди выстраивались в очереди в Верхних торговых рядах. Я расскажу, кто придумывал целые представления в витринах магазина, чтобы радовать детишек. Вспомним, откуда взялись Дед Мороз и Снегурочка. Поговорим о том, что москвичи любили выпивать накануне праздников и почему к традиции украшения домов ёлками долгое время относились плохо. Кроме того, представим, как москвичи развлекались на святки и какие гадания сводили молодых с ума.

Наш маршрут: Красная площадь — ГУМ — Чижевское подворье — Никольская улица — Метрополь — Театральная площадь — ЦУМ — Петровский пассаж.

Во время экскурсии можно и нужно задавать вопросы, рассказывать свои истории о любимом зимнем празднике и много улыбаться.

Жду вас, дорогие, и одевайтесь, пожалуйста, тепло!