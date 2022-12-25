Рождество в дореволюционной Москве

Перенестись в прошлое и представить, как отмечали главный зимний праздник в старину

Готовиться к Рождеству заранее придумали давным-давно, ведь кто не любит этой приятной суеты? Выбирать подарки, ждать чудес, баловать себя вкусненьким, выходить за рамки бюджета — так развлекались москвичи и до революции.

Именно об этом мы и поговорим, наслаждаясь морозным воздухом и гуляя по сверкающей Красной площади и ее окрестностям.
Рождество в дореволюционной Москве
Рождество в дореволюционной Москве
Рождество в дореволюционной Москве
Рождество в дореволюционной Москве
Рождество в дореволюционной Москве
Рождество в дореволюционной Москве
Рождество в дореволюционной Москве
Рождество в дореволюционной Москве
Ближайшие даты:
17
дек
23
янв
24
янв
25
янв
26
янв
27
янв
28
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете, за чем люди выстраивались в очереди в Верхних торговых рядах. Я расскажу, кто придумывал целые представления в витринах магазина, чтобы радовать детишек. Вспомним, откуда взялись Дед Мороз и Снегурочка. Поговорим о том, что москвичи любили выпивать накануне праздников и почему к традиции украшения домов ёлками долгое время относились плохо. Кроме того, представим, как москвичи развлекались на святки и какие гадания сводили молодых с ума.

Наш маршрут: Красная площадь — ГУМ — Чижевское подворье — Никольская улица — Метрополь — Театральная площадь — ЦУМ — Петровский пассаж.

Во время экскурсии можно и нужно задавать вопросы, рассказывать свои истории о любимом зимнем празднике и много улыбаться.

Жду вас, дорогие, и одевайтесь, пожалуйста, тепло!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе отеля Four Seasons
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура☃️ЗимниеКрасная площадь🗽Популярные места🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Москве

От Рождества до Ёлки: о зимних праздниках и их традициях
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
4 отзыва
От Рождества до Ёлки: о зимних праздниках и их традициях
Гуляем по нарядному центру, пьем сбитень, закусываем баранками - и слушаем новогодние истории
в районе м. Охотный ряд
25 дек
2 янв
4 янв
6 янв
800720 за 1 человека
Главные достопримечательности Москвы
5 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Главные достопримечательности Москвы
Москва - самый богатый на достопримечательности и развлечения город нашей страны
Россия, Москва
19 дек
16 янв
25 янв
4 фев
от 14 230 за 1 человека
Огни и сюжеты новогодней Москвы
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
1 отзыв
Огни и сюжеты новогодней Москвы
Полюбоваться городом в ожидании чудес и узнать, как отмечали праздники в прошлом
в районе метро Охотный ряд
22 дек
24 дек
28 дек
29 дек
5 000 за всё до 5 чел.
Новогодний тур в Москву на 4 дня
4 дня
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур по главным достопримечательностям Москвы за 4 дня
Россия, Москва
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
от 12 300 за 1 человека
Старинные переулки Замоскворечья
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
5
1 отзыв
Старинные переулки Замоскворечья
Замоскворечье - старинный район, заповедный уголок Москвы
ул. Большая Ордынка, 21с2
2 750 за всё до 5 чел.
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
4 дня
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Зимний тур по главным достопримечательностям Москвы за 4 дня
Россия, Москва
16 янв
17 янв
18 янв
19 янв
от 11 750 за 1 человека
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Легенды
Легенды
Нет отзывов
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
Вас ждет экскурсия по одному из самых криминальных мест старой Москвы
Лубянский пр-д, 25 строение 1, Москва
22 дек
29 дек
500 за 1 человека
С Новым годом, Москва
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
7 отзывов
С Новым годом, Москва
Увидеть, как столица готовится к празднику, и заглянуть на сказочные ярмарки
в районе метро Пушкинская
20 дек
21 дек
23 дек
24 дек
7 150 за всё до 6 чел.
Новогодние встречи в Москве на 3 дня
3 дня
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 3 дня
В данном туре мы сможем посетить Кремль и главные достопримечательности столицы
Россия, Москва
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
от 13 300 за 1 человека
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
2 часа
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Незабываемая
Незабываемая
5
16 отзывов
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
В течение 2-х часовой экскурсии по посольствам Москвы вы увидите особняк Волковой-Грибова-Позднякова
СТ.М. Маяковская
Сегодня
24 дек
31 дек
7 янв
700 за 1 человека
Новогодний тур в Москву на 3 дня
3 дня
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Комбинированный трехдневный тур по Москве. Новогодняя Москва - самое красивое место в стране, чтобы отметить Новый год
Россия, Москва
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
от 10 900 за 1 человека
Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
4.6
14 отзывов
Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Хотите увидеть самый старинный район Москвы и посмотреть, где жили русские писатели
СТ.М. Площадь революции
Завтра
21 дек
23 дек
25 дек
2 050 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ