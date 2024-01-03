Мы подарим вам незабываемую рождественскую атмосферу.
Встретим один из главных христианских праздников в зимней Троице-Сергиевой Лавре, попробуем праздничную выпечку.
Заглянем в Хотьков монастырь и Преображенскую церковь, увидим памятник Сергию Радонежскому и иконы Рублева.
Встретим один из главных христианских праздников в зимней Троице-Сергиевой Лавре, попробуем праздничную выпечку.
Заглянем в Хотьков монастырь и Преображенскую церковь, увидим памятник Сергию Радонежскому и иконы Рублева.
Ближайшие даты:
3
янв
янв
5
янв
янв
7
янв
янв
Что вас ожидает:
- Радонеж: Преображенская церковь и памятник Сергию Радонежскому
- Покровский Хотьков женский действующий монастырь
- Гефсиманский Черниговский скит
- Троице-Сергиева Лавра
- Рождественская ярмарка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Рождественское чудоЛавра особенно красива зимой. Здесь царит волшебная атмосфера Рождества Христова. Украшенные множеством цветов и зелеными ёлочками храмы, вертепы, красивые облачения священнослужителей и богослужения. И, конечно, выпечка, символ праздника – монастырский рождественский агнец, который украсит ваш стол и станет вкусным подарком. На площади у стен монастыря шумит рождественская ярмарка, детишки водят хороводы вокруг живой ёлки с вертепом и катаются на снежной горке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа
- Сопровождение гидом (путевая информация)
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. ВДНХЗавершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Важная информация
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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