Введенское кладбище в Москве с момента основания было иноверческим. Но после революции всё изменилось, и хоронить здесь стали без учёта конфессий. В этой тематической экскурсии говорится только о русских, похороненных на Введенском кладбище.

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Описание

Что вы увидите: Мы посетим могилы братьев Васнецовых, Михаила Пришвина, Ольги Лепешинской, Михаила Козакова, Рины Зеленой, Татьяны Пельтцер и многих других. Вы увидите, где покоится кудрявый ангел с картины Серова — Мика Морозов. Узнаете, почему на плите колумбария написано «Владимир Семенович Высоцкий». Поклонитесь человеку-амфибии Владимиру Кореневу. Обратите внимание! Это тематическая экскурсия, на которой говорится только о русских, похороненных на Введенском кладбище. О других захоронениях я рассказываю на других экскурсиях