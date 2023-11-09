Русские имена Немецкого кладбища

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Ответы на вопросы
Введенское кладбище в Москве с момента основания было иноверческим. Но после революции всё изменилось, и хоронить здесь стали без учёта конфессий. В этой тематической экскурсии говорится только о русских, похороненных на Введенском кладбище.
Русские имена Немецкого кладбища
Русские имена Немецкого кладбища
Русские имена Немецкого кладбища
Русские имена Немецкого кладбища
Русские имена Немецкого кладбища
Русские имена Немецкого кладбища
Русские имена Немецкого кладбища
Ближайшие даты:
9
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Что вас ожидает:

  • Введенское кладбище
  • Захоронения тех, кто в представлении не нуждается:
  • Рина Зелёная
  • Татьяна Пельтцер
  • Братья Васнецовы
  • Братья Озеровы
  • Михаил Пришвин
  • Михаил Козаков
  • Ольга Лепешинская
  • Владимир Коренев
  • Мария Максакова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вы увидите: Мы посетим могилы братьев Васнецовых, Михаила Пришвина, Ольги Лепешинской, Михаила Козакова, Рины Зеленой, Татьяны Пельтцер и многих других. Вы увидите, где покоится кудрявый ангел с картины Серова — Мика Морозов. Узнаете, почему на плите колумбария написано «Владимир Семенович Высоцкий». Поклонитесь человеку-амфибии Владимиру Кореневу. Обратите внимание! Это тематическая экскурсия, на которой говорится только о русских, похороненных на Введенском кладбище. О других захоронениях я рассказываю на других экскурсиях

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Билеты
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Наличная ул., 1, стр. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Это тематическая экскурсия
  • На которой говорится только о русских
  • Похороненных на Введенском кладбище. О других захоронениях я рассказываю на других экскурсиях
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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