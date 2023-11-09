Введенское кладбище в Москве с момента основания было иноверческим. Но после революции всё изменилось, и хоронить здесь стали без учёта конфессий. В этой тематической экскурсии говорится только о русских, похороненных на Введенском кладбище.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Введенское кладбище
- Захоронения тех, кто в представлении не нуждается:
- Рина Зелёная
- Татьяна Пельтцер
- Братья Васнецовы
- Братья Озеровы
- Михаил Пришвин
- Михаил Козаков
- Ольга Лепешинская
- Владимир Коренев
- Мария Максакова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вы увидите: Мы посетим могилы братьев Васнецовых, Михаила Пришвина, Ольги Лепешинской, Михаила Козакова, Рины Зеленой, Татьяны Пельтцер и многих других. Вы увидите, где покоится кудрявый ангел с картины Серова — Мика Морозов. Узнаете, почему на плите колумбария написано «Владимир Семенович Высоцкий». Поклонитесь человеку-амфибии Владимиру Кореневу. Обратите внимание! Это тематическая экскурсия, на которой говорится только о русских, похороненных на Введенском кладбище. О других захоронениях я рассказываю на других экскурсиях
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Билеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Наличная ул., 1, стр. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Это тематическая экскурсия
- На которой говорится только о русских
- Похороненных на Введенском кладбище. О других захоронениях я рассказываю на других экскурсиях
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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