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Рыбный круиз-ресторан класса люкс «Erwin» (утро)

Флотилия-Рэдиссон
Флотилия-Рэдиссон – Гид из Москвы
Круиз по Москве-реке на роскошной яхте 🛥️ с филиалом популярного рыбного ресторана «Erwin.

РекаМореОкеан» на борту.

Гастрономические открытия в области рыбных блюд и морепродуктов и захватывающие виды московских набережных.

А в воскресный круиз вам будет удобно отправиться всей семьей: для детей мы устраиваем развлекательную программу.
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Рыбный круиз-ресторан класса люкс «Erwin» (утро)
Рыбный круиз-ресторан класса люкс «Erwin» (утро)

Что вы увидите

  • Гостиница Украина
  • Мэрия Москвы
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. Ломоносова
  • стадион Лужники
  • Академия наук
  • парк Горького
  • Центральный дом художника
  • памятник Петру I
  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • Собор Василия-блаженного
"Филиал популярного рыбного ресторана «Erwin. РекаМореОкеан», расположенный прямо на борту роскошной яхты, которая ежедневно совершает круизы по Москве-реке.
Яхта-ледокол отправляется от причала «Гостиница Украина» независимо от времени года и погоды. Во время речной прогулки гости могут наслаждаться не только первоклассными блюдами из рыбы и морепродуктов, выловленных из российских 25 рек и морей, но и живописными видами на главные достопримечательности 🏛️ столицы: знаменитую высотку гостиницы «Украина», Дом Правительства РФ, Новодевичий монастырь, комплекс МГУ, стадион 🏟️ «Лужники», Парк 🌳 Горького, Центральный Дом Художника, гигантский Памятник Петру I, легендарный Дом на набережной, златоглавый Храм Христа Спасителя, Московский Кремль и пряничный Храм Василия Блаженного, высотку на Котельнической набережной, Новоспасский монастырь.
По воскресеньям во время дневного круиза (отплытие в 15. 30) для самых маленьких гостей организуют развлечения: фокусы и цирковые номера, активные игры, конкурсы, головоломки, разные приключения и увлекательные мастер-классы. Детьми занимаются профессиональные аниматоры, программа рассчитана на 2, 5 часа.
Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса.
Посадка на рейс прекращается за 5 минут до отправления судна.
Время рейса, указанное на билете является моментом отхода судна от причала.
Внимание!
В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены. "
Что входит
  • теплоходный круиз в смелых и эклектичных интерьерах яхты класса люкс
  • развлекательная программа для детей (на рейсе по воскресеньям в 15:30)
Что не входит
  • личные расходы
  • питание.
Начало и место завершения
🚩 Наб. Тараса Шевченко, 2/1
Рыбный круиз-ресторан класса люкс «Erwin» (утро)
Рыбный круиз-ресторан класса люкс «Erwin» (утро)
Рыбный круиз-ресторан класса люкс «Erwin» (утро)
Рыбный круиз-ресторан класса люкс «Erwin» (утро)

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Флотилия-Рэдиссон
Флотилия-Рэдиссон
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