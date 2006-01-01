"Филиал популярного рыбного ресторана «Erwin. РекаМореОкеан», расположенный прямо на борту роскошной яхты, которая ежедневно совершает круизы по Москве-реке.

Яхта-ледокол отправляется от причала «Гостиница Украина» независимо от времени года и погоды. Во время речной прогулки гости могут наслаждаться не только первоклассными блюдами из рыбы и морепродуктов, выловленных из российских 25 рек и морей, но и живописными видами на главные достопримечательности 🏛️ столицы: знаменитую высотку гостиницы «Украина», Дом Правительства РФ, Новодевичий монастырь, комплекс МГУ, стадион 🏟️ «Лужники», Парк 🌳 Горького, Центральный Дом Художника, гигантский Памятник Петру I, легендарный Дом на набережной, златоглавый Храм Христа Спасителя, Московский Кремль и пряничный Храм Василия Блаженного, высотку на Котельнической набережной, Новоспасский монастырь.

По воскресеньям во время дневного круиза (отплытие в 15. 30) для самых маленьких гостей организуют развлечения: фокусы и цирковые номера, активные игры, конкурсы, головоломки, разные приключения и увлекательные мастер-классы. Детьми занимаются профессиональные аниматоры, программа рассчитана на 2, 5 часа.

Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса.

Посадка на рейс прекращается за 5 минут до отправления судна.

Время рейса, указанное на билете является моментом отхода судна от причала.

Внимание!

В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены. "