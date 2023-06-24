Ржев
Предлагаем вам стать участниками незабываемой экскурсии, посвящённой Дню победы, военной истории города и памяти всем войнам, погибших в Ржевских сражениях.
Ближайшие даты:
24
июн
июн
22
июл
июл
19
авг
авг
Что вас ожидает:
- Обзорная экскурсия по Ржеву
- Выход на смотровую площадку
- Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина»
- Посещение мемориала Советскому солдату
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Обзорная экскурсия по Ржеву, выход на смотровую площадку.
- Гуляя по маленькому городу Ржеву в Тверской области трудно представить, что именно этот город один из самых древних верхневолжских городов. Здесь мы не увидим ни старых купеческих зданий, и даже построек хотя бы начала XX века немного. Виной тому война. Бои на Ржевско-Вяземском рубеже продолжались 502 дня (оккупация длилась 17-месяцев). По мнению многих ученых, именно Ржевская битва была самой кровопролитной в истории всей Великой Отечественной войны. После оставления города в марте 1943 года в сущности, города как такового просто уже не существовало. Но на стене одного из уцелевших домов кто-то написал тогда: «Мы возродим тебя, родной Ржев!».
- Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина».
- В музее воссоздан исторический интерьер избы того времени это деревянный дом, в котором Сталин останавливался во время поездки на фронт в августе 1943 г., здесь, состоялась его встреча с командующим Калининским фронтом генералом-полковником А. И. Ерёменко. Экспозиция музея представлена документами, фотографиями, личными вещами военнослужащих. Во дворе музея установлен бюст Сталина, а также Героев Советского Союза, отличившихся под Ржевом.
- Крупнейший мемориал Европы — Монумент Советскому Солдату.
- Мемориал возведен на месте сражений одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны. Здесь, в ходе изматывающих боев в течение 14 месяцев с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года погибло, по разным данным, около миллиона советских солдат и сотни тысяч были ранены. 25-метровая фигура солдата возвышается над коридором стальных плит на которых увековечены имена павших воинов. На территории мемориального комплекса работает музейно-выставочный павильон.
Важная информация:
- Часть программы проходит на улице, поэтому необходимо одеться по погоде.
- Ограничения по возрасту: 5+.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по маршруту: Москва - Ржев - Москва (автобус/ микроавтобус туристического класса)
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Что не входит
- Обед — 550 руб. /чел. (за доп. плату оплачивается по желанию при бронировании тура)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, Кутузовский проспект, СТ.М. Парк ПобедыЗавершение: Ст. м Улица 1905 года
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Часть программы проходит на улице, поэтому необходимо одеться по погоде.
- Ограничения по возрасту: 5+
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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