Сад «Эрмитаж» и окрестности - пешая прогулка с историком

Как бывший крепостной смог создать самый аристократический сад Москвы

Москва — город парков и площадей, но так было не всегда. Я расскажу, как создавался знаменитый сад «Эрмитаж».

Мы погуляем по саду и Дмитровской слободе и обнаружим неочевидные достопримечательности района — которые видим, но не замечаем.

А по пути вы узнаете, какой ценой бывший крепостной смог построить это уютное местечко и как купечество тех времен повлияло на преображение города.
Сад «Эрмитаж» и окрестности - пешая прогулка с историком
Сад «Эрмитаж» и окрестности - пешая прогулка с историком
Сад «Эрмитаж» и окрестности - пешая прогулка с историком
Сад «Эрмитаж» и окрестности - пешая прогулка с историком
Сад «Эрмитаж» и окрестности - пешая прогулка с историком
Сад «Эрмитаж» и окрестности - пешая прогулка с историком
Сад «Эрмитаж» и окрестности - пешая прогулка с историком
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Описание

Что вас ожидает

Тихий, но великолепный уголок

В конце 19 века Москва начинает разрастаться и активно застраиваться. У жителей появляется потребность в тихих зеленых уголках посреди «каменных джунглей» — современные люди могут легко понять это желание. На экскурсии я расскажу, как Яков Щукин, бывший крепостной, смог создать один из самых аристократических садов Москвы и как это место изменило облик города. Вы узнаете его историю с точки зрения архитектуры, театра и… предпринимательства. Ведь работая над садом, Щукин заложил все имущество — буквально до последнего фрака. Но вложения окупились сполна.

Москва купеческая

Также мы познакомимся с историей района вокруг сада Эрмитаж: от улицы Малая Дмитровка до Тверского бульвара. Он сохранил памятники архитектуры разных эпох: как храмы 17 века, так и модерн начала 20-го. По пути посмотрим на дом, где жил сам Яков Щукин. Увидим, где в начале 20 века был открыт Купеческий клуб, и я расскажу, от какого неожиданного ремесла он получал главный доход. А заодно поговорим о том, как московское купечество конца позапрошлого века изменило облик столицы.

Маршрут прогулки

  • Типография «Утро России»: здание в стиле рационального модерна Ф. Шехтеля
  • Храм Рождества в Путинках — единственный трехшатровый храм, сохранившейся в Москве
  • Здание театра «Ленком» (московский Купеческий клуб)
  • Храм Успения в Путинках
  • Дом Якова Щукина
  • Сад Эрмитаж
  • Храм Знаменской иконы
  • Здание Московской городской думы: история Гагаринского дворца и английского клуба
  • Дом Сухово-Кобылина: знаменитое дело Сухово-Кобылина и Луизы Симон-Деманш

Организационные детали

Наденьте удобную обувь и одежду по погоде. Дополнительных расходов на маршруте не предусмотрено.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Пушкину около метро «Тверская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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