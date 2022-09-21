Москва — город парков и площадей, но так было не всегда. Я расскажу, как создавался знаменитый сад «Эрмитаж». Мы погуляем по саду и Дмитровской слободе и обнаружим неочевидные достопримечательности района — которые видим, но не замечаем. А по пути вы узнаете, какой ценой бывший крепостной смог построить это уютное местечко и как купечество тех времен повлияло на преображение города.

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Описание

Что вас ожидает

Тихий, но великолепный уголок

В конце 19 века Москва начинает разрастаться и активно застраиваться. У жителей появляется потребность в тихих зеленых уголках посреди «каменных джунглей» — современные люди могут легко понять это желание. На экскурсии я расскажу, как Яков Щукин, бывший крепостной, смог создать один из самых аристократических садов Москвы и как это место изменило облик города. Вы узнаете его историю с точки зрения архитектуры, театра и… предпринимательства. Ведь работая над садом, Щукин заложил все имущество — буквально до последнего фрака. Но вложения окупились сполна.

Москва купеческая

Также мы познакомимся с историей района вокруг сада Эрмитаж: от улицы Малая Дмитровка до Тверского бульвара. Он сохранил памятники архитектуры разных эпох: как храмы 17 века, так и модерн начала 20-го. По пути посмотрим на дом, где жил сам Яков Щукин. Увидим, где в начале 20 века был открыт Купеческий клуб, и я расскажу, от какого неожиданного ремесла он получал главный доход. А заодно поговорим о том, как московское купечество конца позапрошлого века изменило облик столицы.

Маршрут прогулки

Типография «Утро России»: здание в стиле рационального модерна Ф. Шехтеля

Храм Рождества в Путинках — единственный трехшатровый храм, сохранившейся в Москве

Здание театра «Ленком» (московский Купеческий клуб)

Храм Успения в Путинках

Дом Якова Щукина

Сад Эрмитаж

Храм Знаменской иконы

Здание Московской городской думы: история Гагаринского дворца и английского клуба

Дом Сухово-Кобылина: знаменитое дело Сухово-Кобылина и Луизы Симон-Деманш

Организационные детали

Наденьте удобную обувь и одежду по погоде. Дополнительных расходов на маршруте не предусмотрено.