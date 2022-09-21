В конце 19 века Москва начинает разрастаться и активно застраиваться. У жителей появляется потребность в тихих зеленых уголках посреди «каменных джунглей» — современные люди могут легко понять это желание. На экскурсии я расскажу, как Яков Щукин, бывший крепостной, смог создать один из самых аристократических садов Москвы и как это место изменило облик города. Вы узнаете его историю с точки зрения архитектуры, театра и… предпринимательства. Ведь работая над садом, Щукин заложил все имущество — буквально до последнего фрака. Но вложения окупились сполна.
Также мы познакомимся с историей района вокруг сада Эрмитаж: от улицы Малая Дмитровка до Тверского бульвара. Он сохранил памятники архитектуры разных эпох: как храмы 17 века, так и модерн начала 20-го. По пути посмотрим на дом, где жил сам Яков Щукин. Увидим, где в начале 20 века был открыт Купеческий клуб, и я расскажу, от какого неожиданного ремесла он получал главный доход. А заодно поговорим о том, как московское купечество конца позапрошлого века изменило облик столицы.
Наденьте удобную обувь и одежду по погоде. Дополнительных расходов на маршруте не предусмотрено.