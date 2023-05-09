Салют 9 мая на яхте Держава

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Московская Судоходная Компания приглашает Москвичей и гостей столицы в шикарный круиз на яхте-теплоходе Держава. Мы приготовим для Вас изысканный ужин от нашего шеф повара.

Свежайшие ингредиенты и многолетний опыт маэстро доставят Вам гастрономическое удовольствие наряду с просмотром красот украшенного праздничного города, а просмотр салюта в непосредственной близости от залпового огня в самом сердце города, красочно завершат изумительный и неподражаемый вечер.
Салют 9 мая на яхте Держава
Салют 9 мая на яхте Держава
Салют 9 мая на яхте Держава
Салют 9 мая на яхте Держава
Салют 9 мая на яхте Держава
Ближайшие даты:
9
мая

Что вас ожидает:

  • Причал Лужники Южный (посадка)
  • Парк Культуры и Отдыха
  • Крымский мост
  • Пречистенская набережная
  • Храм Христа Спасителя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Мы организуем для Вас не только шикарный стол, но и предоставим всем без исключения возможность находится на первой линии просмотра салюта. На борту будет не более 35 гостей и вся верхняя палуба, включая переднее пространство перед рубкой капитана, будет предоставлена для просмотра красочного фейерверка.

Меню от шеф повара:

  • Салат Греческий 100 гр (отборные свежие овощи, маслины, болгарский перец, сыр брынза, листья салата, масло оливковое).
  • Салат Хантер 100 гр (пекинский салат, солёные огурчики, шампиньоны, охотничьи колбаски, бекон, соус).
  • Брускетта с креветками и муссом из авокадо 60 гр (обжаренные багет с коктейльными креветками и муссом из авокадо).
  • Коллекция Европейских сыров 50 гр (ассорти из изысканных европейских сыров (дор-блю, пармезан, камамбер, мирабо, чеддер) украшенное клубникой, виноградом, грушей и грецкими орешками с мёдом).
  • Ломтики лимона 30 гр.
  • Оливки с орегано и оливковым маслом украшенные зеленью 25 гр.
  • Маслины греческие с оливковым маслом украшенные зеленью 25 гр.

• Горячее на выбор (необходимо заранее сообщить свой выбор):

  • 1) Стейк по-норвежски 100/30/45 (сочное филе семги, маринованное в лимонном соке с ароматными специями).
  • 2) Филе индейки в соусе Киви 150/50/45 (филе индейки на гриле со специями, подается с соусом киви на основе белого вина).
  • 3) Утиная грудка Магре 150/50/75 (утиная грудка, маринованная со специями в винном соусе на гриле. Подается с соусом на основе коньяка и апельсиновой цедры).
  • Хлебное ассорти из булочек.
  • Кофе эспрессо 70 мл (эспрессо из лучших сортов кофе).
  • Чай чёрный заваренный 170 мл (чай Ассам высокогорный, подается с лимоном).
  • Морс клюквенный домашний 200 мл.

Важная информация:

Алкогольные напитки Вы можете принести с собой, обязательно захватив чек из магазина. Мы сервируем стол под Ваши напитки бесплатно

9 мая в 20:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Ужин
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Стадион Лужники - Южный
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Важная информация
  • Алкогольные напитки Вы можете принести с собой
  • Обязательно захватив чек из магазина. Мы сервируем стол под Ваши напитки бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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