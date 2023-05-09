Что вас ожидает:

Мы организуем для Вас не только шикарный стол, но и предоставим всем без исключения возможность находится на первой линии просмотра салюта. На борту будет не более 35 гостей и вся верхняя палуба, включая переднее пространство перед рубкой капитана, будет предоставлена для просмотра красочного фейерверка.

Меню от шеф повара:

Салат Греческий 100 гр (отборные свежие овощи, маслины, болгарский перец, сыр брынза, листья салата, масло оливковое).

Салат Хантер 100 гр (пекинский салат, солёные огурчики, шампиньоны, охотничьи колбаски, бекон, соус).

Брускетта с креветками и муссом из авокадо 60 гр (обжаренные багет с коктейльными креветками и муссом из авокадо).

Коллекция Европейских сыров 50 гр (ассорти из изысканных европейских сыров (дор-блю, пармезан, камамбер, мирабо, чеддер) украшенное клубникой, виноградом, грушей и грецкими орешками с мёдом).

Ломтики лимона 30 гр.

Оливки с орегано и оливковым маслом украшенные зеленью 25 гр.

Маслины греческие с оливковым маслом украшенные зеленью 25 гр.

• Горячее на выбор (необходимо заранее сообщить свой выбор):

1) Стейк по-норвежски 100/30/45 (сочное филе семги, маринованное в лимонном соке с ароматными специями).

2) Филе индейки в соусе Киви 150/50/45 (филе индейки на гриле со специями, подается с соусом киви на основе белого вина).

3) Утиная грудка Магре 150/50/75 (утиная грудка, маринованная со специями в винном соусе на гриле. Подается с соусом на основе коньяка и апельсиновой цедры).

Хлебное ассорти из булочек.

Кофе эспрессо 70 мл (эспрессо из лучших сортов кофе).

Чай чёрный заваренный 170 мл (чай Ассам высокогорный, подается с лимоном).

Морс клюквенный домашний 200 мл.

Важная информация:

Алкогольные напитки Вы можете принести с собой, обязательно захватив чек из магазина. Мы сервируем стол под Ваши напитки бесплатно