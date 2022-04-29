9 мая в 20:30

Салют в музее Москва-сити (56 этаж)

Не многие из нас задумывались о титаническом труде архитекторов в послевоенное время. Тем не менее именно этим бойцам невидимого фронта приходилось в столь сложный период истории продумывать и реализовывать восстановление городов и буквально доставать из под обломков их новый облик.

Архитекторы не только сохраняли то немногое, что уцелело в практически уничтоженных городах, но и строили новые памятники архитектуры — символы мира, стойкости и надежды.

Тхор, Блументаль, Посохин, Алабян, Чечулин, Иофан — на нашей лекции мы расскажем о самых ярких представителях послевоенной архитектуры СССР и их вкладе в восстановление городов в период после Великой Отечественной войны.

Салют в Empire Lounge (58 этаж)

Сохранять стойкость и веру в победу фронтовикам помогало искусство, которое даже в годы войны не переставало быть важным и ценным. Артисты, музыканты, писатели — они стали той самой связующей нитью между фронтом и тылом.

9 мая в лофте Empire Lounge на 58 этаже пройдет выступление ансамбля «Театр песни Яр». Они исполнят песни военного времени в сопровождении видеофрагментов из документальных и художественных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне.

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