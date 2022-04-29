9 мая в 20:30

Салют в День Победы с разных высот Москва-Сити

9 мая 2022 - наше последнее мероприятие в Музее Москва-Сити

4.7
3 оценки
Входной билет
9 мая 2022 – наше последнее мероприятие в Музее Москва-Сити.

По этому случаю подготовили для вас специальную программу не только в нашем музее, но и в лофте Empire Lounge на высоте 239 метров.

Салют в этом году можно будет посмотреть с разных высот.
Салют в День Победы с разных высот Москва-Сити
Салют в День Победы с разных высот Москва-Сити
Салют в День Победы с разных высот Москва-Сити
Салют в День Победы с разных высот Москва-Сити
Салют в День Победы с разных высот Москва-Сити
Салют в День Победы с разных высот Москва-Сити

Салют в музее Москва-сити (56 этаж)

Не многие из нас задумывались о титаническом труде архитекторов в послевоенное время. Тем не менее именно этим бойцам невидимого фронта приходилось в столь сложный период истории продумывать и реализовывать восстановление городов и буквально доставать из под обломков их новый облик.
Архитекторы не только сохраняли то немногое, что уцелело в практически уничтоженных городах, но и строили новые памятники архитектуры — символы мира, стойкости и надежды.
Тхор, Блументаль, Посохин, Алабян, Чечулин, Иофан — на нашей лекции мы расскажем о самых ярких представителях послевоенной архитектуры СССР и их вкладе в восстановление городов в период после Великой Отечественной войны.

Салют в Empire Lounge (58 этаж)

Сохранять стойкость и веру в победу фронтовикам помогало искусство, которое даже в годы войны не переставало быть важным и ценным. Артисты, музыканты, писатели — они стали той самой связующей нитью между фронтом и тылом.
9 мая в лофте Empire Lounge на 58 этаже пройдет выступление ансамбля «Театр песни Яр». Они исполнят песни военного времени в сопровождении видеофрагментов из документальных и художественных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне.

Важно знать:

  • Количество билетов ограничено.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на «Салют в музее Москва-сити (56 этаж)»:
  • Посещение на 56 этаже Музея Москва-сити
  • Лекция «Архитектурный подвиг: как восстанавливали разрушенные города»
  • Просмотр салюта.
  • Билет на «Салют в Empire Lounge (58 этаж)»:
  • Посещение на 58 этаже лофта Empire Lounge
  • Концерт «Сила искусства»
  • Просмотр салюта
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пресненская набережная 6, стр. 2, подъезд 3
Когда и сколько длится
Когда: 9 мая в 20:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Важная информация
  • Пресненская набережная 6
  • Стр. 2
  • Подъезд 3
  • Касса музея Москва-Сити (ресепшн 1 этаж)
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

9 мая в 20:30

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