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Самая "патриотическая" Масленица (большая масленичная программа в парке Патриот)

Центр Р.
Центр Р. – Гид из Москвы
Самая "патриотическая" Масленица (большая масленичная программа в парке Патриот)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧘На выходные
  • 🖼Музеи
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 250 ₽ за человека

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Самая "патриотическая" Масленица (большая масленичная программа в парке Патриот)
Самая "патриотическая" Масленица (большая масленичная программа в парке Патриот)

Что вы увидите

  • Главный храм Вооруженных сил России
  • музей Дорога Памяти 1418
Масленица - это пробуждение весны, это надежды на солнечное лето и большой урожай. Так где, как не в парке 🌳 "Патриот" отмечать широкую Масленицу. На Соборной площади, возле Главного храма Вооруженных Сил России, построенного в честь Победы. Здесь развернуться большие гулянья, где будет веселье через край, скоморохи и певцы, блины и солдатская каша, много улыбок и хорошего настроения.
На огромной Соборной площади парка "Патриот" развернется целый масленичный городок, где на разных площадках будут петь, танцевать, устраивать конкурсы. Добры молодцы покажут свою смекалку да удаль, а красны девицы блеснут своим обаянием и домовитостью. Поиграем в народные игры на открытом воздухе. На всей площади будет множество торговых лавочек с блинами, солдатским угощением, уникальными сувенирами и подарками.
Провожаем снежную зиму – встречаем долгожданную весну в парке 🌳 «Патриот»!
Наше путешествие начнется с экскурсии 🧭 в Главный храм Вооруженных сил. В пропорциях храма зашифрованы значимые цифры и даты из истории 📖 России. 75 метров высота его звонницы, 19, 45 диаметр барабана главного купола, 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война – 1418 шагов нужно пройти, чтобы осмотреть мултимедийную галерею «Дорога памяти». Главная икона храма Спаса Нерукотворного написана на деревянных досках из орудийного лафета 8-фунтовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дна Невы. Мы побываем в храме, построенном всем миром, увидим все его святыни, из рассказа экскурсовода узнаем об этапах его строительства, об уникальных строительных материалах и, главное, увидим невероятное внутреннее убранство храма, иконы, светильники, стеклянные купола.
Что входит
  • экскурсия в Главный Храм Вооруженных сил России
  • свободное время три часа для участия в Масленичных гуляниях и посещения музея "Дорога памяти 1418"
  • обед
Начало
🚩 метро Парк Победы, выход № 1
Место завершения
🏁 метро Парк Победы
Самая "патриотическая" Масленица (большая масленичная программа в парке Патриот)
Самая "патриотическая" Масленица (большая масленичная программа в парке Патриот)
Самая "патриотическая" Масленица (большая масленичная программа в парке Патриот)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Центр Р.
Центр Р.
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