Масленица - это пробуждение весны, это надежды на солнечное лето и большой урожай. Так где, как не в парке 🌳 "Патриот" отмечать широкую Масленицу. На Соборной площади, возле Главного храма Вооруженных Сил России, построенного в честь Победы. Здесь развернуться большие гулянья, где будет веселье через край, скоморохи и певцы, блины и солдатская каша, много улыбок и хорошего настроения.

На огромной Соборной площади парка "Патриот" развернется целый масленичный городок, где на разных площадках будут петь, танцевать, устраивать конкурсы. Добры молодцы покажут свою смекалку да удаль, а красны девицы блеснут своим обаянием и домовитостью. Поиграем в народные игры на открытом воздухе. На всей площади будет множество торговых лавочек с блинами, солдатским угощением, уникальными сувенирами и подарками.

Провожаем снежную зиму – встречаем долгожданную весну в парке 🌳 «Патриот»!

Наше путешествие начнется с экскурсии 🧭 в Главный храм Вооруженных сил. В пропорциях храма зашифрованы значимые цифры и даты из истории 📖 России. 75 метров высота его звонницы, 19, 45 диаметр барабана главного купола, 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война – 1418 шагов нужно пройти, чтобы осмотреть мултимедийную галерею «Дорога памяти». Главная икона храма Спаса Нерукотворного написана на деревянных досках из орудийного лафета 8-фунтовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дна Невы. Мы побываем в храме, построенном всем миром, увидим все его святыни, из рассказа экскурсовода узнаем об этапах его строительства, об уникальных строительных материалах и, главное, увидим невероятное внутреннее убранство храма, иконы, светильники, стеклянные купола.