Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

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«Самый красивый транспортно-пересадочный узел... »

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что в ежедневной суете большого города проходите мимо красивых 🤩 мест, но не знаете ни их истории 📖, ни откуда взялись такие названия.

Например, в спешке упускаете из вида очарование древней Москвы.

У вас есть уникальная возможность на два часа остановить сумасшедшую жизнь мегаполиса и погрузиться в глубины времени.

Вы познакомитесь с историей одного из самых красивых мест Москвы — Комсомольской площади и двух необычайно ярких станций московского метрополитена.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚇Метро
  • 👣Пешеходная
  • Подземная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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«Самый красивый транспортно-пересадочный узел... »
«Самый красивый транспортно-пересадочный узел... »
Площадь трёх вокзаловМы предлагаем вам уникальную возможность на два часа остановить сумасшедшую динамику жизни нашего мегаполиса и погрузиться в глубины времени, познакомившись с историей 📖 одной из самых красивых 🤩 площадей нашего города, судьба которой неразрывно связана с самим фактом возникновения двух необычайно ярких станций Московского метрополитена. Железные дороги и погорелый театрВ процессе нашего путешествия мы выясним, что случилось с каланчой царского дворца на Каланчёвской площади; узнаем, где находился погорелый театр; ужаснёмся тому, как от взрыва артиллерийского двора на воздух часть Москвы взлетела; обнаружим то место, где располагался древнейший рукотворный пруд, по площади почти равный Кремлю, и убедимся в том, что есть в Москве место, где время идёт не так, как везде.
Мы полюбуемся на сочетание архитектурных мотивов совершенно разных стран, соединённых воедино в одном здании; узнаем, кто в 31 год сумел убедить Государя всю Россию железной дорогой объединить; уразумеем, почему Никита Хрущёв по закону преследовал красоту и где находится то здание, на которое ушли сокровища, так неистово разыскиваемые Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым. Самая роскошная станцияВо время нашего путешествия мы подивимся красотам наиболее роскошно украшенной станции нашего метрополитена; узнаем конструкция какой из станций признана наиболее удобной для пассажиров; разберёмся в том, откуда начал движение самый первый, пробный поезд Московского метрополитена и непременно обнаружим тайну площади Трёх вокзалов — самый неизвестный, самый изысканный и самый маленький вокзал Москвы. Что важно знать• Экскурсия ⛳ проводится с использованием радиогида. Рекомендуется иметь собственные наушники.
  • В процессе экскурсии 🧭 мы один раз входим в московский метрополитен, поэтому просим вас заранее подготовиться к оплате проезда без задержек.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды
Что не входит
  • Проезд (возьмите с собой проездной или заранее купленный билет)
  • Личные расходы
Начало
🚩 У памятника П. П. Мельникову.
Место завершения
🏁 Каланчёвская улица.
«Самый красивый транспортно-пересадочный узел... »
«Самый красивый транспортно-пересадочный узел... »
«Самый красивый транспортно-пересадочный узел... »
«Самый красивый транспортно-пересадочный узел... »

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
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