Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Площадь трёх вокзаловМы предлагаем вам уникальную возможность на два часа остановить сумасшедшую динамику жизни нашего мегаполиса и погрузиться в глубины времени, познакомившись с историей 📖 одной из самых красивых 🤩 площадей нашего города, судьба которой неразрывно связана с самим фактом возникновения двух необычайно ярких станций Московского метрополитена. Железные дороги и погорелый театрВ процессе нашего путешествия мы выясним, что случилось с каланчой царского дворца на Каланчёвской площади; узнаем, где находился погорелый театр; ужаснёмся тому, как от взрыва артиллерийского двора на воздух часть Москвы взлетела; обнаружим то место, где располагался древнейший рукотворный пруд, по площади почти равный Кремлю, и убедимся в том, что есть в Москве место, где время идёт не так, как везде.

Мы полюбуемся на сочетание архитектурных мотивов совершенно разных стран, соединённых воедино в одном здании; узнаем, кто в 31 год сумел убедить Государя всю Россию железной дорогой объединить; уразумеем, почему Никита Хрущёв по закону преследовал красоту и где находится то здание, на которое ушли сокровища, так неистово разыскиваемые Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым. Самая роскошная станцияВо время нашего путешествия мы подивимся красотам наиболее роскошно украшенной станции нашего метрополитена; узнаем конструкция какой из станций признана наиболее удобной для пассажиров; разберёмся в том, откуда начал движение самый первый, пробный поезд Московского метрополитена и непременно обнаружим тайну площади Трёх вокзалов — самый неизвестный, самый изысканный и самый маленький вокзал Москвы. Что важно знать• Экскурсия ⛳ проводится с использованием радиогида. Рекомендуется иметь собственные наушники.