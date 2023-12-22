Самый масштабный сборный корпоратив в Москве 2024! Мы предлагаем вам банкет, программу, дискотеку, выступление артистов и напитки по системе «всё включено»!
Ближайшие даты:
22
дек
дек
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет VIP (близко к сцене)
|17 900 ₽
|Билет Standard (дальше от сцены)
|12 900 ₽
|Билет Standard Plus (немного дальше от сцены)
|15 900 ₽
Описание
Меню Холодные закуски:
- Рыбное ассорти (нежное филе семги, филе масляной и заморского угря).
- Мясное ассорти (буженина домашняя, говядина в/к, салями).
- Слайсы баклажан с ореховой начинкой.
- Помидоры «Банчо» фаршированные сырным муссом.
- Ассорти из свежих овощей.
• Сырная тарелка (ассорти из европейских сыров: Чеддер, Дор-блю, Маасдам). Салаты:
Салат «Перепелиное гнездо» (ветчина, язык говяжий, яблоко, майонез).
• Салат «Цезарь» с курицей. Хлеб и выпечка:
• Булочки в ассортименте (пшеничные, ржаные). Горячие закуска:
• Жульен грибной (обжаренные лесные грибы добавляются в белоснежный соус и запекаются в тарталетке). Основное горячее блюдо на выбор и гарниры:
- Нежный стейк из семги под сливочным соусом.
- Медальон из свинины вырезки под горчичным соусом.
- Запеченные картофельные дольки.
• Овощи гриль (перец, баклажаны, цукини). Десерты:
Фруктовая ваза.
• Пирожное. Напитки:
- Напитки безалкогольные без ограничений по системе «All inclusive».
- Алкогольные напитки без ограничений: вино красное, вино белое, игристое, водка, коньяк, вино безалкогольное в ассортименте (свяжитесь, пожалуйста, с менеджером для оформления заказа. безалкогольное вино будет предоставлено вам бесплатно!).
- Организатор имеет право внести изменения в меню и в развлекательную программу, сохранив при этом выход продукции на персону и качество обслуживания.
22 декабря в 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Новогодний банкет.
- Напитки по системе «All Inclusive»: вино (красное и белое), игристое вино, водка, безалкогольные напитки.
- Ведущий мероприятия.
- Призы и подарки.
- Микро магия на встрече гостей.
- Розыгрыш новогодней лотереи.
- Выступление двойника Григория Лепса с сольной программой.
- Выступление двойника Маргариты Сунханкиной с сольной программой.
- Выступление двойника Ирины Аллегровой с сольной программой.
- Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
- Профессиональное звуковое и световое оборудование.
- Выступление кавер-группы.
- Легендарное «Бумажное шоу».
- Персонаж «Символ года».
- Новогодняя фотозона и работа профессионального фотографа.
- Выступление иллюзиониста.
- Репортажная сьемка от фотографа и сотни фотографий.
- Дискотека от DJ
- Что не входит
- Доставка к месту проведения
- Место начала и завершения?
- ул. Веткина, д. 4, 2 мин. от МЦД-2 Марьина Роща
- Когда и сколько длится?
- Когда: 22 декабря в 18:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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