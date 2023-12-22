Сборный корпоратив в банкетном зале Grand Paradise

Групповая экскурсия в Москве
Самый масштабный сборный корпоратив в Москве 2024! Мы предлагаем вам банкет, программу, дискотеку, выступление артистов и напитки по системе «всё включено»!
Сборный корпоратив в банкетном зале Grand Paradise
Сборный корпоратив в банкетном зале Grand Paradise
Сборный корпоратив в банкетном зале Grand Paradise
Сборный корпоратив в банкетном зале Grand Paradise
Сборный корпоратив в банкетном зале Grand Paradise
Сборный корпоратив в банкетном зале Grand Paradise
Сборный корпоратив в банкетном зале Grand Paradise
Сборный корпоратив в банкетном зале Grand Paradise
Сборный корпоратив в банкетном зале Grand Paradise
Сборный корпоратив в банкетном зале Grand Paradise
Ближайшие даты:
22
дек

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет VIP (близко к сцене)17 900 ₽
Билет Standard (дальше от сцены)12 900 ₽
Билет Standard Plus (немного дальше от сцены)15 900 ₽

Описание

Меню Холодные закуски:

  • Рыбное ассорти (нежное филе семги, филе масляной и заморского угря).
  • Мясное ассорти (буженина домашняя, говядина в/к, салями).
  • Слайсы баклажан с ореховой начинкой.
  • Помидоры «Банчо» фаршированные сырным муссом.
  • Ассорти из свежих овощей.

• Сырная тарелка (ассорти из европейских сыров: Чеддер, Дор-блю, Маасдам). Салаты:

Салат «Перепелиное гнездо» (ветчина, язык говяжий, яблоко, майонез).

• Салат «Цезарь» с курицей. Хлеб и выпечка:

• Булочки в ассортименте (пшеничные, ржаные). Горячие закуска:

• Жульен грибной (обжаренные лесные грибы добавляются в белоснежный соус и запекаются в тарталетке). Основное горячее блюдо на выбор и гарниры:

  • Нежный стейк из семги под сливочным соусом.
  • Медальон из свинины вырезки под горчичным соусом.
  • Запеченные картофельные дольки.

• Овощи гриль (перец, баклажаны, цукини). Десерты:

Фруктовая ваза.

• Пирожное. Напитки:

  • Напитки безалкогольные без ограничений по системе «All inclusive».
  • Алкогольные напитки без ограничений: вино красное, вино белое, игристое, водка, коньяк, вино безалкогольное в ассортименте (свяжитесь, пожалуйста, с менеджером для оформления заказа. безалкогольное вино будет предоставлено вам бесплатно!).
  • Организатор имеет право внести изменения в меню и в развлекательную программу, сохранив при этом выход продукции на персону и качество обслуживания.

22 декабря в 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Новогодний банкет.
  • Напитки по системе «All Inclusive»: вино (красное и белое), игристое вино, водка, безалкогольные напитки.
  • Ведущий мероприятия.
  • Призы и подарки.
  • Микро магия на встрече гостей.
  • Розыгрыш новогодней лотереи.
  • Выступление двойника Григория Лепса с сольной программой.
  • Выступление двойника Маргариты Сунханкиной с сольной программой.
  • Выступление двойника Ирины Аллегровой с сольной программой.
  • Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
  • Профессиональное звуковое и световое оборудование.
  • Выступление кавер-группы.
  • Легендарное «Бумажное шоу».
  • Персонаж «Символ года».
  • Новогодняя фотозона и работа профессионального фотографа.
  • Выступление иллюзиониста.
  • Репортажная сьемка от фотографа и сотни фотографий.
  • Дискотека от DJ
Что не входит
  • Доставка к месту проведения
Место начала и завершения?
ул. Веткина, д. 4, 2 мин. от МЦД-2 Марьина Роща
Когда и сколько длится?
Когда: 22 декабря в 18:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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