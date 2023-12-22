Сборный корпоратив в банкетном зале Наполеон

Групповая экскурсия в Москве
Пригашаем Ваc принять участие в сборном новогоднем корпоративе в роскошном банкетном зале «Наполеон»! Вас ждет роскошный банкет, напитки по системе «All Inclusive», выступление кавер-групп, призы и подарки, а также поздравление от Деда Мороза и Снегурочки!
Сборный корпоратив в банкетном зале Наполеон
Сборный корпоратив в банкетном зале Наполеон
Сборный корпоратив в банкетном зале Наполеон
Сборный корпоратив в банкетном зале Наполеон
Сборный корпоратив в банкетном зале Наполеон
Сборный корпоратив в банкетном зале Наполеон
Сборный корпоратив в банкетном зале Наполеон
Ближайшие даты:
22
дек

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет Standard (раннее бронирование)16 900 ₽
Билет Premium23 900 ₽
Билет Standard Plus18 900 ₽

Описание

Меню Фуршет на встречу гостей:

  • Ассорти канапе мясных.
  • Ассорти канапе рыбных.
  • Сырная тарелка на шпажках с виноградом и орешками.
  • Фруктовое плато.

• Оливки, маслины. Холодные закуски:

  • Мясное ассорти: Буженина из свинины, индейка копченая, язык говяжий отварной, подается с хреном и горчицей, куриный рулет с фисташкам.
  • Овощное ассорти: Огурцы, помидоры, редис, острый перец, зелень в ассортименте.
  • Рыбное ассорти: семга с/c. масляная х/к, блинчики базиликовые, фаршированные копченой семгой.
  • Сельдь с картофелем.
  • Рулетики из ветчины с сыром.
  • Рулетики из баклажан с ореховой начинкой.
  • Сырное ассорти: Брынза, чечил, сулугуни, бри, пармезан, дор блю (подается с медом, грецким орехом, изюмом, виноградом, курагой и крекерами).
  • Соленья (огурцы с/c, гурийская капуста, острый перец, соленые помидоры, с/c маринованные помидоры).

• Ассорти из сезонных фруктов. Салаты:

  • Салат «Оливье» с курицей.
  • Салат «Ташкент» (дайкон, телятина, перепелиные яйца).
  • Салат «Цезарь» с курицей.

• Салат «Прованс» (индейка копченая, морковь сырая, болгарский перец, соленые огурцы, капуста белокочанная, заправка майонез, украшается хрустящим картофельным паем). Хлеб и выпечка:

• Тонкий лаваш, Узбекский лаваш, хлеб. Горячие закуски:

  • Судак темпура с соусом тар-тар с запеченным картофелем.
  • Блинчики с мясом.

• Пирожки из слоеного теста с сыром. Горячие блюда:

  • Ассорти шашлыков: шашлык из баранины, шашлык из свиной шейки, подается с запеченными баклажанами и перцем.
  • Люля-кебаб из баранины.
  • Люля-кебаб из курицы.

• Гарниры: Овощи барбекю и картофель запеченный. Десерты:

• Праздничный торт. Напитки алкогольные и безалкоголные по системе «All inclusive»:

  • Игристое вино: белое вино, красное вино, игристое, водка, коньяк, безалкогольные напитки в ассортименте.
  • Организатор имеет право внести изменения в меню и в развлекательную программу, сохранив при этом выход продукции на персону и качество обслуживания.

22 декабря в 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Банкет в роскошном банкетном зале Наполеон
  • Напитки по системе «All Inclusive».
  • Ведущий мероприятия.
  • Новогодние персонажи на встрече гостей.
  • Призы и подарки.
  • Неоновое шоу «Pandora».
  • Сольное выступление двойника Григория Лепса.
  • Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
  • Выступление танцевального коллектива.
  • Профессиональное звуковое и световое оборудование.
  • Выступление кавер-группы.
  • Легендарное «Бумажное шоу».
  • Новогодняя фотозона.
  • Фотограф.
  • Дискотека от DJ
Что не входит
  • Доставка к месту проведения
Место начала и завершения?
г. Москва, ул. Гарибальди, 1А
Когда и сколько длится?
Когда: 22 декабря в 18:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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