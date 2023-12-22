Пригашаем Ваc принять участие в сборном новогоднем корпоративе в роскошном банкетном зале «Наполеон»! Вас ждет роскошный банкет, напитки по системе «All Inclusive», выступление кавер-групп, призы и подарки, а также поздравление от Деда Мороза и Снегурочки!
Ближайшие даты:
22
дек
дек
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет Standard (раннее бронирование)
|16 900 ₽
|Билет Premium
|23 900 ₽
|Билет Standard Plus
|18 900 ₽
Описание
Меню Фуршет на встречу гостей:
- Ассорти канапе мясных.
- Ассорти канапе рыбных.
- Сырная тарелка на шпажках с виноградом и орешками.
- Фруктовое плато.
• Оливки, маслины. Холодные закуски:
- Мясное ассорти: Буженина из свинины, индейка копченая, язык говяжий отварной, подается с хреном и горчицей, куриный рулет с фисташкам.
- Овощное ассорти: Огурцы, помидоры, редис, острый перец, зелень в ассортименте.
- Рыбное ассорти: семга с/c. масляная х/к, блинчики базиликовые, фаршированные копченой семгой.
- Сельдь с картофелем.
- Рулетики из ветчины с сыром.
- Рулетики из баклажан с ореховой начинкой.
- Сырное ассорти: Брынза, чечил, сулугуни, бри, пармезан, дор блю (подается с медом, грецким орехом, изюмом, виноградом, курагой и крекерами).
- Соленья (огурцы с/c, гурийская капуста, острый перец, соленые помидоры, с/c маринованные помидоры).
• Ассорти из сезонных фруктов. Салаты:
- Салат «Оливье» с курицей.
- Салат «Ташкент» (дайкон, телятина, перепелиные яйца).
- Салат «Цезарь» с курицей.
• Салат «Прованс» (индейка копченая, морковь сырая, болгарский перец, соленые огурцы, капуста белокочанная, заправка майонез, украшается хрустящим картофельным паем). Хлеб и выпечка:
• Тонкий лаваш, Узбекский лаваш, хлеб. Горячие закуски:
- Судак темпура с соусом тар-тар с запеченным картофелем.
- Блинчики с мясом.
• Пирожки из слоеного теста с сыром. Горячие блюда:
- Ассорти шашлыков: шашлык из баранины, шашлык из свиной шейки, подается с запеченными баклажанами и перцем.
- Люля-кебаб из баранины.
- Люля-кебаб из курицы.
• Гарниры: Овощи барбекю и картофель запеченный. Десерты:
• Праздничный торт. Напитки алкогольные и безалкоголные по системе «All inclusive»:
- Игристое вино: белое вино, красное вино, игристое, водка, коньяк, безалкогольные напитки в ассортименте.
- Организатор имеет право внести изменения в меню и в развлекательную программу, сохранив при этом выход продукции на персону и качество обслуживания.
22 декабря в 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Банкет в роскошном банкетном зале Наполеон
- Напитки по системе «All Inclusive».
- Ведущий мероприятия.
- Новогодние персонажи на встрече гостей.
- Призы и подарки.
- Неоновое шоу «Pandora».
- Сольное выступление двойника Григория Лепса.
- Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
- Выступление танцевального коллектива.
- Профессиональное звуковое и световое оборудование.
- Выступление кавер-группы.
- Легендарное «Бумажное шоу».
- Новогодняя фотозона.
- Фотограф.
- Дискотека от DJ
- Что не входит
- Доставка к месту проведения
- Место начала и завершения?
- г. Москва, ул. Гарибальди, 1А
- Когда и сколько длится?
- Когда: 22 декабря в 18:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
1 час
Сегодня
Завтра
29 ноя
30 ноя
17 350₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомство с культурой Древнего Египта
Детская познавательная экскурсия по Египетскому залу ГМИИ им. Пушкина
30 ноя
1 дек
2 дек
3 дек
6 498₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Тайны старинного отеля «Националь»
Зайти в исторические номера, осмотреть парадные залы и услышать о знаменитых постояльцах
в районе м. Охотный ряд
30 ноя
3 дек
17 дек
2 299₽ за человека