Пригашаем Ваc на сборный корпоратив в Большом Петровском зале Президент отеля! Гостям мероприятия будет предложен изысканный банкет, напитки по системе «All inclusive» и яркая шоу-программа с выступлением кавер-групп, призами и подарками, поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки.
Ближайшие даты:
28
дек
дек
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет Standard
|15 900 ₽
|Билет VIP
|22 900 ₽
|Билет Standard Plus
|17 900 ₽
Описание
Меню Салаты и закуски:
- Ассорти сыров (Маасдам, чеддер, ламбер с виноградом, грецкими орехами и медом).
- Масляная рыба холодного копчения.
- Кета слабосоленая.
- Куриный рулет с курагой.
- Балык свиной.
- Копченое утиное филе.
- Ассорти фермерских овощей с зеленью.
- Кулебяка из курицы с грибами.
- Рулетик баклажан с ризотто и сыром Пармезан.
- Соус хрен и горчица.
- Салат с артишоками и зеленой спаржей.
- Салат руккола с тигровыми креветками, кедровыми орешками и бальзамическим соусом.
• Салат Оливье с копченой курицей и тигровыми креветками. Горячая закуска:
• Блинный мешочек с жульеном из курицы с лесными грибами и кедровыми орехами. Основные блюда:
Говяжья голяшка томленая с корневыми овощами.
• Филе нерки на пару со смесью басмати, дикого риса и зеленой спаржи. Напитки по системе «All inclusive»:
Безалкогольные напитки в ассортименте.
• Вино красное, белое, Просекко, коньяк, виски, водка. Выпечка:
• Свежие булочки с маслом. Десерт:
- Сезонное фруктовое ассорти • Корзиночка Шабли с клубникой.
- Ресторан в праве заменить несколько позиций данного меню без ущерба качеству и ассортименту блюд.
28 декабря в 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Новогодний банкет.
- Напитки по системе «All Inclusive».
- Ведущий мероприятия.
- Призы и подарки.
- Розыгрыш новогодней лотереи.
- Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
- Профессиональное звуковое и световое оборудование.
- Выступление кавер-группы «Мини Купер».
- Новогодняя фотозона и праздничный декор.
- Персонаж «Символ года» на встречу гостей.
- Яркое бразильское шоу с интерактивом.
- Золотое светодиодное шоу.
- Репортажная съемка от фотографа и сотни фотографий.
- Дискотека от DJ
- Что не входит
- Доставка к месту проведения
- Место начала и завершения?
- г. Москва, ул. Большая Якиманка, 24
- Когда и сколько длится?
- Когда: 28 декабря в 18:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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