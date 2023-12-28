Сборный корпоратив в Большом Петровском зале Президент отеля

Групповая экскурсия в Москве
Пригашаем Ваc на сборный корпоратив в Большом Петровском зале Президент отеля! Гостям мероприятия будет предложен изысканный банкет, напитки по системе «All inclusive» и яркая шоу-программа с выступлением кавер-групп, призами и подарками, поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки.
Сборный корпоратив в Большом Петровском зале Президент отеля
Сборный корпоратив в Большом Петровском зале Президент отеля
Сборный корпоратив в Большом Петровском зале Президент отеля
Сборный корпоратив в Большом Петровском зале Президент отеля
Сборный корпоратив в Большом Петровском зале Президент отеля
Сборный корпоратив в Большом Петровском зале Президент отеля
Сборный корпоратив в Большом Петровском зале Президент отеля
Сборный корпоратив в Большом Петровском зале Президент отеля
Сборный корпоратив в Большом Петровском зале Президент отеля
Ближайшие даты:
28
дек

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет Standard15 900 ₽
Билет VIP22 900 ₽
Билет Standard Plus17 900 ₽

Описание

Меню Салаты и закуски:

  • Ассорти сыров (Маасдам, чеддер, ламбер с виноградом, грецкими орехами и медом).
  • Масляная рыба холодного копчения.
  • Кета слабосоленая.
  • Куриный рулет с курагой.
  • Балык свиной.
  • Копченое утиное филе.
  • Ассорти фермерских овощей с зеленью.
  • Кулебяка из курицы с грибами.
  • Рулетик баклажан с ризотто и сыром Пармезан.
  • Соус хрен и горчица.
  • Салат с артишоками и зеленой спаржей.
  • Салат руккола с тигровыми креветками, кедровыми орешками и бальзамическим соусом.

• Салат Оливье с копченой курицей и тигровыми креветками. Горячая закуска:

• Блинный мешочек с жульеном из курицы с лесными грибами и кедровыми орехами. Основные блюда:

Говяжья голяшка томленая с корневыми овощами.

• Филе нерки на пару со смесью басмати, дикого риса и зеленой спаржи. Напитки по системе «All inclusive»:

Безалкогольные напитки в ассортименте.

• Вино красное, белое, Просекко, коньяк, виски, водка. Выпечка:

• Свежие булочки с маслом. Десерт:

  • Сезонное фруктовое ассорти • Корзиночка Шабли с клубникой.
  • Ресторан в праве заменить несколько позиций данного меню без ущерба качеству и ассортименту блюд.

28 декабря в 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Новогодний банкет.
  • Напитки по системе «All Inclusive».
  • Ведущий мероприятия.
  • Призы и подарки.
  • Розыгрыш новогодней лотереи.
  • Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
  • Профессиональное звуковое и световое оборудование.
  • Выступление кавер-группы «Мини Купер».
  • Новогодняя фотозона и праздничный декор.
  • Персонаж «Символ года» на встречу гостей.
  • Яркое бразильское шоу с интерактивом.
  • Золотое светодиодное шоу.
  • Репортажная съемка от фотографа и сотни фотографий.
  • Дискотека от DJ
Что не входит
  • Доставка к месту проведения
Место начала и завершения?
г. Москва, ул. Большая Якиманка, 24
Когда и сколько длится?
Когда: 28 декабря в 18:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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