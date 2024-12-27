Пригашаем Вас принять участие в сборном новогоднем корпоративе 20 декабря 2024 г. на борту роскошного премиум-теплохода Ривер Палас по центру Москвы.
На борту гостям будет предложен праздничный банкет от кейтеринга № 1 в России «Сoncord» и напитки по системе «All inclusive».
В программе вечера: выступление кавер группы, ведущий, праздничная лотерея, выступление легендарного Бумажного шоу и дискотека.
На борту гостям будет предложен праздничный банкет от кейтеринга № 1 в России «Сoncord» и напитки по системе «All inclusive».
В программе вечера: выступление кавер группы, ведущий, праздничная лотерея, выступление легендарного Бумажного шоу и дискотека.
Ближайшие даты:27
дек
Время начала: 18:00
Описание водной прогулки
Меню для банкета: Закуски, сервированные в центре стола:
- Дуэт малосольного лосося и клыкача холодного копчения с кремом из сыра.
- Атлантическая сельдь, сервируется молодым картофелем и красным луком.
- Террин из цыплёнка с курагой и черносливом под соусом сладкий Чили.
- Коллекция сыров, сервированная медом и орехами (пармезан, Гауда, чеддер, дор-блю).
- Ассорти колбас и ветчин с розмарином (чоризо, салями, мартаделла).
- Салат из печёных овощей с индейкой и ореховым соусом.
- Салат Цезарь с курицей и пармезаном.
- Салат Капрезе с песто и рукколой.
- Коллекция домашних солений и маринадов.
- Коллекция свежих овощей.
- Коллекция свежих фруктов.
• Коллекция белого и ржаного хлеба. Горячая закуска:
• Жульен из грибов под пудрой из пармезана. Горячее блюдо на выбор:
• Филе белой трески сервируется черным рисом и соусом Шампань или телячьи щечки с пюре из молодого картофеля и сливочно-грибным соусом. Десерт:
• Пирожное Медовик. Напитки:
- Минеральная вода.
- Сок/морс.
• Чай, кофе. Напитки по системе «All Inclusive»:
• Вино (красное и белое), игристое вино, водка, виски или коньяк, безалкогольные напитки. В стоимость билета входят следующие услуги:
- Банкет.
- Напитки по системе «All Inclusive»: вино (красное и белое), игристое вино, водка безалкогольные напитки.
- Ведущий мероприятия.
- Призы и подарки.
- Розыгрыш новогодней лотереи.
- Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
- Профессиональное звуковое и световое оборудование.
- Выступление кавер группы.
- Легендарное «Бумажного шоу».
- Персонаж «Символ года».
- Новогодняя фотозона.
- Фотограф на борту.
• Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Важная информация:Организатор имеет право внести изменения в меню, сохранив при этом выход продукции на персону и качество обслуживания.
23 декабря в 18:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандарт +
|14 900 ₽
|ВИП
|15 900 ₽
|Билеты рядом со сценой
|16 900 ₽
|Ранее бронирование
|13 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Банкет
- Напитки по системе «All Inclusive»: вино (красное и белое), игристое вино, водка безалкогольные напитки.
- Ведущий мероприятия
- Призы и подарки
- Розыгрыш новогодней лотереи
- Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки
- Профессиональное звуковое и световое оборудование
- Выступление кавер группы
- Легендарное «Бумажное шоу»
- Персонаж «Символ года»
- Новогодняя фотозона
- Фотограф на борту
Место начала и завершения?
Фрунзенская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: 23 декабря в 18:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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