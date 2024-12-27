Сборный новогодний корпоратив 2024 на теплоходе Ривер Палас

Пригашаем Вас принять участие в сборном новогоднем корпоративе 20 декабря 2024 г. на борту роскошного премиум-теплохода Ривер Палас по центру Москвы.

На борту гостям будет предложен праздничный банкет от кейтеринга № 1 в России «Сoncord» и напитки по системе «All inclusive».

В программе вечера: выступление кавер группы, ведущий, праздничная лотерея, выступление легендарного Бумажного шоу и дискотека.
Сборный новогодний корпоратив 2024 на теплоходе Ривер Палас
Сборный новогодний корпоратив 2024 на теплоходе Ривер Палас
Сборный новогодний корпоратив 2024 на теплоходе Ривер Палас
Ближайшие даты:
27
дек
Время начала: 18:00

Описание водной прогулки

Меню для банкета: Закуски, сервированные в центре стола:

  • Дуэт малосольного лосося и клыкача холодного копчения с кремом из сыра.
  • Атлантическая сельдь, сервируется молодым картофелем и красным луком.
  • Террин из цыплёнка с курагой и черносливом под соусом сладкий Чили.
  • Коллекция сыров, сервированная медом и орехами (пармезан, Гауда, чеддер, дор-блю).
  • Ассорти колбас и ветчин с розмарином (чоризо, салями, мартаделла).
  • Салат из печёных овощей с индейкой и ореховым соусом.
  • Салат Цезарь с курицей и пармезаном.
  • Салат Капрезе с песто и рукколой.
  • Коллекция домашних солений и маринадов.
  • Коллекция свежих овощей.
  • Коллекция свежих фруктов.

• Коллекция белого и ржаного хлеба. Горячая закуска:

• Жульен из грибов под пудрой из пармезана. Горячее блюдо на выбор:

• Филе белой трески сервируется черным рисом и соусом Шампань или телячьи щечки с пюре из молодого картофеля и сливочно-грибным соусом. Десерт:

• Пирожное Медовик. Напитки:

  • Минеральная вода.
  • Сок/морс.

• Чай, кофе. Напитки по системе «All Inclusive»:

• Вино (красное и белое), игристое вино, водка, виски или коньяк, безалкогольные напитки. В стоимость билета входят следующие услуги:

  • Банкет.
  • Напитки по системе «All Inclusive»: вино (красное и белое), игристое вино, водка безалкогольные напитки.
  • Ведущий мероприятия.
  • Призы и подарки.
  • Розыгрыш новогодней лотереи.
  • Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
  • Профессиональное звуковое и световое оборудование.
  • Выступление кавер группы.
  • Легендарное «Бумажного шоу».
  • Персонаж «Символ года».
  • Новогодняя фотозона.
  • Фотограф на борту.

• Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Важная информация:

Организатор имеет право внести изменения в меню, сохранив при этом выход продукции на персону и качество обслуживания.

23 декабря в 18:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандарт +14 900 ₽
ВИП15 900 ₽
Билеты рядом со сценой16 900 ₽
Ранее бронирование13 900 ₽

Ответы на вопросы

Что включено
  • Банкет
  • Напитки по системе «All Inclusive»: вино (красное и белое), игристое вино, водка безалкогольные напитки.
  • Ведущий мероприятия
  • Призы и подарки
  • Розыгрыш новогодней лотереи
  • Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки
  • Профессиональное звуковое и световое оборудование
  • Выступление кавер группы
  • Легендарное «Бумажное шоу»
  • Персонаж «Символ года»
  • Новогодняя фотозона
  • Фотограф на борту
Место начала и завершения?
Фрунзенская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: 23 декабря в 18:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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