В шумном мегаполисе ещё жив дух истинной старой Москвы — и вы его почувствуете! Экскурсия проходит по улицам, переулкам и дворам Хитровки, района, воспетого в произведениях Гиляровского и Акунина. Вы узнаете богатую историю этих мест, изначально заселенных знатью, и раскроете тёмное прошлое здешних трущоб. А приятным дополнением станет чаепитие в старинных подвалах.

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Описание

Что вас ожидает

План нашего путешествия во времени

За 1,5 часа вы узнаете Хитровку от криминальных хроник до уютного и модного района. Сначала откроете тайны Соляного рыбного двора и историю строительства доходного дома с ангелами. Затем мы углубимся в средневековую Москву: зайдем в скрытые от глаз переулки и окажемся в «криминальном» городе конца 19 — начала 20 вв.

Перенесемся в 17 век и спустимся в подвалы того времени: здесь я предложу вам чай с угощением (угрызенцами) и расскажу легенду о тайнике Соньки Золотой Ручки.

Продолжим прогулку по дворам вокруг Хитровской площади: познакомимся с «хитрыми людьми» и поговорим о быте в ночлежных домах 19 века.

Что вы увидите:

Вход в подвалы Соляного двора

Потайной московский дворик

Усадьбу основателя Хитровской площади

Старейшие граффити и жилой дом Москвы

Что вы узнаете:

Почему Хитровская площадь так называется;

Что было на площади до 1812 года;

Кто такие хитрованцы;

Какие нравы царили на площади в конце 19 начале 20 веков;

Откуда возникло выражение «встать на панель»;

И многое другое!

Организационные детали