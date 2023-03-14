Секреты Хитровки и «хитрочай» в подвалах 17 века

Исследовать извилистые улочки и дворы уютной старой Москвы на групповой экскурсии

5
5 отзывов
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В шумном мегаполисе ещё жив дух истинной старой Москвы — и вы его почувствуете! Экскурсия проходит по улицам, переулкам и дворам Хитровки, района, воспетого в произведениях Гиляровского и Акунина.

Вы узнаете богатую историю этих мест, изначально заселенных знатью, и раскроете тёмное прошлое здешних трущоб. А приятным дополнением станет чаепитие в старинных подвалах.
Секреты Хитровки и «хитрочай» в подвалах 17 века
Секреты Хитровки и «хитрочай» в подвалах 17 века
Секреты Хитровки и «хитрочай» в подвалах 17 века
Секреты Хитровки и «хитрочай» в подвалах 17 века
Секреты Хитровки и «хитрочай» в подвалах 17 века
Секреты Хитровки и «хитрочай» в подвалах 17 века
Секреты Хитровки и «хитрочай» в подвалах 17 века
Секреты Хитровки и «хитрочай» в подвалах 17 века
Секреты Хитровки и «хитрочай» в подвалах 17 века
Ближайшие даты:
9
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

План нашего путешествия во времени

За 1,5 часа вы узнаете Хитровку от криминальных хроник до уютного и модного района. Сначала откроете тайны Соляного рыбного двора и историю строительства доходного дома с ангелами. Затем мы углубимся в средневековую Москву: зайдем в скрытые от глаз переулки и окажемся в «криминальном» городе конца 19 — начала 20 вв.

Перенесемся в 17 век и спустимся в подвалы того времени: здесь я предложу вам чай с угощением (угрызенцами) и расскажу легенду о тайнике Соньки Золотой Ручки.

Продолжим прогулку по дворам вокруг Хитровской площади: познакомимся с «хитрыми людьми» и поговорим о быте в ночлежных домах 19 века.

Что вы увидите:

  • Вход в подвалы Соляного двора
  • Потайной московский дворик
  • Усадьбу основателя Хитровской площади
  • Старейшие граффити и жилой дом Москвы

Что вы узнаете:

  • Почему Хитровская площадь так называется;
  • Что было на площади до 1812 года;
  • Кто такие хитрованцы;
  • Какие нравы царили на площади в конце 19 начале 20 веков;
  • Откуда возникло выражение «встать на панель»;
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Одевайтесь по погоде, всё остальное я беру на себя
  • Чай и угрызенцы включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
О
14 мар 2023
Экскурсия понравилась!:) Валентина прекрасный экскурсовод, рассказала много интересной информации, маршрут необычный, особенно чаепитие в подвалах в морозную погоду порадовало. Я честно говоря даже выбрала экскурсию из-за посещения подвалов:)) Ну и конечно, из-за того, что очень люблю район Китай-города, захотелось узнать о нем больше. И хоть я обычно наблюдательная, часто гуляю в этом районе, Валентина рассказала и показала много новых элементов в архитектуре и нюансов, которые я ранее не замечала при прогулке:))
М
31 янв 2023
Благодарю! Было очень интересно и познавательно!
Елена
31 янв 2023
Спасибо, за атмосферную экскурсию - было интересно и познавательно!
Н
29 янв 2023
Валентина, спасибо большое за экскурсию!

Я получила массу приятных впечатлений! Москва открылась мне с другой стороны!

Однозначно, это самое лучшее времяпрепровождения в выходной день!
О
25 янв 2023
Интересная экскурсия. Рекомендую тем, кто хочет узнать больше про историю данной местности, о людях, оказавшихся там в прошлые века, а также выяснить происхождение некоторых известных поговорок.

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