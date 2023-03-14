Исследовать извилистые улочки и дворы уютной старой Москвы на групповой экскурсии
В шумном мегаполисе ещё жив дух истинной старой Москвы — и вы его почувствуете! Экскурсия проходит по улицам, переулкам и дворам Хитровки, района, воспетого в произведениях Гиляровского и Акунина.
Вы узнаете богатую историю этих мест, изначально заселенных знатью, и раскроете тёмное прошлое здешних трущоб. А приятным дополнением станет чаепитие в старинных подвалах.
Вы узнаете богатую историю этих мест, изначально заселенных знатью, и раскроете тёмное прошлое здешних трущоб. А приятным дополнением станет чаепитие в старинных подвалах.
Ближайшие даты:
9
апр
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
План нашего путешествия во времени
За 1,5 часа вы узнаете Хитровку от криминальных хроник до уютного и модного района. Сначала откроете тайны Соляного рыбного двора и историю строительства доходного дома с ангелами. Затем мы углубимся в средневековую Москву: зайдем в скрытые от глаз переулки и окажемся в «криминальном» городе конца 19 — начала 20 вв.
Перенесемся в 17 век и спустимся в подвалы того времени: здесь я предложу вам чай с угощением (угрызенцами) и расскажу легенду о тайнике Соньки Золотой Ручки.
Продолжим прогулку по дворам вокруг Хитровской площади: познакомимся с «хитрыми людьми» и поговорим о быте в ночлежных домах 19 века.
Что вы увидите:
- Вход в подвалы Соляного двора
- Потайной московский дворик
- Усадьбу основателя Хитровской площади
- Старейшие граффити и жилой дом Москвы
Что вы узнаете:
- Почему Хитровская площадь так называется;
- Что было на площади до 1812 года;
- Кто такие хитрованцы;
- Какие нравы царили на площади в конце 19 начале 20 веков;
- Откуда возникло выражение «встать на панель»;
- И многое другое!
Организационные детали
- Одевайтесь по погоде, всё остальное я беру на себя
- Чай и угрызенцы включены в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Китай-город
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Москве
Провела 24 экскурсии для 53 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Валентина, я аккредитованный экскурсовод. Также закончила Школу гида в Москве глазами инженера, мастерскую Дениса Ромодина. В 2022 году стала победителем конкурса «Покажи Москву». С нетерпением жду нашей встречи.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
14 мар 2023
Экскурсия понравилась!:) Валентина прекрасный экскурсовод, рассказала много интересной информации, маршрут необычный, особенно чаепитие в подвалах в морозную погоду порадовало. Я честно говоря даже выбрала экскурсию из-за посещения подвалов:)) Ну и конечно, из-за того, что очень люблю район Китай-города, захотелось узнать о нем больше. И хоть я обычно наблюдательная, часто гуляю в этом районе, Валентина рассказала и показала много новых элементов в архитектуре и нюансов, которые я ранее не замечала при прогулке:))
М
Марина
31 янв 2023
Благодарю! Было очень интересно и познавательно!
Елена
31 янв 2023
Спасибо, за атмосферную экскурсию - было интересно и познавательно!
Н
Наталья
29 янв 2023
Валентина, спасибо большое за экскурсию!
Я получила массу приятных впечатлений! Москва открылась мне с другой стороны!
Однозначно, это самое лучшее времяпрепровождения в выходной день!
Я получила массу приятных впечатлений! Москва открылась мне с другой стороны!
Однозначно, это самое лучшее времяпрепровождения в выходной день!
О
Ольга
25 янв 2023
Интересная экскурсия. Рекомендую тем, кто хочет узнать больше про историю данной местности, о людях, оказавшихся там в прошлые века, а также выяснить происхождение некоторых известных поговорок.
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