Я проведу вас по метро 🚇, как по музею. Вы увидите массу неожиданных деталей, которых не замечают пассажиры. Особенно вас впечатлит информация о секретных бункерах скрытых по соседству с привычными станциями подземки.

На этой экскурсии 🧭 мы познакомимся с закулисной жизнью московского метро 🚇 и тем, что скрывается за стенами тоннелей.

И вот, что нас ждёт: