Необычные маршруты по Москве

Что вас ожидает

Ложи, уставы и обряды

Вы исследуете тайную Москву в формате необычного квеста. Отгадывая загадки и выполняя специальные задания, познакомитесь с историей, традициями и особенностями русского масонства. Городские легенды и предания, тайные знаки, высеченные на зданиях и специальный жестовый язык — перед вами развернется богатая и удивительная подпольная культура. И для этого даже не придется вступать в масонскую ложу!

Будьте готовы к развенчанию мифов и стереотипов о масонах и вдохновляющим примерам просветительской деятельности! Двигаясь от здания факультета журналистики МГУ до усадьбы Лопухиных мы осмотрим множество особняков и поговорим о судьбе их владельцев. Вы откроете для себя другую сторону города, станете лучше разбираться в масонстве и даже обучитесь навыкам, которые пригодятся в повседневной жизни!