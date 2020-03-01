Необычные маршруты по Москве

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  4. «Секреты масонов» — иммерсивная квест-экскурсия

Познакомиться с историей, традициями и обычаями русского масонства и увидеть тайную сторону города

Юрий
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Юрий – представитель гидов
Все наверняка что-то слышали о масонских тайных обществах и заговорах, о секретных знаках и особой философии.

На экскурсии вас ждет экскурс в историю русского масонства и прогулка по местам, связанным с известными членами московских лож.

Вы научитесь распознавать скрытые символы в архитектуре и откроете город с другой стороны!
8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Встреча у памятника Ломоносову возле здания Факультета журналистики МГУ
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«Секреты масонов» — иммерсивная квест-экскурсия
«Секреты масонов» — иммерсивная квест-экскурсия

Что вас ожидает

Ложи, уставы и обряды
Вы исследуете тайную Москву в формате необычного квеста. Отгадывая загадки и выполняя специальные задания, познакомитесь с историей, традициями и особенностями русского масонства. Городские легенды и предания, тайные знаки, высеченные на зданиях и специальный жестовый язык — перед вами развернется богатая и удивительная подпольная культура. И для этого даже не придется вступать в масонскую ложу!

Будьте готовы к развенчанию мифов и стереотипов о масонах и вдохновляющим примерам просветительской деятельности! Двигаясь от здания факультета журналистики МГУ до усадьбы Лопухиных мы осмотрим множество особняков и поговорим о судьбе их владельцев. Вы откроете для себя другую сторону города, станете лучше разбираться в масонстве и даже обучитесь навыкам, которые пригодятся в повседневной жизни!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Необходимо иметь с собой телефон с доступом к интернету и наушники
«Секреты масонов» — иммерсивная квест-экскурсия
«Секреты масонов» — иммерсивная квест-экскурсия
«Секреты масонов» — иммерсивная квест-экскурсия
«Секреты масонов» — иммерсивная квест-экскурсия
«Секреты масонов» — иммерсивная квест-экскурсия
«Секреты масонов» — иммерсивная квест-экскурсия
«Секреты масонов» — иммерсивная квест-экскурсия
«Секреты масонов» — иммерсивная квест-экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Ломоносову возле здания Факультета журналистики МГУ.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Привет, дорогой гость! Меня зовут Юра, будем знакомы. Вместе с коллегами провожу иммерсивную квест-экскурсию по Тбилиси, после которой ты удивишься, как необычно можно исследовать город. Твои глаза загорятся восторгом и вдохновением, а в сердце навсегда поселится теплая любовь к Тбилиси. Мы покажем тебе город через его звуки, вкусы, запахи, истории и тонкие детали. Приготовься полностью погрузиться в атмосферу Тбилиси и наслаждаться жизнью, как настоящий грузин!
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