Старинные дома Якиманки и Большой Полянки (в числе которых знаменитый особняк Игумнова)
дворянские усадьбы 18-19 веков
доходные дома
Прикоснитесь к прошлому старинных домов! Я покажу вам доходные сооружения, дворянские и купеческие особняки, каждый из которых по-своему уникален. Вы познакомитесь с архитектурными особенностями, почувствуете здешний колорит, сможете погрузиться в аутентичную атмосферу исторической части города, где время остановилось. Вас ждут новые интересные впечатления, малоизвестные факты о знаменитых людях, живших тут или посещавших местные дома, ну и конечно, мистические истории!
Что входит
Услуги гида + позитивное настроение :)
Что не входит
Обед
Начало
🚩 Выход №3 из метро Октябрьская-радиальная
Место завершения
🏁 Серпуховская площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.