Прикоснитесь к прошлому старинных домов! Я покажу вам доходные сооружения, дворянские и купеческие особняки, каждый из которых по-своему уникален. Вы познакомитесь с архитектурными особенностями, почувствуете здешний колорит, сможете погрузиться в аутентичную атмосферу исторической части города, где время остановилось. Вас ждут новые интересные впечатления, малоизвестные факты о знаменитых людях, живших тут или посещавших местные дома, ну и конечно, мистические истории!