  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Секреты старинных домов

Илья Л.
Илья Л. – Гид из Москвы
Секреты старинных домов
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 250 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Секреты старинных домов
Секреты старинных домов

Что вы увидите

  • Старинные дома Якиманки и Большой Полянки (в числе которых знаменитый особняк Игумнова)
  • дворянские усадьбы 18-19 веков
  • доходные дома
Прикоснитесь к прошлому старинных домов! Я покажу вам доходные сооружения, дворянские и купеческие особняки, каждый из которых по-своему уникален. Вы познакомитесь с архитектурными особенностями, почувствуете здешний колорит, сможете погрузиться в аутентичную атмосферу исторической части города, где время остановилось. Вас ждут новые интересные впечатления, малоизвестные факты о знаменитых людях, живших тут или посещавших местные дома, ну и конечно, мистические истории!
Что входит
  • Услуги гида + позитивное настроение :)
Что не входит
  • Обед
Начало
🚩 Выход №3 из метро Октябрьская-радиальная
Место завершения
🏁 Серпуховская площадь
Секреты старинных домов
Секреты старинных домов
Секреты старинных домов
Секреты старинных домов
Секреты старинных домов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Илья Л.
Илья Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Илья Л. проводит ещё 2 экскурсии

Коммунистическая Москва
1 250
2 часа
Коммунистическая Москва
Москва в эпоху царей - легенды и факты
1 250
2 часа
Москва в эпоху царей - легенды и факты

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
514 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов