Организационные детали

Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.

Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Льготные билеты для детей и пенсионеров действуют при наличии подтверждающих документов. Подтверждающие документы необходимо иметь при себе и во время экскурсии. Если документы отсутствуют, взимается доплата на месте.

О местах, которые мы посетим

У всех городов бывают взлёты и падения, но Тула как подняла гордо голову в далёком XII веке, так ни разу ни перед кем её не склонила. Сокрушить эту крепость не удалось никому из захватчиков…

Тульский кремль, за всю свою пятисотлетнюю историю ни разу не сдавшийся ни крымскому хану Девлет-Гирею, ни танковым полчищам Гудериана в 1941 году, а царские войска чуть ли не полгода не могли выбить оттуда необученных крестьян под предводительством Ивана Болотникова.

Сейчас эта замечательно отреставрированная каменная твердыня с удовольствием принимает гостей, и гулять по кремлю – удовольствие. Глядя на стены кремля, увенчанные «ласточкиными хвостами», вспоминается Кремль Московский, правда московский стоит на холме, а тульский «притулился» в низине, ведь «тула», по словарю Даля – «скрытное, недоступное место, служащее для защиты и приюта».

На обзорной экскурсии по старой Туле вы увидите красивые каменные и деревянные дома, которые строились в ХVIII-ХIХ веках. Самым старым сооружением на территории города после Кремля является Благовещенская церковь. Она выполнена в древнерусском стиле и за долгие годы практически не изменила свой внешний облик.

Тульский музей оружия, который местные называют «Шлем» – музей-театр, интерактивный, с виртуальными рассказчиками и с голографическими персонажами, с викторинами и с игровыми зонами для детей. Это тот редкий случай, когда реклама музея, гласящая о «инновационном подходе к представлению уникальной коллекции оружия», не обманывает. Действительно инновационно, при этом очень красиво, насыщенно и максимально информативно. Музей понравится даже далеким от оружия женщинам.

Тульский пряник – визитная карточка не только Тулы, но и всей России. С пряниками было связано много народных обычаев и традиций. Их дарили в знак чести, любви. Особые пряники делались в связи с каким-нибудь торжественным событием. Тульские пряники считались дорогими подарками. По народному поверью, они имели целебные свойства и помогали в лечении болезней. В таких случаях на доске вырезали буквы, соответствующие начальным буквам имён архангелов. На увлекательном мастер-классе по росписи тульского пряника в «Музее международного пряника» за ароматным чаем вы узнаете всё о тульском прянике – легенды и истории, связанные с ним, секреты его изготовления, виды пряников и многое другое.

Добро пожаловать в Тулу!