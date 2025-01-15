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Семь храмов Москвы с исполнением желания

Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Семь храмов Москвы с исполнением желания
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 600 ₽ за человека

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Семь храмов Москвы с исполнением желания
Семь храмов Москвы с исполнением желания

Что вы увидите

  • Храм св. Николая в Котельниках
  • Храм Николы в Подкопая
  • Храм Николы у Таганских ворот на Болвановке
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (на стрелке)
  • Храм Троицы в Серебряниках
  • Храм Успения в Гончарах
  • Храм Петра и Павла у Яузских ворот
Существует предание, что побывав в семи храмах за один день и поставив свечу - обязательно сбудется желание.

На нашей экскурсии 🧭 вы увидите и побываете:

  • Храм св. Николая в Котельниках;
  • Храм Николы в Подкопая;
  • Храм Николы у Таганских ворот на Болвановке;
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (на стрелке);
  • Храм Троицы в Серебряниках;
  • Храм Успения в Гончарах;
  • Храм Петра и Павла у Яузских ворот;
  • Так же в ходе нашей экскурсии Вы побываете в трех церковных посольствах существующих в Москве. В храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах находится чудотворная икона Божией Матери "Троеручица" (1716 г. ); часть животворящего Древа Креста Господня, камень из гроба Господня; частица жезла Моисеева.
  • С 1948 г. храм стал подворьем Болгарской Православной церкви.
  • Два известных архитектора О. И. Бове и Д. И. Жилярди строили храм свт. Николая в Котельниках, который с 1999 г. является представительством Православной церкви в Чешских землях и Словакии.
  • В храме есть две особо чтимые иконы Казанской и Феодоровской Божией Матери; иконы св. мч Людмилы Чешской и св. мч Вячеслава Чешского.
  • На Руси всегда очень сильно почитался Николай Угодник, поэтому в нашей экскурсии три храма посвящены ему. Христианская символика: 3 - Троица, 7 - семь Таинств церкви.
  • Иконы свт. Николая находятся в каждом храме Москвы. Ему молятся об исцелении от разных недугов и болезней, о покровительстве семейному очагу, о помощи в разных бедах, от грусти и уныния, о благополучном замужестве дочерей.
  • "Стрелка", тосканские колонны ожидают нас в следующем храме.
  • В храме апп. Петра и Павла у Яузских ворот чудесным образом несколько лет назад на стекле проявился образ Спасителя. В храме есть икона Иоанна Предтечи с "венчиком" (таких икон в Москве три), надев его на голову - помогает от головных болей и помогает подготовиться к исповеди. В храме есть икона вмч. Екатерины с колечком, перед которой молятся девушки, женщины и их родственники за них, чтобы удачно выйти замуж. Этот храм является представительством сербской православной церкви.
  • Успей, пока горит свеча...
Окончание экскурсии около метро 🚇 Китай город
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 м. Таганская (кольцевая) у выхода.
Место завершения
🏁 м. Китай город
Семь храмов Москвы с исполнением желания
Семь храмов Москвы с исполнением желания
Семь храмов Москвы с исполнением желания

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Огни С.
Огни С.
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