Существует предание, что побывав в семи храмах за один день и поставив свечу - обязательно сбудется желание.

На нашей экскурсии 🧭 вы увидите и побываете:

Храм св. Николая в Котельниках;

Храм Николы в Подкопая;

Храм Николы у Таганских ворот на Болвановке;

Храм Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (на стрелке);

Храм Троицы в Серебряниках;

Храм Успения в Гончарах;

Храм Петра и Павла у Яузских ворот;

Так же в ходе нашей экскурсии Вы побываете в трех церковных посольствах существующих в Москве. В храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах находится чудотворная икона Божией Матери "Троеручица" (1716 г. ); часть животворящего Древа Креста Господня, камень из гроба Господня; частица жезла Моисеева.

С 1948 г. храм стал подворьем Болгарской Православной церкви.

Два известных архитектора О. И. Бове и Д. И. Жилярди строили храм свт. Николая в Котельниках, который с 1999 г. является представительством Православной церкви в Чешских землях и Словакии.

В храме есть две особо чтимые иконы Казанской и Феодоровской Божией Матери; иконы св. мч Людмилы Чешской и св. мч Вячеслава Чешского.

На Руси всегда очень сильно почитался Николай Угодник, поэтому в нашей экскурсии три храма посвящены ему. Христианская символика: 3 - Троица, 7 - семь Таинств церкви.

Иконы свт. Николая находятся в каждом храме Москвы. Ему молятся об исцелении от разных недугов и болезней, о покровительстве семейному очагу, о помощи в разных бедах, от грусти и уныния, о благополучном замужестве дочерей.

"Стрелка", тосканские колонны ожидают нас в следующем храме.

В храме апп. Петра и Павла у Яузских ворот чудесным образом несколько лет назад на стекле проявился образ Спасителя. В храме есть икона Иоанна Предтечи с "венчиком" (таких икон в Москве три), надев его на голову - помогает от головных болей и помогает подготовиться к исповеди. В храме есть икона вмч. Екатерины с колечком, перед которой молятся девушки, женщины и их родственники за них, чтобы удачно выйти замуж. Этот храм является представительством сербской православной церкви.

Успей, пока горит свеча...

Окончание экскурсии около метро 🚇 Китай город