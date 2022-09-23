Ежедневно в 13:00, 17:00, 20:30

Приглашаем Вас посетить гастрономическую прогулку по центру столицы на единственной в Москве яхте морского класса "Пальма де Сочи", которая славится своим современным дизайном и, конечно же, шикарной кухней.

Речной круиз на современной яхте по центру Москвы. Классический водный маршрут пройдет по самому центру мегаполиса, от популярного причала «Киевский вокзал», мимо достопримечательностей столицы: ЦПКиО им. Горького, памятника великому российскому императору Петру I, Московского Кремля и обратно.

На нижней палубе располагается ресторан, на верхней палубе –бар и третья палуба-Soundeck (lounge-зона) Уютные диваны, правильная расстановка столиков прекрасно подойдут и для светской беседы, и для романтического вечера при свечах.

Меню обеда/ужина (включено в стоимость билета с питанием):

Сет меню №1 - 2190 руб.

Салат из печённой свеклы с персиком, кедровым орехом и мягким сыром 125 гр.

Аранчини из цыпленка с картофелем Дофинуа и соусом Деми-Гласс 260 гр.

Пирожное Брауни с соленой карамелью 100 гр.

Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина:

Сет меню №2 - 2190 руб.

Салат из томатов с греческим сыром и прованским соусом 140 гр.

Мурманская треска с черным рисом и соусом Белое вино 250 гр.

Торт Шоколадно-ягодный с вишней 100 гр.

Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина:

Сет меню Вип №1 - 3290 руб.

Салат из свежих овощей с рукколой и ореховым соусом 240 гр.

Утиная ножка конфи с кус-кусом и цитрусовым соусом 280 гр.

Торт Манго-Маракуйя 100 гр.

Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина:

Сет меню Вип №2 - 3950 руб.

Мик-салат с тигровыми креветками и томатами Черри с кунжутной заправкой 180 гр.

Филе дорадо с печёными цукини под лаймовым соусом 240 гр.

Пирожное "Карамельно-ореховое" 80 гр.

Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина