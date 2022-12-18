Есть в Москве такое место, по которому можно изучать историю российского дворянства. Это улицы Остоженка, Пречистенка, Волхонка, где концентрация дворянских усадеб впечатляет. Но кто же такие дворяне и в чём особенности усадьбы? Почему именно дворянская среда воспитала декабристов? Куда любил наведываться Пушкин? Вперед, решать задания квеста, чтобы найти ответы!

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Описание

Что вас ожидает

Феномен дворянства

Гуляя по улицам, которые хранят память о блистательных представителях дворянства, и решая забавные задания, вы узнаете:

Когда появилось дворянство

В чем отличия петербургского и московского дворянства

Каковы принципы устройства усадьбы и чем она отличается от других домов

Почему дворяне строили дома в классицизме, а купцы — в модерне

Как архитекторы-дворяне строили для купеческих династий (Ф. Воскресенский, Л. Кекушев)

Как появились декабристы

Какие имена выбирали дворяне и как по фамилии, если она происходит от имени, определить, дворянских ли вы кровей

По стопам дворян

В ходе квеста по Остоженке, Пречистенке и Волхонке вы найдете:

усадьбу генерал-губернатора Москвы П. Еропкина

гимназию-дворец Л. Поливанова, где учились благородные юноши, и секретный дворик

дом «главного партизана» Давыдова, куда часто захаживали поэты А. Пушкин и Е. Баратынский

роскошный особняк в стиле барокко, где располагалась школа Айседоры Дункан

дом писателя Л. Толстого, в котором сам он никогда не жил

эталон классической усадьбы — дом Хрущевых-Селезневых

дом, где жил прототип Фамусова из знаменитой комедии А. Грибоедова «Горе от ума»

Замерзли? Зайдем погреться, а заодно проникнуться атмосферой дворянского гнезда в дом-музей И. Тургенева и в усадьбу Нарышкиных (Музей сословий).

Решив все задания на внимательность и логику, узнав интересные факты об исторических личностях и архитектуре, каждый участник получит «заключение», где будет определена степень его дворянства:)

Организационные детали

Квест рассчитан на детей от 12 лет и взрослых

Для прохождения квеста требуется заряженный телефон (минимум на 2 часа) и возможность выхода в интернет. Один телефон может использоваться несколькими участниками, тогда «заключение» со степенью дворянства будет выдано на группу.

По запросу экскурсия может быть проведена для группы до 20 человек и для группы школьников 6 класса и старше

Дополнительные расходы

По желанию мы можем посетить 2 особняка. Пожалуйста, напишите гиду заранее, если вы хотите побывать в них!