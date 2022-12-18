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Описание
Что вас ожидает
Феномен дворянства
Гуляя по улицам, которые хранят память о блистательных представителях дворянства, и решая забавные задания, вы узнаете:
Когда появилось дворянство
В чем отличия петербургского и московского дворянства
Каковы принципы устройства усадьбы и чем она отличается от других домов
Почему дворяне строили дома в классицизме, а купцы — в модерне
Как архитекторы-дворяне строили для купеческих династий (Ф. Воскресенский, Л. Кекушев)
Как появились декабристы
Какие имена выбирали дворяне и как по фамилии, если она происходит от имени, определить, дворянских ли вы кровей
По стопам дворян
В ходе квеста по Остоженке, Пречистенке и Волхонке вы найдете:
усадьбу генерал-губернатора Москвы П. Еропкина
гимназию-дворец Л. Поливанова, где учились благородные юноши, и секретный дворик
дом «главного партизана» Давыдова, куда часто захаживали поэты А. Пушкин и Е. Баратынский
роскошный особняк в стиле барокко, где располагалась школа Айседоры Дункан
дом писателя Л. Толстого, в котором сам он никогда не жил
эталон классической усадьбы — дом Хрущевых-Селезневых
дом, где жил прототип Фамусова из знаменитой комедии А. Грибоедова «Горе от ума»
Замерзли? Зайдем погреться, а заодно проникнуться атмосферой дворянского гнезда в дом-музей И. Тургенева и в усадьбу Нарышкиных (Музей сословий).
Решив все задания на внимательность и логику, узнав интересные факты об исторических личностях и архитектуре, каждый участник получит «заключение», где будет определена степень его дворянства:)
Организационные детали
Квест рассчитан на детей от 12 лет и взрослых
Для прохождения квеста требуется заряженный телефон (минимум на 2 часа) и возможность выхода в интернет. Один телефон может использоваться несколькими участниками, тогда «заключение» со степенью дворянства будет выдано на группу.
По запросу экскурсия может быть проведена для группы до 20 человек и для группы школьников 6 класса и старше
Дополнительные расходы
По желанию мы можем посетить 2 особняка. Пожалуйста, напишите гиду заранее, если вы хотите побывать в них!
Музей И. С. Тургенева: 250 рублей без льгот, дети от 7 до 17 лет — 150 рублей, по карте «Москвенок» — бесплатно
Музей сословий: 350 рублей без льгот, дети от 7 до 17 лет — 150 рублей; по карте «Москвенок» — бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Парк Культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела 140 экскурсий для 466 туристов
Добрый день, уважаемые путешественники! Я Елена, профессиональный аккредитованный экскурсовод и квестовик.
Квесты создаю уже несколько лет как для других квестовых компаний, так и для своих клиентов. Это дело моей жизни — обожаю свою профессию. Мои экскурсии — это не «скучное бубнение», а эмоциональный заряд, вкусные факты и походы по нетривиальным местам, дворам и закоулкам. С удовольствием буду разгадывать Москву вместе с вами.