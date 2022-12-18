Семейный квест «Ожерелье дворянских усадеб»

Узнайте, какой вы дворянин, на познавательной прогулке по Хамовникам

Есть в Москве такое место, по которому можно изучать историю российского дворянства. Это улицы Остоженка, Пречистенка, Волхонка, где концентрация дворянских усадеб впечатляет.

Но кто же такие дворяне и в чём особенности усадьбы? Почему именно дворянская среда воспитала декабристов? Куда любил наведываться Пушкин? Вперед, решать задания квеста, чтобы найти ответы!
Семейный квест «Ожерелье дворянских усадеб»
Семейный квест «Ожерелье дворянских усадеб»
Семейный квест «Ожерелье дворянских усадеб»
Семейный квест «Ожерелье дворянских усадеб»
Семейный квест «Ожерелье дворянских усадеб»
Семейный квест «Ожерелье дворянских усадеб»
Семейный квест «Ожерелье дворянских усадеб»
Семейный квест «Ожерелье дворянских усадеб»
Семейный квест «Ожерелье дворянских усадеб»
Семейный квест «Ожерелье дворянских усадеб»
Семейный квест «Ожерелье дворянских усадеб»
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Описание

Что вас ожидает

Феномен дворянства

Гуляя по улицам, которые хранят память о блистательных представителях дворянства, и решая забавные задания, вы узнаете:

  • Когда появилось дворянство
  • В чем отличия петербургского и московского дворянства
  • Каковы принципы устройства усадьбы и чем она отличается от других домов
  • Почему дворяне строили дома в классицизме, а купцы — в модерне
  • Как архитекторы-дворяне строили для купеческих династий (Ф. Воскресенский, Л. Кекушев)
  • Как появились декабристы
  • Какие имена выбирали дворяне и как по фамилии, если она происходит от имени, определить, дворянских ли вы кровей

По стопам дворян

В ходе квеста по Остоженке, Пречистенке и Волхонке вы найдете:

  • усадьбу генерал-губернатора Москвы П. Еропкина
  • гимназию-дворец Л. Поливанова, где учились благородные юноши, и секретный дворик
  • дом «главного партизана» Давыдова, куда часто захаживали поэты А. Пушкин и Е. Баратынский
  • роскошный особняк в стиле барокко, где располагалась школа Айседоры Дункан
  • дом писателя Л. Толстого, в котором сам он никогда не жил
  • эталон классической усадьбы — дом Хрущевых-Селезневых
  • дом, где жил прототип Фамусова из знаменитой комедии А. Грибоедова «Горе от ума»

Замерзли? Зайдем погреться, а заодно проникнуться атмосферой дворянского гнезда в дом-музей И. Тургенева и в усадьбу Нарышкиных (Музей сословий).

Решив все задания на внимательность и логику, узнав интересные факты об исторических личностях и архитектуре, каждый участник получит «заключение», где будет определена степень его дворянства:)

Организационные детали

  • Квест рассчитан на детей от 12 лет и взрослых
  • Для прохождения квеста требуется заряженный телефон (минимум на 2 часа) и возможность выхода в интернет. Один телефон может использоваться несколькими участниками, тогда «заключение» со степенью дворянства будет выдано на группу.
  • По запросу экскурсия может быть проведена для группы до 20 человек и для группы школьников 6 класса и старше

Дополнительные расходы

По желанию мы можем посетить 2 особняка. Пожалуйста, напишите гиду заранее, если вы хотите побывать в них!

  • Музей И. С. Тургенева: 250 рублей без льгот, дети от 7 до 17 лет — 150 рублей, по карте «Москвенок» — бесплатно
  • Музей сословий: 350 рублей без льгот, дети от 7 до 17 лет — 150 рублей; по карте «Москвенок» — бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Парк Культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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