Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Маршрут № 1: прогулка 👣 по центру столицы ⭐️ (понедельник, среда, пятница, воскресенье)

Эта экскурсия ⛳ начнется на площади Революции: вы увидите здание Госдумы в эпоху Николая I и её современный «дом», памятник Карлу Марксу, гостиницы «Москва» и «Метрополь».

Следом узнаете тайны великих режиссеров и актеров разных веков — ведь перед вами окажутся Большой и Малый театры.

Пройдя мимо ЦУМа в готическом стиле, окажетесь на традиционно украшенной улице Кузнецкий мост с первым Банком, зданием ФСБ и Детским миром.

После вы погрузитесь в сказку на Никольской улице: услышите об ее истории 📖 и невидимой реке Неглинке. Полюбуетесь ГУМом, заглянете на Красную площадь, пройдете через Воскресенские ворота и загадаете желание на Нулевом километре. Прогулка закольцована и заканчивается на Манежной площади.

Маршрут № 2: самое главное в Москве (вторник, четверг, суббота)

В программе те достопримечательности 🏛️, которые гости столицы стремятся увидеть в первую очередь! На прогулке по Александровскому саду вы увидите Вечный огонь, или Могилу Неизвестного Солдата, грот «Руины» с египетскими львами, величественный Манеж, памятники Гермогену и Александру II. Рассказы гида откроют секреты кремлевских башен, историю «арестованной» реки Неглинки и трагическую судьбу Романовых.

Изучая Красную площадь, вы увидите нарядный ГУМ с легендарным московским местом встречи, могилу Сталина и Мавзолей. Вспомните события 16-17 вв., связанные с храмом Василия Блаженного, и послушаете бой курантов.

Улица вдоль Васильевского спуска приведет вас в Зарядье, новый парк 🌳 в старинном районе. Пройдя по Большому Москворецкому мосту, вы отправитесь в сторону метро 🚇 Третьяковская, где и закончится наша экскурсия.

Организационные детали