Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Сердце Москвы: 2 маршрута через день

Познакомиться с символами столицы на групповой прогулке с профессиональным гидом

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Москвы
Каждый день мы проводим 1, 5-часовую экскурсию ⛳ по красавице Москве.

Отправившись на прогулку 👣 по одному из двух маршрутов, вы полюбуетесь площадями и зданиями-дворцами, рассмотрите памятники и откроете главные страницы столичной истории 📖.

Сделаете отличные фото и влюбитесь ❤️ в Москву в любое время года!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 500 ₽ за человека

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Сердце Москвы: 2 маршрута через день
Сердце Москвы: 2 маршрута через день

Что вас ожидает

Маршрут № 1: прогулка 👣 по центру столицы ⭐️ (понедельник, среда, пятница, воскресенье)
Эта экскурсия ⛳ начнется на площади Революции: вы увидите здание Госдумы в эпоху Николая I и её современный «дом», памятник Карлу Марксу, гостиницы «Москва» и «Метрополь».

Следом узнаете тайны великих режиссеров и актеров разных веков — ведь перед вами окажутся Большой и Малый театры.

Пройдя мимо ЦУМа в готическом стиле, окажетесь на традиционно украшенной улице Кузнецкий мост с первым Банком, зданием ФСБ и Детским миром.

После вы погрузитесь в сказку на Никольской улице: услышите об ее истории 📖 и невидимой реке Неглинке. Полюбуетесь ГУМом, заглянете на Красную площадь, пройдете через Воскресенские ворота и загадаете желание на Нулевом километре. Прогулка закольцована и заканчивается на Манежной площади.

Маршрут № 2: самое главное в Москве (вторник, четверг, суббота)
В программе те достопримечательности 🏛️, которые гости столицы стремятся увидеть в первую очередь! На прогулке по Александровскому саду вы увидите Вечный огонь, или Могилу Неизвестного Солдата, грот «Руины» с египетскими львами, величественный Манеж, памятники Гермогену и Александру II. Рассказы гида откроют секреты кремлевских башен, историю «арестованной» реки Неглинки и трагическую судьбу Романовых.

Изучая Красную площадь, вы увидите нарядный ГУМ с легендарным московским местом встречи, могилу Сталина и Мавзолей. Вспомните события 16-17 вв., связанные с храмом Василия Блаженного, и послушаете бой курантов.

Улица вдоль Васильевского спуска приведет вас в Зарядье, новый парк 🌳 в старинном районе. Пройдя по Большому Москворецкому мосту, вы отправитесь в сторону метро 🚇 Третьяковская, где и закончится наша экскурсия.

Организационные детали

  • Экскурсии проводятся ежедневно, маршруты чередуются через день:
    — Маршрут № 1: понедельник, среда, пятница, воскресенье
    — Маршрут № 2: вторник, четверг, суббота
  • Для вашего комфорта мы предоставляем наушники при группе больше 10 человек
Начало и место завершения
🚩 на Манежной площади
Сердце Москвы: 2 маршрута через день
Сердце Москвы: 2 маршрута через день
Сердце Москвы: 2 маршрута через день
Сердце Москвы: 2 маршрута через день
Сердце Москвы: 2 маршрута через день
Сердце Москвы: 2 маршрута через день
Сердце Москвы: 2 маршрута через день
Сердце Москвы: 2 маршрута через день
Сердце Москвы: 2 маршрута через день

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в своё дело. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем достопримечательности Польши, России и Прибалтики путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с каждым из городов, в которых мы организуем экскурсии!
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