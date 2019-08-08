Сергиев Посад (Золотое кольцо) : частный тур из Москвы

Отправляйтесь в частный тур на машине, чтобы посетите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Троице-Сергиеву лавру - одно из

4.8
35 отзывов
В группе
до 15 чел.
Отправляйтесь в частный тур на машине, чтобы посетите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Троице-Сергиеву лавру – одно из самых известных православных мест в России.

Полюбуйтесь красивой сельской местностью, побывайте на рынке и попробуйте местную еду.
Сергиев Посад (Золотое кольцо) : частный тур из Москвы
Сергиев Посад (Золотое кольцо) : частный тур из Москвы
Сергиев Посад (Золотое кольцо) : частный тур из Москвы
Сергиев Посад (Золотое кольцо) : частный тур из Москвы
Сергиев Посад (Золотое кольцо) : частный тур из Москвы
Сергиев Посад (Золотое кольцо) : частный тур из Москвы
Сергиев Посад (Золотое кольцо) : частный тур из Москвы

Что вы увидите 🤩

  • Троице-Сергиева лавра
  • Троицкий собор
  • Трапезная церковь
  • Успенский собор, Сергиев Посад
  • Радонежский святой источник
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Воспользуйтесь трансфером от отеля и путешествуйте на комфортном автомобиле/минивэне в Сергиев Посад
  2. Полюбуйтесь красивой русской сельской местностью во время поездки
  3. Оцените святой ручей в деревне Радонеж
  4. Ислледуйте объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Троице-Сергиеву лавру
  5. Попробуйте монастырский квас и имбирный хлеб
Начните утро с путешествия в Сергиев Посад, расположенный в 70 километрах от Москвы. По дороге полюбуйтесь красотой сельской местности России и сделайте остановку в деревне Радонеж – тихом и спокойном месте, где родился святой Сергий. Посмотрите на святой ручей и церковь Сергия Радонежского.
После этого продолжите путешествие в Сергиев Посад и проведите немного времени в Троице-Сергиевой лавре. Посетите одни из самых красивых соборов России: Успенский собор и Троицкий собор. Исследуйте пленительный монастырь изнутри и полюбуйтесь на сияние золотых куполов. Затем у вас будет возможность побывать на местном рынке матрешек и передохнуть в красивом русском ресторане перед возвращением в Москву.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур с гидом
  • Перевозка на комфортабельном автомобиле
  • Трансфер от/до отеля
  • Вход в Троицкую лавру
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Не допускаются
  • Шорты
Важная информация
  • Пожалуйста, заранее предоставьте информацию о вашем отеле для трансфера
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 35 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
5
3
2
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
8 авг 2019
(Германия)
Сервис и техподдержка (приложение, почта) на высоте! Все прошло отлично. Наш очень приятный водитель Александр был очень пунктуален и благополучно доставил нас к месту назначения. Там нас ждала Светлана, которая провела нас по впечатляющему монастырю на прекрасном немецком языке с огромным опытом. Опыт! Александр, в свою очередь, показал нам несколько советов, которые мы никогда бы не испытали. Замечательный тур!
C
11 окт 2018
(США)
Наш водитель забрал нас из гостиницы в Москве и отвез в Сергиев Посад. Он говорил по-английски и был очень информативен по поводу местных достопримечательностей и т. Д. Фургон был тихим и удобным. Наш гид в Сергиевом Посаде очень хорошо осведомлен и провел отличную экскурсию, объясняя историю этого места. Очень рекомендую этот тур.
J
11 фев 2019
(Австралия)
Наш водитель был очень вежливым и профессиональным, нам потребовалось около полутора часов, чтобы добраться туда, но это было нормально. Поездка нам понравилась. Наш гид показал нам отличные церкви и соборы, мы даже ходили на местный рынок. Очень интересное место! Конечно всем рекомендую!

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