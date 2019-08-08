Начните утро с путешествия в Сергиев Посад, расположенный в 70 километрах от Москвы. По дороге полюбуйтесь красотой сельской местности России и сделайте остановку в деревне Радонеж – тихом и спокойном месте, где родился святой Сергий. Посмотрите на святой ручей и церковь Сергия Радонежского.

После этого продолжите путешествие в Сергиев Посад и проведите немного времени в Троице-Сергиевой лавре. Посетите одни из самых красивых соборов России: Успенский собор и Троицкий собор. Исследуйте пленительный монастырь изнутри и полюбуйтесь на сияние золотых куполов. Затем у вас будет возможность побывать на местном рынке матрешек и передохнуть в красивом русском ресторане перед возвращением в Москву.