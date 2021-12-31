Северный Речной Вокзал - символ 30-х годов ХХ века

Приглашаю вас посетить самое популярное место отреставрированной Москвы Сталинского времени осенью 2020 года: Северный

Индивидуально
для 6 чел.
Приглашаю вас посетить самое популярное место отреставрированной Москвы Сталинского времени осенью 2020 года: Северный речной вокзал — ярчайший признак своего времени: 30-х годов прошлого века.
Северный Речной Вокзал - символ 30-х годов ХХ века
Северный Речной Вокзал - символ 30-х годов ХХ века
Северный Речной Вокзал - символ 30-х годов ХХ века
Северный Речной Вокзал - символ 30-х годов ХХ века
Северный Речной Вокзал - символ 30-х годов ХХ века
Северный Речной Вокзал - символ 30-х годов ХХ века
Северный Речной Вокзал - символ 30-х годов ХХ века

Что вы увидите 🤩

  • Парк
  • Набережная
  • Здание Северного Речного Вокзала
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что у нас будет на экскурсии:

  • пройдём по знаменитому парку и его окрестностям, заглянем в его самые потаённые уголки, о которых не знает обычный посетитель;
  • обязательно зайдём в здание вокзала и исследуем все его особенности: главный вестибюль, зал ожидания, ресторан «Волга-волга»;
  • фактически пройдём по всему каналу имени Москвы в миниатюре и узнаем ярчайшие и трагические факты его истории от создания до наших дней;
  • узнаем историю летних кинотеатров и ресторанов в СССР и интересные факты из их существования;
  • поговорим о спортивной культуре и достижениях в СССР.

Обязательно увидим:

  • постоянно-меняющуюся инсталляцию Музея транспорта Москвы на территории здания речного вокзала;
  • знаменитую лестницу дворца Дожей в Венеции;
  • красивейшие панорамные виды с верхней палубы 150-ти метрового трехпалубного белоснежнего «парохода» — вокзала;
  • места, где снимались самые известные советские фильмы: «По семейным обстоятельствам», «Волга-Волга», «День выборов» и другие.

Важная информация:

  • Самое лучшее время для проведения экскурсии с 10 до 16 часов в будние дни. Так как маршрут проходит вдоль набережной, одевайтесь теплее: возможен сильный холодный ветер.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия-прогулка по Парку
  • набережной и зданию вокзала
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинградское ш., ост. «Северный Речной Вокзал»
Завершение: Здание Северного Речного Вокзала
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Самое лучшее время для проведения экскурсии с 10 до 16 часов в будние дни.
  • Так как маршрут проходит вдоль набережной, одевайтесь теплее: возможен сильный холодный ветер.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно по договоренности

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