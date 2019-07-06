Что вас ожидает

Кому пришлось встать на рельсы

Мы пройдем по центральной из московских улиц, Тверской, заглянем во дворы, где спрятались истинные шедевры русской архитектуры — например, Саввино-Сторожевское подворье. Вы увидите одну из первых русских киностудий, Музей современной истории России, лишившийся части флигелей, и Глазную больницу. Среди «переехавших» — такие памятники модерна, как здание газеты «Труд» и МХТ имени Чехова в Камергерском переулке. Отступить назад пришлось и зданию Моссовета: сегодня в его стенах находится мэрия Москвы.

Переезд хуже пожара?

Мы поговорим о самом феномене передвижки зданий и о причинах его появления. Я расскажу о руководителе этого процесса, непревзойденном мастере Эммануиле Генделе, и о технологии перемещения домов: постепенно инженеры научились не только двигать по прямой, но и разворачивать целые здания. На моей экскурсии: