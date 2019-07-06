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  4. «Шагающие» дома на Тверской улице

Полюбоваться архитектурой и узнать о передвижке зданий на центральной улице столицы

Elena
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Elena – ваш гид
Передвижка домов в Москве — это настоящий феномен советского времени.

Одно дело — возвести здание, а совсем другое — передвинуть его и повернуть, причем вместе с жильцами.

На моей экскурсии вы узнаете о причинах и технологии передвижки и увидите памятники архитектуры, которым пришлось в прямом смысле отступить перед новой градостроительной политикой.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Охотный Ряд
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У этой экскурсии1 отзыв
5
«Шагающие» дома на Тверской улице
«Шагающие» дома на Тверской улице

Что вас ожидает

Кому пришлось встать на рельсы
Мы пройдем по центральной из московских улиц, Тверской, заглянем во дворы, где спрятались истинные шедевры русской архитектуры — например, Саввино-Сторожевское подворье. Вы увидите одну из первых русских киностудий, Музей современной истории России, лишившийся части флигелей, и Глазную больницу. Среди «переехавших» — такие памятники модерна, как здание газеты «Труд» и МХТ имени Чехова в Камергерском переулке. Отступить назад пришлось и зданию Моссовета: сегодня в его стенах находится мэрия Москвы.

Переезд хуже пожара?
Мы поговорим о самом феномене передвижки зданий и о причинах его появления. Я расскажу о руководителе этого процесса, непревзойденном мастере Эммануиле Генделе, и о технологии перемещения домов: постепенно инженеры научились не только двигать по прямой, но и разворачивать целые здания. На моей экскурсии:

  • вы узнаете, что первую документально подтвержденную передвижку здания совершил в XV веке в Италии тот же архитектор, который построил Успенский собор Московского Кремля;
  • поймете, какая связь между передвижкой зданий и известным лозунгом «Догнать и перегнать Америку»?
  • услышите, какой рекорд по перемещению зданий не побит до сих пор, а также еще множество любопытных фактов.
«Шагающие» дома на Тверской улице
«Шагающие» дома на Тверской улице
«Шагающие» дома на Тверской улице
«Шагающие» дома на Тверской улице
«Шагающие» дома на Тверской улице
«Шагающие» дома на Тверской улице
«Шагающие» дома на Тверской улице
«Шагающие» дома на Тверской улице
«Шагающие» дома на Тверской улице
«Шагающие» дома на Тверской улице
«Шагающие» дома на Тверской улице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Охотный Ряд.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Психолог, переводчик и путешественник. Уверена, что в жизни всегда есть место для неожиданных открытий и даже самая обычная прогулка может стать настоящим приключением! Родилась и живу в Москве, люблю показывать, насколько она бывает непредсказуемой, сколько тайн и загадок хранит. Много лет занималась приемом иностранных делегаций - наши гости научили меня видеть неожиданное в привычном, обращать внимание на неочевидные детали. Буду рада показать вам "свою" Москву!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 июля 2019
Нам очень понравилось! Благодарим нашего гида за пишу для ума и отличное настроение!

Elena проводит ещё 1 экскурсию

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