Мы с вами прогуляемся по бывшим корпусам фабрики и будем говорить об истории и современности...

Мы с вами прогуляемся по бывшим корпусам фабрики и будем говорить об истории и современности Красного Октября.

Про гениальные рекламные ходы, которые используются и сегодня, про конфеты, которые мы едим уже больше 100 лет.

Про музыку, фальшивое печенье, продажу по каталогам, коллекционный азарт и многое другое.
Шоколадная империя
Шоколадная империя
Шоколадная империя
Шоколадная империя
Шоколадная империя
Шоколадная империя
Ему пророчили карьеру лютеранского священника, но он сбежал из дома, уехал в другую страну и, встретив главного кмпаньона в жизни, построил кондитерскую империю…
То, что сегодня мы с вами едим знаменитый шоколад «Аленка», мы обязаны двум немцам: Теодору Эйнему и Юлиусу Гейтсу. Гениальный кондитер и гениальный маркетолог, они создали империю «Товарищество Эйнем», ставшее после национализации фабрикой «Красный Октябрь».

Что вас ждет:

  • Сегодня в красно-кирпичных корпусах уже нет производства, это кластер с магазинами, кафе и даже аппартаментами. Мы с вами прогуляемся по ним и будем говорить об истории и современности Красного Октября. Про гениальные рекламные ходы, которые используются и сегодня, про конфеты, которые мы едим уже больше 100 лет. Про музыку, фальшивое печенье, продажу по каталогам и коллекционный азарт.
  • Как бонус — посетим музей «Роза Эйнема», где увидим много артефактов. А еще поднимемся на крышу одного из корпусов, посмотрим на панораму Москвы и увидим знаменитое граффити Покраса Лампаса.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Посещение музея истории фабрики "Роза Эйнема" - 350р\человек
  • Посещение крыши - 300р\человек (доступно с мая по сентябрь включительно)
Где начинаем и завершаем
Начало: Берсеневская набережная, 8с1
Завершение: Берсеневская набережная, 6с3
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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по запросу

Катерина С.
Катерина С.
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