по запросу

Ему пророчили карьеру лютеранского священника, но он сбежал из дома, уехал в другую страну и, встретив главного кмпаньона в жизни, построил кондитерскую империю…

То, что сегодня мы с вами едим знаменитый шоколад «Аленка», мы обязаны двум немцам: Теодору Эйнему и Юлиусу Гейтсу. Гениальный кондитер и гениальный маркетолог, они создали империю «Товарищество Эйнем», ставшее после национализации фабрикой «Красный Октябрь».

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