по запросу

Ему пророчили карьеру лютеранского священника, но он сбежал из дома, уехал в другую страну и, встретив главного кмпаньона в жизни, построил кондитерскую империю…
То, что сегодня мы с вами едим знаменитый шоколад «Аленка», мы обязаны двум немцам: Теодору Эйнему и Юлиусу Гейтсу. Гениальный кондитер и гениальный маркетолог, они создали империю «Товарищество Эйнем», ставшее после национализации фабрикой «Красный Октябрь».
Что вас ждет:
- Сегодня в красно-кирпичных корпусах уже нет производства, это кластер с магазинами, кафе и даже аппартаментами. Мы с вами прогуляемся по ним и будем говорить об истории и современности Красного Октября. Про гениальные рекламные ходы, которые используются и сегодня, про конфеты, которые мы едим уже больше 100 лет. Про музыку, фальшивое печенье, продажу по каталогам и коллекционный азарт.
- Как бонус — посетим музей «Роза Эйнема», где увидим много артефактов. А еще поднимемся на крышу одного из корпусов, посмотрим на панораму Москвы и увидим знаменитое граффити Покраса Лампаса.