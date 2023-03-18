Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Волшебный мир, полный загадок и тайн.
Вас ждёт полное погружение в мир чудес. Завораживающее, незабываемое шоу с участием иллюзионистов, которые продемонстрируют чудеса магии, которые не подвластны законам физики и логики! Каждый из фокусников по-своему уникален и неповторим, и, возможно, именно в этом — секрет их успеха.
Важная информация:
На территории музея работает сувенирный магазин. Здесь вы сможете найти: волшебные палочки любимых героев, мантии, шарфы, галстуки, наборы известных фокусов и карт и волшебные предметы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Шоу
Что не входит
Личные расходы (сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк ВДНХ, проспект Мира 119, стр. 519, Москва
Завершение: Парк ВДНХ, Проспект Мира 119, стр. 519
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
На территории музея работает сувенирный магазин. Здесь вы сможете найти: волшебные палочки любимых героев
Мантии
Шарфы
Галстуки
Наборы известных фокусов и карт и волшебные предметы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.