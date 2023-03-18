Шоу иллюзий в Музее магии

На сцену выйдут мастера своего дела и продемонстрируют зрителям невероятные трюки

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Ответы на вопросы
На сцену выйдут мастера своего дела и продемонстрируют зрителям невероятные трюки.

Ведь перед тем, как приступить к работе, каждый из фокусников провел не один месяц в тренировках, оттачивании своего мастерства.
Шоу иллюзий в Музее магии
Шоу иллюзий в Музее магии
Шоу иллюзий в Музее магии
Шоу иллюзий в Музее магии
Шоу иллюзий в Музее магии
Шоу иллюзий в Музее магии
Ближайшие даты:
15
мар
12
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Волшебный мир, полный загадок и тайн.
  • Вас ждёт полное погружение в мир чудес. Завораживающее, незабываемое шоу с участием иллюзионистов, которые продемонстрируют чудеса магии, которые не подвластны законам физики и логики! Каждый из фокусников по-своему уникален и неповторим, и, возможно, именно в этом — секрет их успеха.

Важная информация:

На территории музея работает сувенирный магазин. Здесь вы сможете найти: волшебные палочки любимых героев, мантии, шарфы, галстуки, наборы известных фокусов и карт и волшебные предметы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Шоу
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк ВДНХ, проспект Мира 119, стр. 519, Москва
Завершение: Парк ВДНХ, Проспект Мира 119, стр. 519
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • На территории музея работает сувенирный магазин. Здесь вы сможете найти: волшебные палочки любимых героев
  • Мантии
  • Шарфы
  • Галстуки
  • Наборы известных фокусов и карт и волшебные предметы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Музеи
Семейные
Билеты на шоу
Билеты

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