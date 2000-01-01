Шуховская башня — колыбель советского телевидения

Открыть секреты легендарной конструкции Шухова и перенестись в 60-е на улочках Шаболовки

Инженерное чудо СССР, башня Шухова, не зря стала прототипом для десятков телебашен по всему миру.

На прогулке вы проникнете в историю эпохальной постройки и узнаете об истоках советского телевидения.

Осмотрите интересные уголки Шаболовки — от образцов конструктивизма до старинного универмага.

А фото и видео 60-х годов позволят нам лучше уловить дух того времени.
Шуховская башня — колыбель советского телевидения
Шуховская башня — колыбель советского телевидения
Шуховская башня — колыбель советского телевидения
Шуховская башня — колыбель советского телевидения
Шуховская башня — колыбель советского телевидения
Шуховская башня — колыбель советского телевидения
Шуховская башня — колыбель советского телевидения

Что вас ожидает

Творение «советского Илона Маска»

В народе Шуховскую башню часто называют «Башней из верёвочек» — вы сами сможете решить, справедливо ли такое прозвище. Мы осмотрим символ советской эпохи со всех сторон, сравним его с Эйфелевой башней в Париже, разберемся, почему автора постройки считают советским Илоном Маском и за что в СССР его приговаривали к расстрелу. Вы узнаете, как башня связана с плетеной корзиной и фикусом, поймете, зачем дикторы на заре телевидения красили губы помадой. А еще вспомним, как в 2000-м году Шуховская подстраховала Останкинскую башню во время пожара.

Истории района Шаболовки

Прогуливаясь по окрестностям Шуховской башни, мы рассмотрим и другие знаковые объекты — Городской арестный дом, 14-этажный недострой около метро, заброшенный кинотеатр и жилищный корпус начала прошлого столетия. Вы узнаете, чем был известен Мытный двор в 18 веке, оцените застройку 1920-х годов в стиле конструктивизма и рассмотрите архитектуру Даниловского универмага. Архивные фото и видео, которые я покажу, дополнят мой рассказ и помогут вам ощутить атмосферу советских 60-х.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит небанальные маршруты, интересуется историей Москвы и отечественного телевидения.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Шаболовская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Константин
Константин
Коренной москвич. От меня вы точно не услышите скучные, убаюкивающие речи 😊 Только самый смак, самое интересное. Вся информация проверена у профессионального экскурсовода, моего лучшего друга (википедия нынче уже не та).
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