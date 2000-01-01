Что вас ожидает

Творение «советского Илона Маска»

В народе Шуховскую башню часто называют «Башней из верёвочек» — вы сами сможете решить, справедливо ли такое прозвище. Мы осмотрим символ советской эпохи со всех сторон, сравним его с Эйфелевой башней в Париже, разберемся, почему автора постройки считают советским Илоном Маском и за что в СССР его приговаривали к расстрелу. Вы узнаете, как башня связана с плетеной корзиной и фикусом, поймете, зачем дикторы на заре телевидения красили губы помадой. А еще вспомним, как в 2000-м году Шуховская подстраховала Останкинскую башню во время пожара.

Истории района Шаболовки

Прогуливаясь по окрестностям Шуховской башни, мы рассмотрим и другие знаковые объекты — Городской арестный дом, 14-этажный недострой около метро, заброшенный кинотеатр и жилищный корпус начала прошлого столетия. Вы узнаете, чем был известен Мытный двор в 18 веке, оцените застройку 1920-х годов в стиле конструктивизма и рассмотрите архитектуру Даниловского универмага. Архивные фото и видео, которые я покажу, дополнят мой рассказ и помогут вам ощутить атмосферу советских 60-х.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит небанальные маршруты, интересуется историей Москвы и отечественного телевидения.