Уникальный комплекс
На Руси всегда существовала традиция — строить храмы в честь победы над врагом. Церковь Всех Святых на Кулишках, Покровский собор, Храм Христа Спасителя, Военно-морской собор в Кронштадте — храмы в память о погибших воинах. Но храма в честь Победы в самой страшной из всех войн до сих пор не было. И вот справедливость восстановлена. В кратчайшие сроки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне был создан грандиозный и уникальный комплекс, состоящий из Главного Храма Вооружённых сил, Поля Победы и мультимедийного музейного комплекса «Дорога памяти». Миссия единения воинства земного и воинства небесного выполнена.
На экскурсии вы узнаете:
- историю создания проекта;
- почему комплекс возник именно на этом месте;
- что означают цифры на верстовом столбе-указателе;
- зачем военным свой храм;
- об авторах проекта, художниках, скульпторах;
- кто участвовал в сборе пожертвований на строительство храма;
- почему Главный храм Вооружённых Сил – цвета патины;
- из каких материалов выполнен храм;
- чем уникальны иконы храма;
- символику цифр в размерах куполов, витражей, высоты колокольни и других элементах храма;
- что добавили в сплав, из которого изготовлены ступени храма;
- что изображено на витражах вместо святых ликов;
- какую деревянную доску использовали для написания иконы Спаса Нерукотворного;
- какие святые покровительствуют родам войск;
- какие сюжеты изображены на мозаичных панно;
- размещены ли данные ваших родственников в галерее участников войны «Дорога памяти»;
И многое другое…
Важно знать:
- дети до 7 лет могут путешествовать в составе сборной группы только по согласованию с туристической фирмой;
- несовершеннолетние дети (с 7 до 18 лет) участвуют в сборных группах только в сопровождении своих законных представителей;
- транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).