«Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых Сил

Приглашаем вас посетить храм, построенный в честь Победы в Великой Отечественной войне

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2 отзыва
Приглашаем вас посетить храм, построенный в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Вы осмотрите его и узнаете, что каждая деталь его убранства несет в себе определенный смысл.

Затем пройдете по полю Победы и сделаете 1418 шагов по «Дороге памяти», а также увидите мозаики, витражи и барельефы, посвященные воинской славе нашей страны.
«Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых Сил
«Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых Сил
«Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых Сил
«Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых Сил
«Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых Сил
«Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых Сил
«Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых Сил

Что вы увидите 🤩

  • Владимирский храм (нижний)
  • Храм Воскресения Христова (верхний)
  • Музейный комплекс «Дорога памяти»
Уникальный комплекс
На Руси всегда существовала традиция — строить храмы в честь победы над врагом. Церковь Всех Святых на Кулишках, Покровский собор, Храм Христа Спасителя, Военно-морской собор в Кронштадте — храмы в память о погибших воинах. Но храма в честь Победы в самой страшной из всех войн до сих пор не было. И вот справедливость восстановлена. В кратчайшие сроки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне был создан грандиозный и уникальный комплекс, состоящий из Главного Храма Вооружённых сил, Поля Победы и мультимедийного музейного комплекса «Дорога памяти». Миссия единения воинства земного и воинства небесного выполнена.

На экскурсии вы узнаете:

  • историю создания проекта;
  • почему комплекс возник именно на этом месте;
  • что означают цифры на верстовом столбе-указателе;
  • зачем военным свой храм;
  • об авторах проекта, художниках, скульпторах;
  • кто участвовал в сборе пожертвований на строительство храма;
  • почему Главный храм Вооружённых Сил – цвета патины;
  • из каких материалов выполнен храм;
  • чем уникальны иконы храма;
  • символику цифр в размерах куполов, витражей, высоты колокольни и других элементах храма;
  • что добавили в сплав, из которого изготовлены ступени храма;
  • что изображено на витражах вместо святых ликов;
  • какую деревянную доску использовали для написания иконы Спаса Нерукотворного;
  • какие святые покровительствуют родам войск;
  • какие сюжеты изображены на мозаичных панно;
  • размещены ли данные ваших родственников в галерее участников войны «Дорога памяти»;
И многое другое…

Важно знать:

  • дети до 7 лет могут путешествовать в составе сборной группы только по согласованию с туристической фирмой;
  • несовершеннолетние дети (с 7 до 18 лет) участвуют в сборных группах только в сопровождении своих законных представителей;
  • транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Цены на экскурсию

Для группы 1-28 человек
Взрослый
1 570 ₽
Детский до 16 лет
1 520 ₽
Пенсионный
1 520 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд на туристическом автобусе
  • экскурсионное обслуживание
  • сопровождение гидом (путевая информация).
Что не входит
  • обед в кафе (стоимость 400 руб., оплачивается вместе с путёвкой)
  • личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: м. Парк Победы, на парковке автобусов около музея
Завершение: Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Согласно расписанию в календаре

VS-TRAVEL Т.
VS-TRAVEL Т.
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