Уникальный комплекс

На Руси всегда существовала традиция — строить храмы в честь победы над врагом. Церковь Всех Святых на Кулишках, Покровский собор, Храм Христа Спасителя, Военно-морской собор в Кронштадте — храмы в память о погибших воинах. Но храма в честь Победы в самой страшной из всех войн до сих пор не было. И вот справедливость восстановлена. В кратчайшие сроки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне был создан грандиозный и уникальный комплекс, состоящий из Главного Храма Вооружённых сил, Поля Победы и мультимедийного музейного комплекса «Дорога памяти». Миссия единения воинства земного и воинства небесного выполнена.

На экскурсии вы узнаете:

историю создания проекта;

почему комплекс возник именно на этом месте;

что означают цифры на верстовом столбе-указателе;

зачем военным свой храм;

об авторах проекта, художниках, скульпторах;

кто участвовал в сборе пожертвований на строительство храма;

почему Главный храм Вооружённых Сил – цвета патины;

из каких материалов выполнен храм;

чем уникальны иконы храма;

символику цифр в размерах куполов, витражей, высоты колокольни и других элементах храма;

что добавили в сплав, из которого изготовлены ступени храма;

что изображено на витражах вместо святых ликов;

какую деревянную доску использовали для написания иконы Спаса Нерукотворного;

какие святые покровительствуют родам войск;

какие сюжеты изображены на мозаичных панно;

размещены ли данные ваших родственников в галерее участников войны «Дорога памяти»;

И многое другое…

Важно знать: